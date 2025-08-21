आगरा में ताजमहल की दीवार तक पहुंचा पानी, सीआईएसएफ की सुरक्षा चौकी हटाई गई, घाट-अंत्येष्टि स्थल डूबे, गांवों में मुनादी

आगरा में यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. यमुना ने आगरा के वॉटर वर्क्स पर बाढ़ के चेतावनी स्तर को पार कर लिया है. जिससे तटवर्ती कॉलोनियों और गांवों के मुहाने तक पानी पहुंच गया है. यमुना पर बने घाट, मंदिर सहित ताजगंज श्मशान घाट के 12 अंत्येष्टि स्थल डूब गए हैं. अब ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंचने से सीआईएसएफ की पीछे स्थित सुरक्षा चौकी हटाई गई है. इधर, गोकुल बैराज से यमुना में हर घंटे पानी का डिस्चार्ज बढ़ने से जिला प्रशासन ने शुक्रवार तक जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने की आशंका जताई है. जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सदर, फतेहाबाद और बाह तहसील में तटवर्ती 40 से अधिक गांवों में मुनादी कराई है. अलर्ट जारी किया है.

हथिनी कुंड से यमुना नदी में 17 अगस्त की शाम चार बजे 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. ओखाला बैराज से भी यमुना नदी में 19 अगस्त को 91212 क्यूसेक पानी में छोड़ा. अब गोकुल बैराज से नदी में निरंतर पानी छोड़ने से यमुना का जलस्तर बढ रहा है. बुधवार रात आठ बजे तक आगरा में यमुना नदी का जलस्तर 495.1 फीट रिकॉर्ड था. जिससे प्राचीन कैलाश मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं. यमुना ब्रिज क्षेत्र के कटरा वजीर खां और घाट बजरिया नदी से सटी गलियों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है. एत्मादउद्दौला के जौहरी बाग स्थित घाट पर बने शिव मंदिर तक पानी पहुंचने के साथ ही एत्मादउद्दौला स्मारक मेहताब बाग की दीवार को पानी छूकर बह रहा

है.