ETV Bharat / state

उत्तराखंड पंचायत चुनाव: पहले चरण के लिए वोटिंग जारी, 17,829 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटी में हो रहा बंद - PANCHAYAT ELECTION VOTING

उत्तराखंड पंचायत चुनाव मतगणना ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 24, 2025 at 8:02 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 8:27 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED अल्मोड़ा में मतदान केंद्रों में लगी भीड़ अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है. पहले चरण में जिले के छह विकासखंडों में वोटिंग शुरू हो गई है. सुबह आठ बजे से शुरू हुए मतदान में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचने लगे हैं. चुनाव को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. दो लाख तिरासी हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव लड़ रहे 1956 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. सीएम धामी ने खटीमा में डाला वोट सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई (खटीमा) में मां के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि उत्तराखंड के गांव-गांव में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का संकल्प है. उन्होंने लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की. जिससे जनप्रतिनिधियों को चुनकर गांव, क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाए. साथ ही सशक्त पंचायतें ही सशक्त उत्तराखंड का मार्ग प्रशस्त करेंगी चमोली में 258 मतदान केंद्रों में वोटिंग जारी चमोली के विकासखंड ज्योर्तिमठ, थराली, देवाल और नारायणबगड़ के सभी 258 मतदान केंद्रों (बूथों) पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया जारी है. सुबह से ही मतदाता अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं. सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ के धोली गंगा घाटी और अलकनंदा घाटी के सीमांत गांवों में मतदेय स्थलों में शुरुआती घंटे में कम भीड़ नजर आई, जो धीरे-धीरे बढ़ रही है. प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और मतदान सुचारू रूप से जारी है प्रदेश में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी (Video-ETV Bharat) मंत्री सतपाल महाराज ने सेडियाखाल में डाला वोट, लोगों से की ये अपील उत्तराखंड के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायत चुनाव में प्राथमिक विद्यालय सेडियाखाल पौड़ी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने सोशल मीडिया में लिखा कि पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा है. देवभूमि के सभी जागरूक नागरिकों से निवेदन है कि आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. उन्होंने आगे लिखा कि आपका एक-एक वोट गांव की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है. इसलिए ऐसे योग्य, ईमानदार और जनसेवा के लिए समर्पित प्रतिनिधियों को चुनिए, जो आपकी आवाज को पंचायत से लेकर शासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें. आइए, लोकतंत्र के इस पर्व को उत्सव बनाएं. रुद्रप्रयाग में मतदान जारी रुद्रप्रयाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है.8:00 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई, मतदान केंद्रों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए. मतदान केंद्रों में पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे अप्रिय घटना से रोका जा सके. सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है रुद्रप्रयाग में मतदान के लिए लाइन में लगे लोग (Photo-ETV Bharat) बीजेपी के स्थापित कंट्रोल रूप करेंगे मदद बीजेपी ने प्रदेश में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं. बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिकूल मौसम की चुनौतियां को स्वीकार करते हुए, सभी कार्यकर्ताओं से मतदाताओं की सुगमता और सुरक्षा में विशेष सहयोग करने की अपेक्षा की है. भाजपा प्रवक्ता बिपिन कैंथोला ने बताया कि प्रतिकूल मौसम मतदान के दिन चुनौती पेश कर सकता है, लिहाजा मतदाताओं की सुरक्षा, सुगमता और स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करवाना है. उन्होंने बताया कि मौसम की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं. यदि किसी भी कार्यकर्ता को या फिर आमजन को भी मतदान स्थल तक पहुंचने में दिक्कत होती है या फिर किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो वो जिलों में मौजूद कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं. सीएम धामी नगरा तराई बूथ पर करेंगे मतदान पंचायत चुनाव को लेकर खटीमा में आठ बजे से पहले ही लोगों का मतदान केंद्रों पर पहुंचाना शुरू हो गया था. खटीमा के कुल 248 बूथों पर मतदान जारी है. 1240 मतदान कर्मी पहले चरण का मतदान संपन्न कराएंगे. सीएम धामी नगरा तराई बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. सीएम धामी ने लोगों से की बढ़-चढ़ कर मतदान करने की अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से 24 जुलाई यानि आज प्रथम चरण के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव मतदान में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करने की अपील की है. वहीं पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे. सूचना विभाग उधम सिंह नगर ने पंचायत चुनाव मतदान को लेकर सीएम धामी के खटीमा आने का कार्यक्रम जारी किया है. खटीमा में मतदान जारी (Photo-ETV Bharat) मतदान के लिए प्रवासी पहुंचे गांव उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कुमाऊं और गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. मतदान के चलते मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव लौटे हैं. दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, देहरादून आदि जैसे शहरों से हजारों की संख्या में प्रवासी मतदाता करने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं. रामनगर में सुबह से ही चहल-पहल देखने को मिली. करीब 150 से अधिक टैक्सी, टेंपो ट्रैवलर और बसों में भरकर लोग अपने गांव की ओर रवाना हुए. शहर की रानीखेत रोडवेज से लेकर लखनपुर तक सड़कें वाहनों से पटी रही. रामनगर बाजार में भीड़ देखने को मिली और पार्किंग की जगह तक नहीं बची. सुबह-सुबह रामनगर पहुंचे मतदाता स्थानीय बाजारों में खरीदारी करते दिखाई दिए. मौसम बन सकता है चुनौंती उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो मतदान की प्रक्रिया की रफ्तार धीमी कर सकती है. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में देर रात से बारिश का दौर जारी है. पहले चरण का मतदान गढ़वाल के छह जिलों के 26 और कुमाऊं के छह जिलों के 23 विकासखंडों में होगा.

LIVE FEED अल्मोड़ा में मतदान केंद्रों में लगी भीड़ अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है. पहले चरण में जिले के छह विकासखंडों में वोटिंग शुरू हो गई है. सुबह आठ बजे से शुरू हुए मतदान में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचने लगे हैं. चुनाव को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. दो लाख तिरासी हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव लड़ रहे 1956 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. सीएम धामी ने खटीमा में डाला वोट सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई (खटीमा) में मां के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि उत्तराखंड के गांव-गांव में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का संकल्प है. उन्होंने लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की. जिससे जनप्रतिनिधियों को चुनकर गांव, क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाए. साथ ही सशक्त पंचायतें ही सशक्त उत्तराखंड का मार्ग प्रशस्त करेंगी चमोली में 258 मतदान केंद्रों में वोटिंग जारी चमोली के विकासखंड ज्योर्तिमठ, थराली, देवाल और नारायणबगड़ के सभी 258 मतदान केंद्रों (बूथों) पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया जारी है. सुबह से ही मतदाता अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं. सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ के धोली गंगा घाटी और अलकनंदा घाटी के सीमांत गांवों में मतदेय स्थलों में शुरुआती घंटे में कम भीड़ नजर आई, जो धीरे-धीरे बढ़ रही है. प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और मतदान सुचारू रूप से जारी है प्रदेश में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी (Video-ETV Bharat) मंत्री सतपाल महाराज ने सेडियाखाल में डाला वोट, लोगों से की ये अपील उत्तराखंड के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायत चुनाव में प्राथमिक विद्यालय सेडियाखाल पौड़ी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने सोशल मीडिया में लिखा कि पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा है. देवभूमि के सभी जागरूक नागरिकों से निवेदन है कि आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. उन्होंने आगे लिखा कि आपका एक-एक वोट गांव की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है. इसलिए ऐसे योग्य, ईमानदार और जनसेवा के लिए समर्पित प्रतिनिधियों को चुनिए, जो आपकी आवाज को पंचायत से लेकर शासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें. आइए, लोकतंत्र के इस पर्व को उत्सव बनाएं. रुद्रप्रयाग में मतदान जारी रुद्रप्रयाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है.8:00 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई, मतदान केंद्रों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए. मतदान केंद्रों में पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे अप्रिय घटना से रोका जा सके. सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है रुद्रप्रयाग में मतदान के लिए लाइन में लगे लोग (Photo-ETV Bharat) बीजेपी के स्थापित कंट्रोल रूप करेंगे मदद बीजेपी ने प्रदेश में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं. बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिकूल मौसम की चुनौतियां को स्वीकार करते हुए, सभी कार्यकर्ताओं से मतदाताओं की सुगमता और सुरक्षा में विशेष सहयोग करने की अपेक्षा की है. भाजपा प्रवक्ता बिपिन कैंथोला ने बताया कि प्रतिकूल मौसम मतदान के दिन चुनौती पेश कर सकता है, लिहाजा मतदाताओं की सुरक्षा, सुगमता और स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करवाना है. उन्होंने बताया कि मौसम की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं. यदि किसी भी कार्यकर्ता को या फिर आमजन को भी मतदान स्थल तक पहुंचने में दिक्कत होती है या फिर किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो वो जिलों में मौजूद कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं. सीएम धामी नगरा तराई बूथ पर करेंगे मतदान पंचायत चुनाव को लेकर खटीमा में आठ बजे से पहले ही लोगों का मतदान केंद्रों पर पहुंचाना शुरू हो गया था. खटीमा के कुल 248 बूथों पर मतदान जारी है. 1240 मतदान कर्मी पहले चरण का मतदान संपन्न कराएंगे. सीएम धामी नगरा तराई बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. सीएम धामी ने लोगों से की बढ़-चढ़ कर मतदान करने की अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से 24 जुलाई यानि आज प्रथम चरण के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव मतदान में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करने की अपील की है. वहीं पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे. सूचना विभाग उधम सिंह नगर ने पंचायत चुनाव मतदान को लेकर सीएम धामी के खटीमा आने का कार्यक्रम जारी किया है. खटीमा में मतदान जारी (Photo-ETV Bharat) मतदान के लिए प्रवासी पहुंचे गांव उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कुमाऊं और गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. मतदान के चलते मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव लौटे हैं. दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, देहरादून आदि जैसे शहरों से हजारों की संख्या में प्रवासी मतदाता करने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं. रामनगर में सुबह से ही चहल-पहल देखने को मिली. करीब 150 से अधिक टैक्सी, टेंपो ट्रैवलर और बसों में भरकर लोग अपने गांव की ओर रवाना हुए. शहर की रानीखेत रोडवेज से लेकर लखनपुर तक सड़कें वाहनों से पटी रही. रामनगर बाजार में भीड़ देखने को मिली और पार्किंग की जगह तक नहीं बची. सुबह-सुबह रामनगर पहुंचे मतदाता स्थानीय बाजारों में खरीदारी करते दिखाई दिए. मौसम बन सकता है चुनौंती उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो मतदान की प्रक्रिया की रफ्तार धीमी कर सकती है. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में देर रात से बारिश का दौर जारी है. पहले चरण का मतदान गढ़वाल के छह जिलों के 26 और कुमाऊं के छह जिलों के 23 विकासखंडों में होगा.

Last Updated : July 24, 2025 at 8:27 AM IST