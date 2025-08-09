लखनऊ में 6 दिन से बारिश, 3 की मौत, 2 दिन स्कूल रहे बंद

लखनऊ में लगातार पिछले 6 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है. इसके चलते डीएम को दो बार स्कूलों में छुट्टी तक घोषित करनी पड़ी. लखनऊ में बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. यातायात की समस्या भी उत्पन्न हुई. वाहन सड़कों पर रेंग-रेंग कर चल रहे हैं. लखनऊ के कई इलाकों में गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है. कई बाजारों में दुकान के अंदर पानी भर गया. बारिश के कारण एक मकान भी गिर पड़ा. बारिश के कारण लखनऊ में पिछले 30 दिनों के भीतर लगभग 3 लोगों की डूबकर मौत भी हुई है.