फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से रिहायशी इलाकों में कटान जारी

फर्रुखाबाद जिले में गंगा का पानी 5 सेमी कम हो गया है. गुरुवार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 137.30 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जल स्तर 137.30 सेमी ही रहा. गंगा में 1 लाख 28 हजार 716 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से निकला. रामगंगा का रिकार्ड 135.35 मीटर दर्ज किया गया. 7996 क्यूसेक पानी खो-हरेली बराज व इंट्रेस्ट बराज से निकला. गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से सड़कों के साथ ही रिहायशी इलाकों में कटान जारी है. सड़क कटने से लोगाें का आवागमन बाधित हो रहा है. यहां करीब 160 गांव बाढ़ प्रभावित हैं. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि जनपद के 5 ब्लॉक में बाढ़ का प्रभाव है. जहां प्रतिदिन हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं.