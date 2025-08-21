लखनऊ में गोमती नदी के किनारे इलाकों में जलभराव हो गया है. वहीं, चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में भी जलभराव की समस्या बनी हुई है. गोमती नदी के किनारे स्थित गांवों में फासले डूब गई हैं. जिला प्रशासन की टीम जलभराव व बाढ़ की समस्या को समझने के लिए सर्वे कर रही है.
यूपी में बाढ़-बारिश LIVE; कानपुर में गंगा बैराज के 30 गेट खोले गए, आगरा में ताजमहल की दीवार तक पहुंचा पानी, मथुरा में घाटों पर लगे चेतावनी बोर्ड - UP FLOOD RAIN UPDATE
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2025 at 8:23 AM IST|
Updated : August 21, 2025 at 9:54 AM IST
LIVE FEED
लखनऊ में गोमती किनारे के गांवों में पानी भरा
कानपुर में गंगा बैराज के 30 गेट खोले गए, कटरी समेत आठ गांवों में बाढ़ जैसे हालात
कानपुर शहर के गंगा बैराज में हरिद्वारा और नरौरा से जो पानी आ रहा है, उससे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. इस वजह से कानपुर में कटरी समेत आठ गांवों- चैनपुरवा, धरमखेड़ा, पहाड़ीपुर, भोपालपुरवा, भगवानदीन पुरवा, डल्लापुरवा समेत अन्य गांव जलमग्न हैं. आने वाले दिनों में गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है. वहीं, मौजूदा स्थिति को देखते हुए गंगा बैराज पर सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं. कटरी के कई गांव ऐसे हैं, जहां नावों से ग्रामीणों को आना-जाना पड़ रहा है. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जिन गांवों में बाढ़ की स्थिति है, वहां सभी प्रशासनिक अफसरों की टीम ग्रामीणों की मदद कर रही है. जिला प्रशासन व सिंचाई विभाग के अफसर लगातार निगरानी कर रहे हैं.
गंगा के जलस्तर की स्थिति:
- गंगा बैराज : 114.79 मीटर
- गंगा बैराज (डाउनस्ट्रीम): 114.420 मीटर
- गंगा बैराज पर कुल डिस्चार्च: 426507 क्यूसेक
- हरिद्वार से कुल पानी का डिस्चार्ज: 72321 क्यूसेक
- नरौरा से कुल पानी का डिस्चार्ज: 128716 क्यूसेक
- शुक्लागंज पर गंगा का जलस्तर: 113.11 मीटर
आगरा के इन गांवो में बाढ़ का खतरा
आगरा में यमुना नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है. जिससे सदर तहसील के गांव तनौरा, नूरपुर, कैलाश, स्वामी बाग, नगला बूढ़ी, अमर विहार, मोती महल, कटरा वजीर खां, रामबाग बस्ती, अप्सरा टॉकीज, यमुना किनारा तनौरा, नूरपुर, कैलाश, स्वामी बाग, नगला बूढ़ी, अमर विहार दयालबाग, मोती महल, कटरा वजीर खां, रामबाग बस्ती, अप्सरा टाकीज, यमुना किनारा रोड वेदांता मंदिर तक पानी पहुंच गया है. जिला प्रशासन ने यमुना के बढ़ते जलस्तर और बाढ की आशंका को लेकर सात बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं. जहा पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई है. जो नदी के जलस्तर पर नजर रखे हैं. जिले में तहसीलदार, एसडीएम भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है.
कंट्रोल रूम नंबर
- 0562-2260550
- 09458095419
आगरा में ताजमहल की दीवार तक पहुंचा पानी, सीआईएसएफ की सुरक्षा चौकी हटाई गई, घाट-अंत्येष्टि स्थल डूबे, गांवों में मुनादी
आगरा में यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. यमुना ने आगरा के वॉटर वर्क्स पर बाढ़ के चेतावनी स्तर को पार कर लिया है. जिससे तटवर्ती कॉलोनियों और गांवों के मुहाने तक पानी पहुंच गया है. यमुना पर बने घाट, मंदिर सहित ताजगंज श्मशान घाट के 12 अंत्येष्टि स्थल डूब गए हैं. अब ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंचने से सीआईएसएफ की पीछे स्थित सुरक्षा चौकी हटाई गई है. इधर, गोकुल बैराज से यमुना में हर घंटे पानी का डिस्चार्ज बढ़ने से जिला प्रशासन ने शुक्रवार तक जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने की आशंका जताई है. जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सदर, फतेहाबाद और बाह तहसील में तटवर्ती 40 से अधिक गांवों में मुनादी कराई है. अलर्ट जारी किया है.
हथिनी कुंड से यमुना नदी में 17 अगस्त की शाम चार बजे 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. ओखाला बैराज से भी यमुना नदी में 19 अगस्त को 91212 क्यूसेक पानी में छोड़ा. अब गोकुल बैराज से नदी में निरंतर पानी छोड़ने से यमुना का जलस्तर बढ रहा है. बुधवार रात आठ बजे तक आगरा में यमुना नदी का जलस्तर 495.1 फीट रिकॉर्ड था. जिससे प्राचीन कैलाश मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं. यमुना ब्रिज क्षेत्र के कटरा वजीर खां और घाट बजरिया नदी से सटी गलियों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है. एत्मादउद्दौला के जौहरी बाग स्थित घाट पर बने शिव मंदिर तक पानी पहुंचने के साथ ही एत्मादउद्दौला स्मारक मेहताब बाग की दीवार को पानी छूकर बह रहा
है.
मथुरा में घाटों पर लगाए गए चेतावनी बोर्ड, खतरे के निशान से ऊपर यमुना
मथुरा में पिछले तीन दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. शहर से लेकर देहात क्षेत्र और यमुना के किनारे बसे करीबन एक दर्जन गांवों में पानी भर गया है. शहर के विश्राम घाट मंदिर पर पानी आ जाने के कारण नाव चालकों को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी गई. घाट किनारे भी चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है. फिलहाल, यमुना खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. हथनीकुंड बैराज और ताजे वाला बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. मथुरा के गोकुल बैराज से दो गेट खोलकर आगरा के लिए पानी डिस्चार्ज किया गया है.
फर्रुखाबाद में गंगा के बाद रामगंगा में भी उफान
फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं. वहीं रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है. बाढ़ का पानी गंगानगरों में भरने से जनजीवन अस्तव्यस्त है. सड़कों पर पानी बहने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है. लोग नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं. बिजली की आपूर्ति बंद होने से ग्रामीण अंधेरे में रात गुजार रहे हैं. बाढ़ क्षेत्र के लोगों को अब बीमारियां होने लगी हैं. ग्रामीण सड़क पर डेरा लगाए हैं. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में कैंप लगाए गए हैं. जहां कहीं भी कोई समस्या आती है, टीम पहुंच जाती हैं. सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पहले से ही बाढ़ की स्थिति का आकलन कर योजनाएं तैयार कर ली थीं. राहत शिविरों में पीड़ितों को सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां स्टीमर के माध्यम से मदद पहुंचाई जा रही है. चिकित्सक नियमित रूप से राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं.
