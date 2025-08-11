लखनऊः सत्र में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 और इसका द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2025 भी पेश होगा. ये अध्यादेश निजी विश्वविद्यालयों के नियमन और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं. इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी.साथ ही, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 भी सदन में प्रस्तुत होगा, जो जीएसटी नियमों में सुधार और व्यापार को आसान बनाने पर केंद्रित है.यह सत्र उत्तर प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम माना जा रहा है. सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों और चर्चाओं से भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी पड़ने की संभावना है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि सत्र में सभी दलों के समर्थन के लिए सर्व दलीय बैठक हुई है.
यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से, छह नए अध्यादेश होंगे पेश, बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश भी लाया जाएगा - UP VIDHAN SABHA MONSOON SATRA 2025
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2025 at 6:46 AM IST|
Updated : August 11, 2025 at 6:56 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है.विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया है.यह सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा और कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के साथ-साथ छह नए अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा. 11 अगस्त को औपचारिक कार्यों से होगी, जिसमें अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम और विधेयक पेश किए जाएंगे. 12 से 14 अगस्त तक विधायी कार्यों पर ध्यान केंद्रित रहेगा, जिसमें नए विधेयकों पर चर्चा और विकास योजनाओं व नीतियों पर विचार-विमर्श होगा.इस सत्र में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इस बार मानसून सत्र 11 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा. 13 अगस्त को विजन डॉक्यूमेंट पर सदन में विस्तृत चर्चा की जाएगी.
निजी विश्वविद्यालय समेत कई अध्यादेश भी किए जाएंगे पेश
बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश भी सरकार करेगी पेश
लखनऊः यूपी विधानसभा में कई अध्यादेश व प्रस्तावों पर चर्चा होगी. उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 शामिल है, जो वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक न्यास की स्थापना से संबंधित है.यह अध्यादेश मंदिर की व्यवस्था को और सुचारु बनाने का प्रयास है.इसके अलावा, उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2025 भी पेश किया जाएगा. यह अध्यादेश पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, जिससे कानूनी ढांचा अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो सके. उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 भी सदन में लाया जाएगा. यह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए संशोधन प्रस्तावित करता है, जिससे युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल सकें.
15 और 16 अगस्त को रहेगा अवकाश
लखनऊ: सत्र के दौरान 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 16 अगस्त (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी) को अवकाश रहेगा. सत्र के दौरान नए विधेयकों पर चर्चा और विकास योजनाओं व नीतियों पर विचार-विमर्श होगा.
