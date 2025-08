ETV Bharat / state

उत्तराखंड में जल प्रलय, उफान पर बह रहे गाड़ गदेरे, बढ़ी लोगों की परेशानियां - UTTARAKHAND WEATHER ALERT

उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : August 5, 2025 at 10:50 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 11:43 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED भारी बारिश की चेतावनी के बाद स्कूलों में छुट्टी के आदेश भारी बारिश की चेतावनी के बाद आज कई जिलाधिकारियों ने स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है. राजधानी देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर के डीएम ने आज भारी बारिश की चेतावनी को देखते एक से 12वीं तक के आंगनबाड़ी केंद्रों, सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अवकाश घोषित किया है. भारी बारिश से उफान पर बह रहे गाड़ गदेरे (Photo-ETV Bharat) तीर्थनगरी ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा के पास भारी बारिश से तीर्थनगरी ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा के पास पहुंच गया था. जिस कारण से त्रिवेणी घाट समेत कई घाट डूब गए हैं. परमार्थ निकेतन पर बनी भगवान शिव की मूर्ति को नदी का पानी छू रहा है. शहर के तमाम क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा के पास (Photo-ETV Bharat) मसूरी में भारी बारिश से गिर विशालकाय पेड़, यातायात बाधित पहाड़ों की रानी मसूरी में तेज बारिश के चलते केंम्पटी फॉल मार्ग पर वाइल्डफ्लावर होटल के समीप एक विशालकाय पेड़ अचानक गिर गया. जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग को जैसे ही घटना की सूचना मिली, मौके पर तुरंत एक जेसीबी मशीन और दर्जनों कर्मचारी भेजे गए. वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ को काटकर हटाया और सड़क पर फैले मलबे को हटाने का काम शुरू किया. मसूरी में मार्ग पर गिरा विशालकाय पेड़ (Photo-ETV Bharat) अल्मोड़ा में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोग अल्मोड़ा जिले में बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बीते तीन दिनों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है. अल्मोड़ा जिले के मोहन क्षेत्र में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखाई दिए.चेतावनी के बाद भी लोग वाहन से नाला पार करते दिखाई दिए. जिसका वीडियो भी सामने आया है. जबकि कई बार पहले भी यहां पर हादसे हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी लोग खतरे को अनदेखा कर रहे हैं. उफनते नाले में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग (Photo-ETV Bharat)

LIVE FEED भारी बारिश की चेतावनी के बाद स्कूलों में छुट्टी के आदेश भारी बारिश की चेतावनी के बाद आज कई जिलाधिकारियों ने स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है. राजधानी देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर के डीएम ने आज भारी बारिश की चेतावनी को देखते एक से 12वीं तक के आंगनबाड़ी केंद्रों, सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अवकाश घोषित किया है. भारी बारिश से उफान पर बह रहे गाड़ गदेरे (Photo-ETV Bharat) तीर्थनगरी ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा के पास भारी बारिश से तीर्थनगरी ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा के पास पहुंच गया था. जिस कारण से त्रिवेणी घाट समेत कई घाट डूब गए हैं. परमार्थ निकेतन पर बनी भगवान शिव की मूर्ति को नदी का पानी छू रहा है. शहर के तमाम क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा के पास (Photo-ETV Bharat) मसूरी में भारी बारिश से गिर विशालकाय पेड़, यातायात बाधित पहाड़ों की रानी मसूरी में तेज बारिश के चलते केंम्पटी फॉल मार्ग पर वाइल्डफ्लावर होटल के समीप एक विशालकाय पेड़ अचानक गिर गया. जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग को जैसे ही घटना की सूचना मिली, मौके पर तुरंत एक जेसीबी मशीन और दर्जनों कर्मचारी भेजे गए. वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ को काटकर हटाया और सड़क पर फैले मलबे को हटाने का काम शुरू किया. मसूरी में मार्ग पर गिरा विशालकाय पेड़ (Photo-ETV Bharat) अल्मोड़ा में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोग अल्मोड़ा जिले में बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बीते तीन दिनों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है. अल्मोड़ा जिले के मोहन क्षेत्र में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखाई दिए.चेतावनी के बाद भी लोग वाहन से नाला पार करते दिखाई दिए. जिसका वीडियो भी सामने आया है. जबकि कई बार पहले भी यहां पर हादसे हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी लोग खतरे को अनदेखा कर रहे हैं. उफनते नाले में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग (Photo-ETV Bharat)

Last Updated : August 5, 2025 at 11:43 AM IST