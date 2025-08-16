कानपुर में कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जहां पर हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन लाखों की संख्या में कृष्ण प्रेमी दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं. बिठूर थाना क्षेत्र के मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर, जेके टेंपल मंदिर, बिठूर में स्थित राधा माधव मंदिर, कानपुर साउथ के किदवई नगर में स्थित राधा माधव मंदिर और सनातन धर्म मंदिर में आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के साथ जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.
यूपी में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मथुरा-कानपुर समेत कई जिलों के मंदिरों में रौनक, बाजार गुलजार - KRISHNA JANMASHTAMI 2025 LIVE
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2025 at 7:05 AM IST|
Updated : August 16, 2025 at 9:04 AM IST
देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है. मंदिर प्रांगणों को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया जा रहा है. मंदिरों में कई विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है. घरों में भी लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर सुंदर-सुंदर झांकियां तैयार की जा रही हैं. मथुरा, कानपुर, कुशीनगर, गाजियाबाद और नोएडा मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.
कानपुर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी, मंदिर सजे
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे मथुरा, कान्हा के करेंगे दर्शन
मथुरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर मथुरा आएंगे. वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कान्हा के दर्शन करेंगे. इसके बाद साधु-संतों का सम्मान करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह 11.25 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विवि हेलीकाप्टर से पहुंचेंगे. यहां से वह कार से श्रीकृष्ण जन्मभूमि जाएंगे. जहां कान्हा के दर्शन करेंगे. श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी देंगे. इसके बाद वह पांचजन्य प्रेक्षागृह में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. साधु-संतों का सम्मान करेंगे. इस दौरान गोवर्धन पर्वत पर बनी डाक्यूमेंट्री का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा. दोपहर दो बजे मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.
31 साल बाद कुशीनगर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी
कुशीनगर एक ऐसा जिला है, जहां पिछले 31 सालों से थानों में जनमाष्टमी नहीं मनाई जा रही थी. लेकिन इस बार एसपी संतोष मिश्रा ने जिले के सभी थानों में जन्माष्टमी मनाने के निर्देश दिए है. दरअसल, 31 साल पहले जन्माष्टमी की तैयारियों के बीच पुलिस को डकैती की सूचना मिली थी. जिसमें फायरिग में 6 पुलिसकर्मी शहीद और 4 घायल हो गए थे. इसके बाद पुलिस ने जनमाष्टी नहीं मनाई थी. तब से यह परंपरा पिछले साल तक चली आई है. लेकिन इस बार कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा ने मनाने के आदेश दिए है.
क्या है पचरूखिया काण्ड? 19 अगस्त 1994 को पडरौना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि जंगल दस्यु बेचू मास्टर व प्यारे लाल कुशवाहा उर्फ सिपाही पचरुखिया के तात्कालिक ग्राम प्रधान रामकृष्ण गुप्ता के घर डकैती और हत्या की योजना बना रहे हैं. एसपी के निर्देश पर डकैतों को पकड़ने के लिए दो टीमें बनाई गईं.
दोनों टीमें करीब 9:30 बजे पचरुखिया गांव में बांसी नदी के किनारे पहुंची. इसी दौरान दूसरी टीम पर डाकुओं ने बम फेंक दिया. साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें तत्कालीन एसएचओ तरयासुजान अनिल पाण्डेय, एसएचओ कुबेरस्थान राजेंद्र यादव, तरयासुजान के आरक्षी नागेंद्र पाण्डेय, पडरौना कोतवाली के आरक्षी खेदन सिंह, विश्वनाथ यादव व परशुराम गुप्ता शहीद हो गए थे.
गाजियाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर की गई सुंदर सजावट
गाजियाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर मंदिरों को फूलों सजाया गया है. लाइटों से रोशन किया गया. यहां श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.
नोएडा इस्कॉन मंदिर में कृष्ण संकीर्तन में झूमे भक्त
नोएडा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है. शहर के सेक्टर 32 स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भक्तों ने हिस्सा लिया. जहां श्रीकृष्ण के जयघोष गूंजे.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि में की गई मंगला आरती, गूंजे जयघोष
मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर में मंगला आरती की जा रही है. राधा रानी के गूंजे जयकारे.
