यूपी मॉकड्रिल LIVE; 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए चल रहा प्रशिक्षण, बज रहा सायरन, 15 मिनट होगा ब्लैकआउट - UP MOCK DRILL

यूपी के कई शहरों में चल रहा मॉकड्रिल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 7, 2025 at 2:04 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:50 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED सोनभद्र में एयर अटैक और आग से बचाव के लिए दी गई ट्रेनिंग सोनभद्र : कई जगहों और स्कूलों में मॉकड्रिल की गई. स्कूली बच्चों समेत अन्य लोगों को एयर अटैक और आग से बचने की ट्रेनिंग दी गई. ट्रेनिंग के दौरान हमला होते ही सायरन बजाकर अलर्ट किया गया. अग्निश्मन और पुलिस की टीम ने लोगों को हमले और आग से बचने के तरीके बताए. सोनभद्र नगर में 3 जबकि पूरे जिले में कुल 25 जगहों पर मॉकड्रिल की गई. चुर्क क्षेत्र के हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में हुए मॉक ड्रिल में डीएम बद्रीनाथ सिंह, एसपी अशोक कुमार मीणा, सीडीओ समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया. सीएमओ ने बच्चों को किसी भी आपात स्थिति में सीपीआर (कृत्रिम श्वास) देने के बारे में बताया. सोनभद्र में आग से बचाव की दी गई जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat) रामपुर में आग पर काबू पाने के तरीके बताए गए, रात 9 बजे होगा ब्लैकआउट रामपुर : दयावती मोदी एकेडमी स्कूल में आग बुझाने के तरीकों को लेकर मॉकड्रिल किया गया. इसमें फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और रेवेन्यू की टीम के अलावा एनसीसी के बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. एक घंटे के मॉकड्रिल में जिलाधिकारी जोगेन्दर सिंह ने मीडिया को बताया कि मॉकड्रिल फायर को लेकर किया गया था. रात 9 बजे ब्लैक आउट किया जाएगा. यह 10 मिनट का होगा. शहरी और ग्रामीण सभी जगह पर रात 9 से 9.10 बजे तक सभी लाइटें बंद रहेंगी. पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जागरूकता के लिए मॉकड्रिल किया गया है. लोगों से अपील है कि वे सचेत रहें. रामपुर में भी मॉक ड्रिल. (Photo Credit; ETV Bharat) वाराणसी में सिविल डिफेंस कर्मियों ने बताया- हमला होने पर कैसे करें बचाव वाराणसी : पुलिस लाइन मैदान में मॉकड्रिल हुआ. लोगों को जागरूक किया गया कि किसी भी आपात स्थिति में खुद का बचाव कैसे किया जाए. विभिन्न तरीकों से सिविल डिफेंस के कर्मियों की ओर से बताया गया कि जब हमला हो तो किस प्रकार से जमीन पर लेट कर अपनी सुरक्षा करनी है. वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर मॉकड्रिल किया गया. आवश्यकता पड़ने पर आम नागरिक किस प्रकार से अपनी हिफाजत कर सके इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चिनप्पा ने बताया कि स्कूलों समेत सभी जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन कर लोगों को जागरूरक किया जा रहा है. वाराणसी में मॉकड्रिल. (Video Credit; ETV Bharat) जौनपुर में मॉकड्रिल, विस्फोट के बाद घायलों को लेकर भागे जवान, अफसर बोले- हमेशा रहें चौकन्ना जौनपुर : पुलिस लाइंस में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शुक्रवार को मॉक ड्रिल किया गया. डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र, एसपी डॉक्टर कौस्तुभ, सीएमओ, सीडीओ सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे. सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने भी हिस्सा लिया. आर्मी के रिटायर्ड सैनिक केके सिंह के नेतृत्व में सेना के रिटायर्ड जवानों ने जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग किया. मॉक ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मियों ने विस्फोट जैसी स्थिति का अभ्यास किया. प्रतीकात्मक विस्फोट के बाद घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का तरीका बताया. मौके पर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद थी. बताया गया कि विस्फोट होने या आग लगने पर बचाव के लिए किन तरीकों को अपनाना है. घायलों को कैसे कम समय में अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकता है. रिटायर्ड सैनिक केके सिंह ने बताया कि हमने अपने अनुभव के आधार पर पुलिस और प्रशासन को प्रशिक्षित करने में मदद की. इस प्रकार की मॉक ड्रिल से सभी जवानों का मनोबल भी बढ़ता है. वे किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं. डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल से न केवल पुलिसकर्मियों बल्कि जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियों का परीक्षण होता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपातकालीन स्थिति में हम सभी किस प्रकार तालमेल बनाकर काम करेंगे. एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कह कि हमारा उद्देश्य यह है कि जिले में किसी भी आपातकालीन स्थिति में सभी विभाग एकजुट होकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें. आज की मॉक ड्रिल ने हमें हमारी तैयारियों का परीक्षण करने का मौका दिया. जौनपुर में मॉक ड्रिल. (Video Credit; ETV Bharat)

Last Updated : May 7, 2025 at 3:50 PM IST