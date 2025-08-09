Essay Contest 2025

यूपी बाढ़-बारिश LIVE; रक्षाबंधन पर 30 जिलों में तेज बारिश का IMD अलर्ट, अयोध्या में घनन-घनन बरसे बदरा - UP WEATHER NEWS

लखनऊ में 6 दिन से हो रही बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई हैं.
लखनऊ में 6 दिन से हो रही बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 9:53 AM IST

उत्तर प्रदेश में बीते एक सप्ताह से झमाझम बारिश का जारी सिलसिला आज रक्षाबंधन के दिन भी जारी है. पिछले 24 घण्टे में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहा. इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हुई. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. सड़कों पर जलभराव से राहगीरों की हालत खराब है. शुक्रवार को अयोध्या, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, बनारस में जमकर बारिश हुई.

LIVE FEED

9:39 AM, 9 Aug 2025 (IST)

यूपी में 12 अगस्त से मूसलाधार बारिश का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिक डॉ. राहुल सिंह ने बताया कि मानसून ट्रफ के उत्तर में खिसकने से प्रदेश में 8 अगस्त को प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बिजली गिरने के साथ कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश हुई. 10 और 11 अगस्त को बारिश में कुछ कमी आएगी लेकिन, 12 अगस्त से फिर से इसमें बढ़ोतरी होगी. प्रदेश के कई जनपदों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है.

9:38 AM, 9 Aug 2025 (IST)

यूपी में 24 घंटे में 101% ज्यादा बारिश, अयोध्या में सबसे ज्यादा

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7 मिमी के सापेक्ष 14.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 101% अधिक है. वहीं 1 जून से 8 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 416 मिमी के सापेक्ष 457 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 10% अधिक है. बीते 24 घंटे में अयोध्या में सबसे ज्यादा बारिश हुई. अयोध्या में 111, गोंडा में 98.5, सुल्तानपुर में 85.7, बाराबंकी में 81, बहराइच में 54 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

9:38 AM, 9 Aug 2025 (IST)

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम

लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. दिन में बादल छाए रहे तथा रुक-रुक कर कई बार बारिश होने से अधिकतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले चार डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रक्षाबंधन पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम 32 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

9:38 AM, 9 Aug 2025 (IST)

लखनऊ में 6 दिन से बारिश, 3 की मौत, 2 दिन स्कूल रहे बंद

लखनऊ में लगातार पिछले 6 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है. इसके चलते डीएम को दो बार स्कूलों में छुट्टी तक घोषित करनी पड़ी. लखनऊ में बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. यातायात की समस्या भी उत्पन्न हुई. वाहन सड़कों पर रेंग-रेंग कर चल रहे हैं. लखनऊ के कई इलाकों में गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है. कई बाजारों में दुकान के अंदर पानी भर गया. बारिश के कारण एक मकान भी गिर पड़ा. बारिश के कारण लखनऊ में पिछले 30 दिनों के भीतर लगभग 3 लोगों की डूबकर मौत भी हुई है.

9:37 AM, 9 Aug 2025 (IST)

यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, महोबा, ललितपुर में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.

9:37 AM, 9 Aug 2025 (IST)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 255 प्रतिशत अधिक बारिश

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7 मिलीमीटर के सापेक्ष 24.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 255% अधिक है. वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.9 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 89% कम है.

