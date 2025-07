ETV Bharat / state

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी, 21 लाख वोटर करेंगे वोटिंग - UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION 2025

उत्तराखंड पंचायत चुनाव मतदान ( Photo-ETV Bharat )

Published : July 28, 2025 at 8:00 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 8:26 AM IST

LIVE FEED उत्तराखंड के इन 40 विकासखंडों में मतदान जारी उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के 40 विकासखंडों में मतदान चल रहा है. जिसमें सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग, द्वाराहाट, रूद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, चंपावत, बाराकोट, विण, मूनाकोट, बेरीनाग, गंगोलीहाट, हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, कोटाबाग, डुंडा, चिन्यालीसौड़, भटवाड़ी, पोखरी, दशोली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, चंबा, डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, यमकेश्वर, जयहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट और कल्जीखाल मौजूद है. रामनगर में वोटिंग के लिए लोगों में दिया खासा उत्साह रामनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है. रामनगर में 76 हजार से अधिक मतदाता हैं और 134 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. रामनगर क्षेत्र में कुल 134 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 20 संवेदनशील और 25 को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है. प्रशासन की ओर से इन केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती भी की गई है. रामनगर में कुल 76,848 मतदाता पंजीकृत हैं. रामननगर में मतदान के लिए पहुंचे लोग (Photo-ETV Bharat)

