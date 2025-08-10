मथुरा में भी बाढ़ जैसे हालात, गांवों की सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा

मथुरा में भी बाढ़ जैसे स्थिति हो गई है. यमुना के उफान पर आने से देहात क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर चुका है. सैकड़ों बीघा खेती डूब गई है. देहात क्षेत्र के नौहझील और शेरगढ़ मार्ग पर सड़कों पर पानी बढ़ जाने के कारण लोग परेशान हैं. यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण वृंदावन के केसी घाट पर पूजा स्थल और यमुना आरती के घाट पर भी पानी आ गया है. विश्राम घाट पर यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण पानी में आठ सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं. यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है.