गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए पहुंचे सीएम धामी ने आज दूसरे दिन भी सुबह की सैर के दौरान लोगों से मुलाकात की. विधानसभा सत्र के दृष्टिगत तैनात सुरक्षाकर्मियों से मुख्यमंत्री ने भेंट कर उनके आवास, भोजन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली. सीएम धामी ने कहा कि कठिन भौगोलिक एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्तव्य निर्वहन कर रहे पुलिस बल का अदम्य साहस एवं प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. धराली जैसे आपदा-प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय कार्यक्षमता और सेवाभावना अत्यंत सराहनीय रही है, जिसने संपूर्ण बल की कार्यदक्षता को नई पहचान दी है.
विधानसभा में आज पास होंगे 9 विधेयक और अनुपूरक बजट, सदन में जारी है विपक्ष का धरना - ASSEMBLY MONSOON SESSION 2025
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 20, 2025 at 9:39 AM IST|
Updated : August 20, 2025 at 9:52 AM IST
LIVE FEED
मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षाकर्मियों से मिले सीएम धामी
