निजी विश्वविद्यालय समेत कई अध्यादेश भी किए जाएंगे पेश

लखनऊः सत्र में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 और इसका द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2025 भी पेश होगा. ये अध्यादेश निजी विश्वविद्यालयों के नियमन और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं. इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी.साथ ही, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 भी सदन में प्रस्तुत होगा, जो जीएसटी नियमों में सुधार और व्यापार को आसान बनाने पर केंद्रित है.यह सत्र उत्तर प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम माना जा रहा है. सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों और चर्चाओं से भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी पड़ने की संभावना है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि सत्र में सभी दलों के समर्थन के लिए सर्व दलीय बैठक हुई है.