उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र LIVE; आज चर्चा के साथ हंगामे के आसार - UP MONSOON SESSION

यूपी विधानसभा मानसून सत्र
यूपी विधानसभा मानसून सत्र (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 9:59 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को अपने दूसरे दिन में पहुंच जाएगा. सोमवार से शुरू हुए इस सत्र में आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. पहले दिन सोमवार काफी हंगामा देखने को मिला था, जिसमें विपक्षी दलों जिसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे. दो बार सदन को स्थगित करने के बाद आखिरकार विधानसभा को 24 घंटे के लिए स्थगित किया गया. समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कई मुद्दे उठाए. यहां आज भी सत्र में गर्मागर्म बहस की उम्मीद है. विधानसभा में कल समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने स्कूलों के मर्जर और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया. सपा विधायक अतुल प्रधान कांवड़ लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकारी स्कूल बंद करने के खिलाफ आवाज उठाई. इसके अलावा, बाढ़ और कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठे.

24 घंटे तक लगातार चर्चा, 6 अध्यादेश पेश किए जाएंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को चर्चा के दौरान कहा था कि सरकार सभी सवालों का जवाब देगी और सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार मुद्दों से बच रही है. सदन का दूसरा दिन खास इसलिए है क्योंकि सरकार ‘विकसित भारत-विकसित यूपी 2047’ विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा शुरू करने की तैयारी में है. यह डॉक्यूमेंट अगले 22 सालों के लिए यूपी के विकास का प्लान बताएगा. 13 अगस्त से 24 घंटे की लगातार चर्चा होगी, जिसमें सभी विभागों की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं पेश की जाएंगी लेकिन विपक्ष इसकी अवधि कम होने और सभी विधायकों को बोलने का मौका न मिलने की शिकायत कर रहा है. सत्र में आज छह अध्यादेश भी पेश किए जा सकते हैं, जिनमें बांके बिहारी मंदिर न्यास, निजी विश्वविद्यालयों का संशोधन और जीएसटी नियम शामिल हैं.इन पर बहस होगी और पास करने की कोशिश की जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन सपा और अन्य विपक्षी दल सरकार को घेरने के मूड में हैं.

