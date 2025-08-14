लखनऊ पिछले 10 दिनों से जारी बारिश ने राजधानी लखनऊ में एक बार फिर सड़कों की पोल खोल दी है. अलीगंज में सड़क अचानक धंस गई और वहां करीब 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया. गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. राजधानी लखनऊ में मानसून आते ही सड़कों की हालत बिगड़ जाती है और बारिश के पानी के साथ-साथ सड़कें भी बह जाती हैं. कल देर रात हुई तेज बारिश के बाद अलीगंज में सड़क अचानक धंस गई. देखते ही देखते करीब 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया. अचानक हुई इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंचे नगर निगम जोन-3 के अफसरों ने तत्काल बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कराया, ताकि कोई और हादसा न हो. फिलहाल मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही गड्ढा भरकर सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा. इससे पहले भी लखनऊ में कई जगह बारिश के बाद सड़क धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं, जो शहर की जर्जर सड़क व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं.
यूपी के 22 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में, फर्रुखाबाद में कई गांव प्रभावित, लखनऊ में सड़क धंसी - UP RAIN FLOOD LIVE
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2025 at 9:33 AM IST
बारिश से लखनऊ में सड़क धंसी
अब तक प्रभावित जिले
मऊ, संभल, बहराइच, बाराबंकी, बलिया, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, कासगंज, लखीमपुर लर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव, अमरोहा, अयोध्या, जालौन, वाराणसी, आगरा, औरैया, बांदा, इटावा, फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली, हमीरपुर, प्रयागराज, भदोही, मिर्ज़ापुर, कानपुर देहाता कानपुर नगर, श्रावस्ती अब तक प्रभावित जिले रहे हैं.
यूपी के इन जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात
मऊ, संभल, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, कासगंज, खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव फिलहाल बाढ़ प्रभावित हैं.
बारिश से लखनऊ में सड़क धंसी
