बारिश से लखनऊ में सड़क धंसी

लखनऊ पिछले 10 दिनों से जारी बारिश ने राजधानी लखनऊ में एक बार फिर सड़कों की पोल खोल दी है. अलीगंज में सड़क अचानक धंस गई और वहां करीब 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया. गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. राजधानी लखनऊ में मानसून आते ही सड़कों की हालत बिगड़ जाती है और बारिश के पानी के साथ-साथ सड़कें भी बह जाती हैं. कल देर रात हुई तेज बारिश के बाद अलीगंज में सड़क अचानक धंस गई. देखते ही देखते करीब 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया. अचानक हुई इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंचे नगर निगम जोन-3 के अफसरों ने तत्काल बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कराया, ताकि कोई और हादसा न हो. फिलहाल मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही गड्ढा भरकर सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा. इससे पहले भी लखनऊ में कई जगह बारिश के बाद सड़क धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं, जो शहर की जर्जर सड़क व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं.