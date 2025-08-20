ETV Bharat / state

विधानसभा में आज पास होंगे 9 विधेयक और अनुपूरक बजट, सदन में जारी है विपक्ष का धरना - ASSEMBLY MONSOON SESSION 2025

ASSEMBLY MONSOON SESSION 2025
उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र 2025 (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2025 at 9:39 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 9:52 AM IST

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है. मंगलवार को दिन भर हंगामा और सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद से जारी विपक्षी विधायकों का धरना रात भी चला. आज सुबह भी विपक्ष का धरना जारी है. सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी विपक्ष नहीं माना है. सरकार से विपक्षी तीन मांगें कर रहा है. 1- जिला अधिकारी नैनीताल का तबादला. 2- SSP का निलंबन. 3- कांग्रेस नेताओं पर से मुकदमा वापसी. इधर आज सरकार 9 विधेयकों के साथ अनुपूरक बजट पास कराएगी. मंगलवार को 9 विधेयक और 5,315.89 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था.

9:49 AM, 20 Aug 2025 (IST)

मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षाकर्मियों से मिले सीएम धामी

गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए पहुंचे सीएम धामी ने आज दूसरे दिन भी सुबह की सैर के दौरान लोगों से मुलाकात की. विधानसभा सत्र के दृष्टिगत तैनात सुरक्षाकर्मियों से मुख्यमंत्री ने भेंट कर उनके आवास, भोजन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली. सीएम धामी ने कहा कि कठिन भौगोलिक एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्तव्य निर्वहन कर रहे पुलिस बल का अदम्य साहस एवं प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. धराली जैसे आपदा-प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय कार्यक्षमता और सेवाभावना अत्यंत सराहनीय रही है, जिसने संपूर्ण बल की कार्यदक्षता को नई पहचान दी है.

OPPOSITION DHARNA IN ASSEMBLYUTTARAKHAND ASSEMBLYUTTARAKHAND SUPPLEMENTARY BUDGETउत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्रASSEMBLY MONSOON SESSION 2025

