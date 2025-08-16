ETV Bharat / state

यूपी में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मथुरा-कानपुर समेत कई जिलों के मंदिरों में रौनक, बाजार गुलजार - KRISHNA JANMASHTAMI 2025 LIVE

कृष्ण जन्माष्टमी
कृष्ण जन्माष्टमी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 7:05 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 9:04 AM IST

1 Min Read

देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है. मंदिर प्रांगणों को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया जा रहा है. मंदिरों में कई विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है. घरों में भी लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर सुंदर-सुंदर झांकियां तैयार की जा रही हैं. मथुरा, कानपुर, कुशीनगर, गाजियाबाद और नोएडा मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

LIVE FEED

9:02 AM, 16 Aug 2025 (IST)

कानपुर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी, मंदिर सजे

कानपुर में कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जहां पर हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन लाखों की संख्या में कृष्ण प्रेमी दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं. बिठूर थाना क्षेत्र के मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर, जेके टेंपल मंदिर, बिठूर में स्थित राधा माधव मंदिर, कानपुर साउथ के किदवई नगर में स्थित राधा माधव मंदिर और सनातन धर्म मंदिर में आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के साथ जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

8:07 AM, 16 Aug 2025 (IST)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे मथुरा, कान्हा के करेंगे दर्शन

मथुरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर मथुरा आएंगे. वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कान्हा के दर्शन करेंगे. इसके बाद साधु-संतों का सम्मान करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह 11.25 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विवि हेलीकाप्टर से पहुंचेंगे. यहां से वह कार से श्रीकृष्ण जन्मभूमि जाएंगे. जहां कान्हा के दर्शन करेंगे. श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी देंगे. इसके बाद वह पांचजन्य प्रेक्षागृह में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. साधु-संतों का सम्मान करेंगे. इस दौरान गोवर्धन पर्वत पर बनी डाक्यूमेंट्री का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा. दोपहर दो बजे मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे मथुरा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे मथुरा (Photo Credit; ETV Bharat)

7:54 AM, 16 Aug 2025 (IST)

31 साल बाद कुशीनगर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी

कुशीनगर एक ऐसा जिला है, जहां पिछले 31 सालों से थानों में जनमाष्टमी नहीं मनाई जा रही थी. लेकिन इस बार एसपी संतोष मिश्रा ने जिले के सभी थानों में जन्माष्टमी मनाने के निर्देश दिए है. दरअसल, 31 साल पहले जन्माष्टमी की तैयारियों के बीच पुलिस को डकैती की सूचना मिली थी. जिसमें फायरिग में 6 पुलिसकर्मी शहीद और 4 घायल हो गए थे. इसके बाद पुलिस ने जनमाष्टी नहीं मनाई थी. तब से यह परंपरा पिछले साल तक चली आई है. लेकिन इस बार कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा ने मनाने के आदेश दिए है.


क्या है पचरूखिया काण्ड? 19 अगस्त 1994 को पडरौना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि जंगल दस्यु बेचू मास्टर व प्यारे लाल कुशवाहा उर्फ सिपाही पचरुखिया के तात्कालिक ग्राम प्रधान रामकृष्ण गुप्ता के घर डकैती और हत्या की योजना बना रहे हैं. एसपी के निर्देश पर डकैतों को पकड़ने के लिए दो टीमें बनाई गईं.
दोनों टीमें करीब 9:30 बजे पचरुखिया गांव में बांसी नदी के किनारे पहुंची. इसी दौरान दूसरी टीम पर डाकुओं ने बम फेंक दिया. साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें तत्कालीन एसएचओ तरयासुजान अनिल पाण्डेय, एसएचओ कुबेरस्थान राजेंद्र यादव, तरयासुजान के आरक्षी नागेंद्र पाण्डेय, पडरौना कोतवाली के आरक्षी खेदन सिंह, विश्वनाथ यादव व परशुराम गुप्ता शहीद हो गए थे.

31 साल बाद कुशीनगर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी
31 साल बाद कुशीनगर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी (Photo Credit; ETV Bharat)

7:20 AM, 16 Aug 2025 (IST)

गाजियाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर की गई सुंदर सजावट

गाजियाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर मंदिरों को फूलों सजाया गया है. लाइटों से रोशन किया गया. यहां श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.

7:16 AM, 16 Aug 2025 (IST)

नोएडा इस्कॉन मंदिर में कृष्ण संकीर्तन में झूमे भक्त

नोएडा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है. शहर के सेक्टर 32 स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भक्तों ने हिस्सा लिया. जहां श्रीकृष्ण के जयघोष गूंजे.

7:13 AM, 16 Aug 2025 (IST)

श्रीकृष्ण जन्मभूमि में की गई मंगला आरती, गूंजे जयघोष

मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर में मंगला आरती की जा रही है. राधा रानी के गूंजे जयकारे.

देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है. मंदिर प्रांगणों को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया जा रहा है. मंदिरों में कई विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है. घरों में भी लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर सुंदर-सुंदर झांकियां तैयार की जा रही हैं. मथुरा, कानपुर, कुशीनगर, गाजियाबाद और नोएडा मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

LIVE FEED

9:02 AM, 16 Aug 2025 (IST)

कानपुर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी, मंदिर सजे

कानपुर में कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जहां पर हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन लाखों की संख्या में कृष्ण प्रेमी दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं. बिठूर थाना क्षेत्र के मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर, जेके टेंपल मंदिर, बिठूर में स्थित राधा माधव मंदिर, कानपुर साउथ के किदवई नगर में स्थित राधा माधव मंदिर और सनातन धर्म मंदिर में आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के साथ जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

8:07 AM, 16 Aug 2025 (IST)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे मथुरा, कान्हा के करेंगे दर्शन

मथुरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर मथुरा आएंगे. वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कान्हा के दर्शन करेंगे. इसके बाद साधु-संतों का सम्मान करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह 11.25 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विवि हेलीकाप्टर से पहुंचेंगे. यहां से वह कार से श्रीकृष्ण जन्मभूमि जाएंगे. जहां कान्हा के दर्शन करेंगे. श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी देंगे. इसके बाद वह पांचजन्य प्रेक्षागृह में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. साधु-संतों का सम्मान करेंगे. इस दौरान गोवर्धन पर्वत पर बनी डाक्यूमेंट्री का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा. दोपहर दो बजे मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे मथुरा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे मथुरा (Photo Credit; ETV Bharat)

7:54 AM, 16 Aug 2025 (IST)

31 साल बाद कुशीनगर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी

कुशीनगर एक ऐसा जिला है, जहां पिछले 31 सालों से थानों में जनमाष्टमी नहीं मनाई जा रही थी. लेकिन इस बार एसपी संतोष मिश्रा ने जिले के सभी थानों में जन्माष्टमी मनाने के निर्देश दिए है. दरअसल, 31 साल पहले जन्माष्टमी की तैयारियों के बीच पुलिस को डकैती की सूचना मिली थी. जिसमें फायरिग में 6 पुलिसकर्मी शहीद और 4 घायल हो गए थे. इसके बाद पुलिस ने जनमाष्टी नहीं मनाई थी. तब से यह परंपरा पिछले साल तक चली आई है. लेकिन इस बार कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा ने मनाने के आदेश दिए है.


क्या है पचरूखिया काण्ड? 19 अगस्त 1994 को पडरौना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि जंगल दस्यु बेचू मास्टर व प्यारे लाल कुशवाहा उर्फ सिपाही पचरुखिया के तात्कालिक ग्राम प्रधान रामकृष्ण गुप्ता के घर डकैती और हत्या की योजना बना रहे हैं. एसपी के निर्देश पर डकैतों को पकड़ने के लिए दो टीमें बनाई गईं.
दोनों टीमें करीब 9:30 बजे पचरुखिया गांव में बांसी नदी के किनारे पहुंची. इसी दौरान दूसरी टीम पर डाकुओं ने बम फेंक दिया. साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें तत्कालीन एसएचओ तरयासुजान अनिल पाण्डेय, एसएचओ कुबेरस्थान राजेंद्र यादव, तरयासुजान के आरक्षी नागेंद्र पाण्डेय, पडरौना कोतवाली के आरक्षी खेदन सिंह, विश्वनाथ यादव व परशुराम गुप्ता शहीद हो गए थे.

31 साल बाद कुशीनगर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी
31 साल बाद कुशीनगर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी (Photo Credit; ETV Bharat)

7:20 AM, 16 Aug 2025 (IST)

गाजियाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर की गई सुंदर सजावट

गाजियाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर मंदिरों को फूलों सजाया गया है. लाइटों से रोशन किया गया. यहां श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.

7:16 AM, 16 Aug 2025 (IST)

नोएडा इस्कॉन मंदिर में कृष्ण संकीर्तन में झूमे भक्त

नोएडा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है. शहर के सेक्टर 32 स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भक्तों ने हिस्सा लिया. जहां श्रीकृष्ण के जयघोष गूंजे.

7:13 AM, 16 Aug 2025 (IST)

श्रीकृष्ण जन्मभूमि में की गई मंगला आरती, गूंजे जयघोष

मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर में मंगला आरती की जा रही है. राधा रानी के गूंजे जयकारे.

Last Updated : August 16, 2025 at 9:04 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JANMASHTAMI 2025JANMASHTAMI 2025 PUJA MUHURATKRISHNA JANMASHTAMI SIGNIFICANCEJANMASHTAMI LADDU GOPAL PUJAKRISHNA JANMASHTAMI 2025 LIVE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.