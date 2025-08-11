फर्रुखाबाद के डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जिले के बाढ़ से प्रभावित ग्राम कंचनपुर, सबलपुर, आशा की मड़ैया, चित्रकूट डिप का निरीक्षण किया है. जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याएं जानी. इसके साथ ही गांवों में पशुओं के टीकाकरण के निर्देश दिए. इसके अलावा डीएम ने राहत शिविरों में पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए.
यूपी में बाढ़-बारिश का कहर: गंगा-यमुना उफनाईं, 36 जिले बाढ़ की चपेट में आए, 48 घंटे बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून - UP FLOOD
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2025 at 7:37 AM IST|
Updated : August 11, 2025 at 9:45 AM IST
लखनऊः यूपी में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है. यूपी में गंगा, यमुना समेत कई सहायक नदियां उफान पर हैं. इससे कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. बहराइच, सहारनपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, कासगंज समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है. इससे हजारों बीघा खेती जलमग्न हो गई है. वहीं, कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. ग्रामीणों को राहत केंद्रों में शरण लेनी पड़ी है. वहीं, मौसम विज्ञानियों ने 10 और 11 अगस्त को बारिश में हल्की राहत मिलने की संभावना जताई थी. हालांकि उन्होंने यह भी संभावना जताई थी कि 12 अगस्त से एक बार फिर बारिश तेज हो सकती है.
फर्रुखाबाद में डीएम-एसपी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया निरीक्षण
बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश अलीगढ़ में
बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर बारिश अलीगढ़ में हुई है. इसके अलावा बिजनौर में 25, बुलंदशहर में 30, ललितपुर में 37 मिलीमीटर बारिश हुई है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 7.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 5.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की समान्य से 20% कम है वही एक जून से लेकर 10 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 431 मिलीमीटर के सापेक्ष 479 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 11% अधिक है.
अभी तक यूपी के 36 जिले आए हैं बाढ़ की चपेट में
राहत आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 36 जनपद बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं. वर्तमान समय में 22 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं जिनमें लगभग 3 लाख से अधिक जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है. इनमें अयोध्या, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, कासगंज, खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, उन्नाव, वाराणसी शामिल है.
आज 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना
लखनऊः मौसम विज्ञानियों ने आज यूपी के सात जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. इनमें कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर शामिल है. वहीं, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर एवं आसपास के इलाकों में बिजली चमकने की संभावना है.
48 घंटे बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून
लखनऊः यूपी में बारिश को लेकर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहेगा. आइसोलेटेड स्थान पर भारी बारिश हो सकती है. वहीं, 48 घंटे बाद मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कहीं कहीं पर बिजली भी गिर सकती है.
फिरोजाबाद में भी यमुना उफान पर, सैकड़ों बीघा खेती डूबी
फिरोजाबाद: तेज बरसात औऱ हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी भी उफान पर है.हालत यह है कि फिरोजाबाद जिले में यमुना की तलहटी के जो किसान है जिन्होंने यमुना नदी के आसपास के खेतों में फसल बो रखी थी, वह फसल डूब गई है. किसानों के सामने पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गयी है.फसलों के भी खराब होने का खतरा पैदा हो गया है हालांकि अभी गांवों में पानी के घुसने जैसे हालात नहीं है.प्रशासन के अधिकारी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है. बता दें कि यमुना नदी आगरा जिले से होती हुयी फिरोजाबाद जिले की सीमा में प्रवेश करती है.जिले की टूण्डला तहसील इलाके में प्रवेश करने के बाद सदर,शिकोहाबाद और सिरसागंज तहसील होती हुयी यह नदी इटावा जिले की सीमा में प्रवेश कर जाती है.इस नदी की सीमा फिरोजाबाद जिले को आगरा से अलग करती है. अपर जिलाधिकारी विशु राजा ने कहा कि प्रशासन यमुना नदी तलहटी में बसे गांवों को लेकर सजग है.हालातों पर नजर रखी जा रही है.बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है.
आगरा में यमुना के उफनाने से ग्रामीण हुए परेशान
आगराः जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाह में तराई के गांव रामपुर चंद्रसेनी, बलाई, सुंसार, बिठौली, विक्रमपुर घाट, चरीथा, गढ़ी बरौली, बाग गुड़ियाना के ग्रामीणों की धड़कन बढ़ गई है. सबसे पहले इन्हीं गांवों में नदी का पानी पहुंचता है. ऐसे में ग्रामीण नदी के जलस्तर पर नजरें जमाए हैं. आगरा जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने यमुना के जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क है. उनका कहना है कि हमने तैयारी पूरी कर ली है. ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी. वहीं, गोकुल बैराज से छोड़े गए पानी से अब आगरा में निचले क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. नदी किनारे खेत जलमग्न हो गए हैं. फसलें डूब गई हैं. फतेहाबाद व बाह के 35 गांव चपेट में हैं. बटेश्वर के घाट पर महिला स्नानागार डूब गया है.
यमुना का 75,467 हजार क्यूसेक पानी गोकुल बैराज से छोड़ा गया
आगराः ताजेवाला और ओखला बैराज से यमुना में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. इससे मथुरा में यमुना खतरे के निशान से पार निकल गई है. यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखकर गोकुल बैराज से शनिवार को डिस्चार्ज बढ़ाकर 75,467 हजार क्यूसेक कर दिया है जिससे अब आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा है जिससे आगरा में गांव कैलाश, बल्केश्वर, हाथी घाट व दशहरा घाट डूब गए हैं. वॉटर वर्क्स पर जलस्तर 494 फुट है. जिला प्रशासन के मुताबिक, आज यानी सोमवार को यमुना के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है. जिससे आगरा में यमुना का जलस्तर बाढ़ के चेतावनी स्तर 495 फुट के पार पहुंच सकता है. सन 2010 में यमुना की बाढ का पानी दयालबाग और आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया था. तब यमुना का जलस्तर 499 फीट तक पहुंच गया था. इसके बाद सन 2023 में यमुना नदी ने बाढ की चेतावनी का निशान पार किया. तब यमुना का जलस्तर 497 फीट तक पहुंच गया था. जिससे ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच गया था. इससे पहले आगरा में सन 1978 में यमुना ने रौद्र रूप दिखाया था. तब यमुना नदी का जलस्तर 508 फीट तक पहुंचा था. जिससे बेलनगंज और अन्य क्षेत्र में नावें चली थीं.
आगरा में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा, मथुरा में खतरे का निशान पार
आगरा/मथुराः पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. गोकुल बैराज से रविवार देर शाम 75 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है जिससे यमुना में बाढ़ की आशंका है. मथुरा में जहां यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है तो आगरा में बाढ़ की चेतावनी से एक फीट नीचे है. आगरा में यमुना में बाढ़ की चेतावनी स्तर 495 फीट है जबकि, यमुना का जलस्तर रविवार देर शात तक 494 फीट तक पहुंच गया. जिससे आगरा में यमुना किनारे के घाट पानी में डूब गए हैं. जिला प्रशासन ने सदर, फतेहाबाद और बाह तहसील में यमुना किनारे बसे 40 गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है. सदर, फतेहाबाद व बाह तहसील के 40 गांवों पर बाढ़ का खतरा है. यमुना के तटवर्ती खेतों में खडी फसलें जलमग्न हो गई हैं.
