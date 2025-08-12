24 घंटे तक लगातार चर्चा, 6 अध्यादेश पेश किए जाएंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को चर्चा के दौरान कहा था कि सरकार सभी सवालों का जवाब देगी और सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार मुद्दों से बच रही है. सदन का दूसरा दिन खास इसलिए है क्योंकि सरकार ‘विकसित भारत-विकसित यूपी 2047’ विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा शुरू करने की तैयारी में है. यह डॉक्यूमेंट अगले 22 सालों के लिए यूपी के विकास का प्लान बताएगा. 13 अगस्त से 24 घंटे की लगातार चर्चा होगी, जिसमें सभी विभागों की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं पेश की जाएंगी लेकिन विपक्ष इसकी अवधि कम होने और सभी विधायकों को बोलने का मौका न मिलने की शिकायत कर रहा है. सत्र में आज छह अध्यादेश भी पेश किए जा सकते हैं, जिनमें बांके बिहारी मंदिर न्यास, निजी विश्वविद्यालयों का संशोधन और जीएसटी नियम शामिल हैं.इन पर बहस होगी और पास करने की कोशिश की जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन सपा और अन्य विपक्षी दल सरकार को घेरने के मूड में हैं.