31 साल बाद कुशीनगर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी

कुशीनगर एक ऐसा जिला है, जहां पिछले 31 सालों से थानों में जनमाष्टमी नहीं मनाई जा रही थी. लेकिन इस बार एसपी संतोष मिश्रा ने जिले के सभी थानों में जन्माष्टमी मनाने के निर्देश दिए है. दरअसल, 31 साल पहले जन्माष्टमी की तैयारियों के बीच पुलिस को डकैती की सूचना मिली थी. जिसमें फायरिग में 6 पुलिसकर्मी शहीद और 4 घायल हो गए थे. इसके बाद पुलिस ने जनमाष्टी नहीं मनाई थी. तब से यह परंपरा पिछले साल तक चली आई है. लेकिन इस बार कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा ने मनाने के आदेश दिए है.



क्या है पचरूखिया काण्ड? 19 अगस्त 1994 को पडरौना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि जंगल दस्यु बेचू मास्टर व प्यारे लाल कुशवाहा उर्फ सिपाही पचरुखिया के तात्कालिक ग्राम प्रधान रामकृष्ण गुप्ता के घर डकैती और हत्या की योजना बना रहे हैं. एसपी के निर्देश पर डकैतों को पकड़ने के लिए दो टीमें बनाई गईं.

दोनों टीमें करीब 9:30 बजे पचरुखिया गांव में बांसी नदी के किनारे पहुंची. इसी दौरान दूसरी टीम पर डाकुओं ने बम फेंक दिया. साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें तत्कालीन एसएचओ तरयासुजान अनिल पाण्डेय, एसएचओ कुबेरस्थान राजेंद्र यादव, तरयासुजान के आरक्षी नागेंद्र पाण्डेय, पडरौना कोतवाली के आरक्षी खेदन सिंह, विश्वनाथ यादव व परशुराम गुप्ता शहीद हो गए थे.

