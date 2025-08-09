मौसम वैज्ञानिक डॉ. राहुल सिंह ने बताया कि मानसून ट्रफ के उत्तर में खिसकने से प्रदेश में 8 अगस्त को प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बिजली गिरने के साथ कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश हुई. 10 और 11 अगस्त को बारिश में कुछ कमी आएगी लेकिन, 12 अगस्त से फिर से इसमें बढ़ोतरी होगी. प्रदेश के कई जनपदों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है.
यूपी बाढ़-बारिश LIVE; रक्षाबंधन पर 30 जिलों में तेज बारिश का IMD अलर्ट, अयोध्या में घनन-घनन बरसे बदरा - UP WEATHER NEWS
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2025 at 9:53 AM IST
यूपी में 12 अगस्त से मूसलाधार बारिश का अलर्ट
यूपी में 24 घंटे में 101% ज्यादा बारिश, अयोध्या में सबसे ज्यादा
पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7 मिमी के सापेक्ष 14.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 101% अधिक है. वहीं 1 जून से 8 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 416 मिमी के सापेक्ष 457 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 10% अधिक है. बीते 24 घंटे में अयोध्या में सबसे ज्यादा बारिश हुई. अयोध्या में 111, गोंडा में 98.5, सुल्तानपुर में 85.7, बाराबंकी में 81, बहराइच में 54 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम
लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. दिन में बादल छाए रहे तथा रुक-रुक कर कई बार बारिश होने से अधिकतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले चार डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रक्षाबंधन पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम 32 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
लखनऊ में 6 दिन से बारिश, 3 की मौत, 2 दिन स्कूल रहे बंद
लखनऊ में लगातार पिछले 6 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है. इसके चलते डीएम को दो बार स्कूलों में छुट्टी तक घोषित करनी पड़ी. लखनऊ में बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. यातायात की समस्या भी उत्पन्न हुई. वाहन सड़कों पर रेंग-रेंग कर चल रहे हैं. लखनऊ के कई इलाकों में गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है. कई बाजारों में दुकान के अंदर पानी भर गया. बारिश के कारण एक मकान भी गिर पड़ा. बारिश के कारण लखनऊ में पिछले 30 दिनों के भीतर लगभग 3 लोगों की डूबकर मौत भी हुई है.
यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, महोबा, ललितपुर में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश में 255 प्रतिशत अधिक बारिश
पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7 मिलीमीटर के सापेक्ष 24.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 255% अधिक है. वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.9 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 89% कम है.
