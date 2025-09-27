उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव, वोटिंग पूरी, अब नतीजों का इंतजार, जानिए हर अपडेट

ऋषिकेश कॉलेज में मतदान संपन्न, मतगणना शुरू

ऋषिकेश के श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग समाप्त हो गई है. 48.01 फीसदी मतदान हुआ है. मतदान के बाद प्रत्याशियों की बेचैनी अपनी जीत को लेकर बढ़ गई है. दोपहर बाद काउंटिंग शुरू हुई जो देर शाम तक परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके बाद ही चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी. विजय जुलूस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी. मतदान सुरक्षा पूर्ण तरीके से पुलिस की सुरक्षा में संपन्न हुआ है. कॉलेज प्रशासन के मुताबिक, 3474 छात्र छात्राएं मतदाएं थे. लेकिन 48.01 फीसदी ही छात्र-छात्राओं ने मतदान किया.