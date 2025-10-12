ETV Bharat / state

यूपी के 1435 केंद्रों पर चल रही पीसीएस परीक्षा, 6.26 लाख अभ्यर्थी ले रहे भाग

पीसीएस परीक्षा 2025
पीसीएस परीक्षा 2025 (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 10:48 AM IST

Updated : October 12, 2025 at 11:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 की प्रारंभिक परीक्षा आज यूपी के 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर आयोजित हो रही है. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है. 11:30 बजे तक यह परीक्षा चलेगी. वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से 4:30 बजे तक चलेगी. परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की गहन तलाशी लेकर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. इस परीक्षा में 6.26 लाख अभ्यर्थी 210 पदों के लिए परीक्षा दे रहे हैं. चलिए जानते हैं परीक्षा से जुड़ी कुछ खास जानकारी.

LIVE FEED

11:21 AM, 12 Oct 2025 (IST)

कुशीनगर में PCS परीक्षा में 2880 परीक्षार्थी शामिल, कड़ी चौकसी

कुशीनगर: जिले में पीसीएस परीक्षा आज परीक्षा दो पालियों में आयोजित हो रही है. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी. जिले के 7 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी है. जिले में 2880 परीक्षार्थी शामिल होंगे. डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्तो ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष के अलावा एक-एक सह केंद्र व्यवस्थापक की भी तैनाती की गई हैं.

पीसीएस परीक्षा केंद्र
पीसीएस परीक्षा केंद्र (Photo Credit; ETV Bharat)

11:19 AM, 12 Oct 2025 (IST)

फिरोजाबाद में 18 केंद्रों पर चल रही परीक्षा, डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण

फिरोजाबाद: जिले में पीसीएस परीक्षा 2025 18 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. जिले में साढ़े सात हजार अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे है. डीएम और एसएसपी में केंद्रों का निरीक्षण किया. सीसीटीवी और कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया.

डीएम और एसएसपी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते हुए.
डीएम और एसएसपी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)

10:28 AM, 12 Oct 2025 (IST)

महराजगंज में 14 केंद्रों पर 6114 अभ्यर्थी परीक्षा देने आए, पहली पाली की परीक्षा जारी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज महराजगंज के 14 केंद्रों पर शांतिपूर्वक आयोजित की जा रही है. जिले के कुल 6114 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. प्रशासन ने परीक्षा को नकलमुक्त और शांतिपूर्ण कराने के लिए व्यापक तैयारी की है. पीसीएस परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगी, जबकि रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे तय किया गया है. परीक्षा ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों को सुबह 7 बजे तक केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है. निर्धारित समय 8:45 बजे के बाद परीक्षा केंद्र के द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा. दूसरी पाली के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे रखा गया है.

Last Updated : October 12, 2025 at 11:26 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

महराजगंज UPPSC EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.