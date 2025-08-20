मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षाकर्मियों से मिले सीएम धामी

गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए पहुंचे सीएम धामी ने आज दूसरे दिन भी सुबह की सैर के दौरान लोगों से मुलाकात की. विधानसभा सत्र के दृष्टिगत तैनात सुरक्षाकर्मियों से मुख्यमंत्री ने भेंट कर उनके आवास, भोजन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली. सीएम धामी ने कहा कि कठिन भौगोलिक एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्तव्य निर्वहन कर रहे पुलिस बल का अदम्य साहस एवं प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. धराली जैसे आपदा-प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय कार्यक्षमता और सेवाभावना अत्यंत सराहनीय रही है, जिसने संपूर्ण बल की कार्यदक्षता को नई पहचान दी है.