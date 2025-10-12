यूपी के 1435 केंद्रों पर चल रही पीसीएस परीक्षा, 6.26 लाख अभ्यर्थी ले रहे भाग

महराजगंज में 14 केंद्रों पर 6114 अभ्यर्थी परीक्षा देने आए, पहली पाली की परीक्षा जारी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज महराजगंज के 14 केंद्रों पर शांतिपूर्वक आयोजित की जा रही है. जिले के कुल 6114 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. प्रशासन ने परीक्षा को नकलमुक्त और शांतिपूर्ण कराने के लिए व्यापक तैयारी की है. पीसीएस परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगी, जबकि रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे तय किया गया है. परीक्षा ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों को सुबह 7 बजे तक केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है. निर्धारित समय 8:45 बजे के बाद परीक्षा केंद्र के द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा. दूसरी पाली के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे रखा गया है.