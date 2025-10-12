कुशीनगर: जिले में पीसीएस परीक्षा आज परीक्षा दो पालियों में आयोजित हो रही है. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी. जिले के 7 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी है. जिले में 2880 परीक्षार्थी शामिल होंगे. डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्तो ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष के अलावा एक-एक सह केंद्र व्यवस्थापक की भी तैनाती की गई हैं.
यूपी के 1435 केंद्रों पर चल रही पीसीएस परीक्षा, 6.26 लाख अभ्यर्थी ले रहे भाग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 10:48 AM IST|
Updated : October 12, 2025 at 11:26 AM IST
कुशीनगर में PCS परीक्षा में 2880 परीक्षार्थी शामिल, कड़ी चौकसी
फिरोजाबाद में 18 केंद्रों पर चल रही परीक्षा, डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण
फिरोजाबाद: जिले में पीसीएस परीक्षा 2025 18 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. जिले में साढ़े सात हजार अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे है. डीएम और एसएसपी में केंद्रों का निरीक्षण किया. सीसीटीवी और कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया.
महराजगंज में 14 केंद्रों पर 6114 अभ्यर्थी परीक्षा देने आए, पहली पाली की परीक्षा जारी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज महराजगंज के 14 केंद्रों पर शांतिपूर्वक आयोजित की जा रही है. जिले के कुल 6114 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. प्रशासन ने परीक्षा को नकलमुक्त और शांतिपूर्ण कराने के लिए व्यापक तैयारी की है. पीसीएस परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगी, जबकि रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे तय किया गया है. परीक्षा ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों को सुबह 7 बजे तक केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है. निर्धारित समय 8:45 बजे के बाद परीक्षा केंद्र के द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा. दूसरी पाली के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे रखा गया है.
