मथुरा में भी बाढ़ जैसे स्थिति हो गई है. यमुना के उफान पर आने से देहात क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर चुका है. सैकड़ों बीघा खेती डूब गई है. देहात क्षेत्र के नौहझील और शेरगढ़ मार्ग पर सड़कों पर पानी बढ़ जाने के कारण लोग परेशान हैं. यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण वृंदावन के केसी घाट पर पूजा स्थल और यमुना आरती के घाट पर भी पानी आ गया है. विश्राम घाट पर यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण पानी में आठ सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं. यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है.
यूपी में बारिश-बाढ़ का सितम: मिर्जापुर, बहराइच, कासगंज समेत कई जिले बाढ़ से जूझे, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट - UP RAIN FLOOD LIVE
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2025 at 8:22 AM IST|
Updated : August 10, 2025 at 10:27 AM IST
LIVE FEED
मथुरा में भी बाढ़ जैसे हालात, गांवों की सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा
फिरोजाबाद में तेज बारिश से टिन शेड में उतरा करंट, बहन की मौत
फिरोजाबाद के टूण्डला थाना क्षेत्र के गांव जरोली कला गांव में शनिवार रात को तेज बारिश के बीच टीन शेड में करंट उतर आया. इस दौरान वहां मौजूद सुलेखा की करंट से चिपककर की मौत हो गई. वहीं उसके भाई राजू और रजत उसे बचाने में गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इंस्पेक्टर टूण्डला अंजीश कुमार का कहना है कि जरौली गांव में एक महिला की मौत बिजली के करंट से हुयी है.महिला के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
मौसम विभाग ने 12 अगस्त से फिर जताई भारी बारिश की संभावना
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश में बारिश की तीव्रता में कमी आएगी. ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहेगा. तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. इसके बाद फिर से मौसम करवट लेगा. 12 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश तथा 13 व 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है.
अब तक उम्मीद से ज्यादा बारिश, 24 घंटे में बाराबंकी सबसे ज्यादा भीगा
उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 9 अगस्त तक अनुमान बारिश 423 मिमी के सापेक्ष 473 मिमी रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 12% अधिक है. वहीं, पिछले 24 घंटे में अनुमान बारिश 7.2 मिमी के सापेक्ष 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 128% अधिक है. बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बाराबंकी में 56 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके बाद एटा में 55 मिमी, प्रयागराज में 40 मिमी, लखीमपुर खीरी में 35 मिमी, सीतापुर में 30 मिमी बारिश हुई.
लखनऊ में बारिश से कई जगह जलभराव
लखनऊ में रविवार को बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में सुबह के समय आसमान साफ रहेगा.कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम विभाग ने यूपी के इन जिलों में आज जताई भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में जहां भारी बारिश की संभावना है तो वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है.
भारी बारिश से यूपी के 14 जिलों में बाढ़ से जूझ रहे लोग
भारी बारिश के चलते यूपी के 14 जिलों में बाढ़ आ गई है. इससे करीब 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं. योगी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है. यूपी की ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर हैं. लगातार बढ़ती बारिश से यूपी में बाढ़ बढ़ती जा रही है.
LIVE FEED
मथुरा में भी बाढ़ जैसे हालात, गांवों की सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा
मथुरा में भी बाढ़ जैसे स्थिति हो गई है. यमुना के उफान पर आने से देहात क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर चुका है. सैकड़ों बीघा खेती डूब गई है. देहात क्षेत्र के नौहझील और शेरगढ़ मार्ग पर सड़कों पर पानी बढ़ जाने के कारण लोग परेशान हैं. यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण वृंदावन के केसी घाट पर पूजा स्थल और यमुना आरती के घाट पर भी पानी आ गया है. विश्राम घाट पर यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण पानी में आठ सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं. यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है.
फिरोजाबाद में तेज बारिश से टिन शेड में उतरा करंट, बहन की मौत
फिरोजाबाद के टूण्डला थाना क्षेत्र के गांव जरोली कला गांव में शनिवार रात को तेज बारिश के बीच टीन शेड में करंट उतर आया. इस दौरान वहां मौजूद सुलेखा की करंट से चिपककर की मौत हो गई. वहीं उसके भाई राजू और रजत उसे बचाने में गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इंस्पेक्टर टूण्डला अंजीश कुमार का कहना है कि जरौली गांव में एक महिला की मौत बिजली के करंट से हुयी है.महिला के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
मौसम विभाग ने 12 अगस्त से फिर जताई भारी बारिश की संभावना
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश में बारिश की तीव्रता में कमी आएगी. ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहेगा. तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. इसके बाद फिर से मौसम करवट लेगा. 12 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश तथा 13 व 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है.
अब तक उम्मीद से ज्यादा बारिश, 24 घंटे में बाराबंकी सबसे ज्यादा भीगा
उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 9 अगस्त तक अनुमान बारिश 423 मिमी के सापेक्ष 473 मिमी रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 12% अधिक है. वहीं, पिछले 24 घंटे में अनुमान बारिश 7.2 मिमी के सापेक्ष 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 128% अधिक है. बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बाराबंकी में 56 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके बाद एटा में 55 मिमी, प्रयागराज में 40 मिमी, लखीमपुर खीरी में 35 मिमी, सीतापुर में 30 मिमी बारिश हुई.
लखनऊ में बारिश से कई जगह जलभराव
लखनऊ में रविवार को बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में सुबह के समय आसमान साफ रहेगा.कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम विभाग ने यूपी के इन जिलों में आज जताई भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में जहां भारी बारिश की संभावना है तो वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है.
भारी बारिश से यूपी के 14 जिलों में बाढ़ से जूझ रहे लोग
भारी बारिश के चलते यूपी के 14 जिलों में बाढ़ आ गई है. इससे करीब 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं. योगी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है. यूपी की ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर हैं. लगातार बढ़ती बारिश से यूपी में बाढ़ बढ़ती जा रही है.