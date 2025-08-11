यमुना का 75,467 हजार क्यूसेक पानी गोकुल बैराज से छोड़ा गया

आगराः ताजेवाला और ओखला बैराज से यमुना में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. इससे मथुरा में यमुना खतरे के निशान से पार निकल गई है. यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखकर गोकुल बैराज से शनिवार को डिस्चार्ज बढ़ाकर 75,467 हजार क्यूसेक कर दिया है जिससे अब आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा है जिससे आगरा में गांव कैलाश, बल्केश्वर, हाथी घाट व दशहरा घाट डूब गए हैं. वॉटर वर्क्स पर जलस्तर 494 फुट है. जिला प्रशासन के मुताबिक, आज यानी सोमवार को यमुना के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है. जिससे आगरा में यमुना का जलस्तर बाढ़ के चेतावनी स्तर 495 फुट के पार पहुंच सकता है. सन 2010 में यमुना की बाढ का पानी दयालबाग और आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया था. तब यमुना का जलस्तर 499 फीट तक पहुंच गया था. इसके बाद सन 2023 में यमुना नदी ने बाढ की चेतावनी का निशान पार किया. तब यमुना का जलस्तर 497 फीट तक पहुंच गया था. जिससे ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच गया था. इससे पहले आगरा में सन 1978 में यमुना ने रौद्र रूप दिखाया था. तब यमुना नदी का जलस्तर 508 फीट तक पहुंचा था. जिससे बेलनगंज और अन्य क्षेत्र में नावें चली थीं.