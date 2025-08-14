यूपी विधानसभा मानसून सत्र; 'विजन डॉक्यूमेंट 2047' पर पूरी रात चला सदन, देर रात सदन में शामिल हुए सीएम योगी - UP ASSEMBLY MONSOON SESSION
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2025 at 9:17 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन ऐतिहासिक रहा. सत्र के दौरान 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047' विजन डॉक्यूमेंट पर पूरी रात चर्चा हुई. बुधवार की सुबह से नॉन-स्टॉप चर्चा जारी है. यह सत्र 13 अगस्त की सुबह 11 बजे शुरू हुआ और 14 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक चलने की संभावना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात सदन में पहुंचे. आज (14 अगस्त) को मुख्यमंत्री विजन डॉक्यूमेंट की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे. विशेष रूप से, विपक्ष ने इस चर्चा में सकारात्मक सहयोग दिया. सतीश महाना ने जिसे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखा.सत्र में योगी सरकार ने 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को रेखांकित किया. 46 मंत्रियों ने छह शिफ्टों में अपने-अपने विभागों का विजन पेश किया, जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा और व्यापारियों के कल्याण पर जोर दिया गया. चर्चा में सभी विधायकों को पांच मिनट बोलने का अवसर दिया गया, जिससे सत्र में समावेशी बहस को बढ़ावा मिला. इस दौरान समाजवादी पार्टी (सपा), ने सरकार के विजन के जवाब में 'रीजन डॉक्यूमेंट' पेश किया, जिसमें 47 सवालों के जरिए सरकार से चुनावी वादों, जैसे किसानों को मुफ्त बिजली, बाढ़ नियंत्रण और महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा. सपा के विधायकों ने कहा कि 'सरकार को वादों के पूरा न होने का कारण बताना चाहिए.' हालांकि, विपक्ष ने चर्चा में रचनात्मक सहयोग दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सराहा.मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह विजन डॉक्यूमेंट पूरे राज्य का एजेंडा है, जिसे तीन महीने में लागू करने का लक्ष्य है. इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने चर्चा की शुरुआत करते हुए पिछले आठ वर्षों में यूपी के विकास की उपलब्धियों को रेखांकित किया था.सत्र में बांके बिहारी न्यास विधेयक और सीएजी की रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना थी, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट मुख्य आकर्षण रहा. सत्र के समापन पर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा होगी. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि यह सत्र न केवल विकास के रोडमैप को लेकर चर्चा का केंद्र रहा, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ संवाद का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है. यह भी पढ़ें : यूपी विधान परिषद से सपा का वॉकआउट; 'विजन डॉक्यूमेंट 2047' पर हुई चर्चा, पटल पर रखे गए छह विधेयक
