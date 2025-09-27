ETV Bharat / state

उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव, वोटिंग पूरी, अब नतीजों का इंतजार, जानिए हर अपडेट

STUDENT UNION ELECTION RESULT
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव (PHOTO-ETV Bharat)
देहरादून: उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में आज 27 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया हुई. मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो कि दोपहर 2 बजे तक चला. कई कॉलेजों में छात्रों के ग्रुप के बीच छोटी-मोटी घटना के बीच मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई. इसके बाद मतदान की प्रक्रिया चल रही है. कॉलेजों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

LIVE FEED

3:09 PM, 27 Sep 2025 (IST)

उधम सिंह नगर जिले के 8 कॉलेजों में मतगणना शुरू

उधम सिंह नगर जिले के सभी 8 महाविद्यालय में छात्र संघ मतदान प्रक्रिया पूरी हुई. मतगणना की प्रक्रिया शुरू. सभी कॉलेजों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम. प्रत्येक कॉलेज परिसर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है.

2:54 PM, 27 Sep 2025 (IST)

ऋषिकेश कॉलेज में मतदान संपन्न, मतगणना शुरू

ऋषिकेश के श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग समाप्त हो गई है. 48.01 फीसदी मतदान हुआ है. मतदान के बाद प्रत्याशियों की बेचैनी अपनी जीत को लेकर बढ़ गई है. दोपहर बाद काउंटिंग शुरू हुई जो देर शाम तक परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके बाद ही चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी. विजय जुलूस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी. मतदान सुरक्षा पूर्ण तरीके से पुलिस की सुरक्षा में संपन्न हुआ है. कॉलेज प्रशासन के मुताबिक, 3474 छात्र छात्राएं मतदाएं थे. लेकिन 48.01 फीसदी ही छात्र-छात्राओं ने मतदान किया.

