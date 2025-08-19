सीएम के माइक का कनेक्शन टूटा मिला

प्रश्न काल का समय समाप्त. हंगामे के बीच अब मुख्यमंत्री की एंट्री. सदन में पहुंचे मुख्यमंत्री. हंगामे के बीच अब नियम 300 की सूचनाओं पर चर्चा शुरू. कांग्रेस का सदन के अंदर कांग्रेस का हंगामा. मुख्यमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल के बीच चर्चा. संसदीय कार्यमंत्री ने कांग्रेस पर लगाया सदन के अपमान का आरोप. सुबोध उनियाल ने की विपक्ष के विधायकों को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित करने की मांग. मुख्यमंत्री बोलने के लिए उठे लेकिन उनके माइक कनेक्शन टूटा हुआ है. मुख्यमंत्री को पहली बार इतिहास में दूसरी सीट पर जाकर बोलना पड़ रहा है. पूर्व विधायक मुन्नी देवी के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री.