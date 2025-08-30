ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश; फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर घटा, लेकिन समस्याएं बरकरार, मथुरा-मिर्जापुर में राहत नहीं - FLOOD IN UP

फर्रुखाबाद में बाढ़.
फर्रुखाबाद में बाढ़. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 8:02 AM IST

Updated : August 30, 2025 at 8:59 AM IST

1 Min Read

यूपी में 22 जिलों की 43 तहसीलें और 768 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इन इलाकों में 2 लाख 52 हजार 839 बाढ़ पीड़ित हैं. बाढ़ की वजह से 33 हजार 370 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. 37 हजार 279 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में आई है. फर्रुखाबाद में गंगा के प्रकोप से थोड़ी राहत है. हालांकि मथुरा में यमुना, मिर्जापुर में गंगा के उफान से राहत नहीं है. मौसम विभाग ने 30 अगस्त से यूपी में फिर से भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

LIVE FEED

8:57 AM, 30 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद; गंगा खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर, फसलें जलमग्न से गहराया चारे का संकट

फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर समुद्र तल से 137.30 मीटर ऊंचाई पर है. गंगा का खतरे का निशान 137.10 मीटर पर दर्ज है. ऐसे में गंगा खतरे के निशान से 20 मीटर ऊपर बह रही है. शुक्रवार को केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नरौरा बांध से 1,28,716 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. रामगंगा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर घटकर 135. 25 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है. रामगंगा चेतावनी बिंदु 136.60 मीटर पर दर्ज है. खो-हरेली बराज व रामनगर से रामगंगा में 6608 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो शाम को बढ़कर 11322 क्यूसेक हो गया है.

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट
केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट. (Photo Credit : ETV Bharat)

7:43 AM, 30 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से रिहायशी इलाकों में कटान जारी

फर्रुखाबाद जिले में गंगा का पानी 5 सेमी कम हो गया है. गुरुवार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 137.30 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जल स्तर 137.30 सेमी ही रहा. गंगा में 1 लाख 28 हजार 716 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से निकला. रामगंगा का रिकार्ड 135.35 मीटर दर्ज किया गया. 7996 क्यूसेक पानी खो-हरेली बराज व इंट्रेस्ट बराज से निकला. गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से सड़कों के साथ ही रिहायशी इलाकों में कटान जारी है. सड़क कटने से लोगाें का आवागमन बाधित हो रहा है. यहां करीब 160 गांव बाढ़ प्रभावित हैं. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि जनपद के 5 ब्लॉक में बाढ़ का प्रभाव है. जहां प्रतिदिन हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं.

फर्रुखाबाद में गंगा का प्रकोप. (Video Credit : ETV Bharat)

यूपी में 22 जिलों की 43 तहसीलें और 768 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इन इलाकों में 2 लाख 52 हजार 839 बाढ़ पीड़ित हैं. बाढ़ की वजह से 33 हजार 370 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. 37 हजार 279 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में आई है. फर्रुखाबाद में गंगा के प्रकोप से थोड़ी राहत है. हालांकि मथुरा में यमुना, मिर्जापुर में गंगा के उफान से राहत नहीं है. मौसम विभाग ने 30 अगस्त से यूपी में फिर से भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

LIVE FEED

8:57 AM, 30 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद; गंगा खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर, फसलें जलमग्न से गहराया चारे का संकट

फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर समुद्र तल से 137.30 मीटर ऊंचाई पर है. गंगा का खतरे का निशान 137.10 मीटर पर दर्ज है. ऐसे में गंगा खतरे के निशान से 20 मीटर ऊपर बह रही है. शुक्रवार को केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नरौरा बांध से 1,28,716 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. रामगंगा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर घटकर 135. 25 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है. रामगंगा चेतावनी बिंदु 136.60 मीटर पर दर्ज है. खो-हरेली बराज व रामनगर से रामगंगा में 6608 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो शाम को बढ़कर 11322 क्यूसेक हो गया है.

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट
केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट. (Photo Credit : ETV Bharat)

7:43 AM, 30 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से रिहायशी इलाकों में कटान जारी

फर्रुखाबाद जिले में गंगा का पानी 5 सेमी कम हो गया है. गुरुवार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 137.30 मीटर दर्ज किया गया. शाम 4 बजे भी गंगा का जल स्तर 137.30 सेमी ही रहा. गंगा में 1 लाख 28 हजार 716 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से निकला. रामगंगा का रिकार्ड 135.35 मीटर दर्ज किया गया. 7996 क्यूसेक पानी खो-हरेली बराज व इंट्रेस्ट बराज से निकला. गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह से सड़कों के साथ ही रिहायशी इलाकों में कटान जारी है. सड़क कटने से लोगाें का आवागमन बाधित हो रहा है. यहां करीब 160 गांव बाढ़ प्रभावित हैं. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि जनपद के 5 ब्लॉक में बाढ़ का प्रभाव है. जहां प्रतिदिन हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं.

फर्रुखाबाद में गंगा का प्रकोप. (Video Credit : ETV Bharat)
Last Updated : August 30, 2025 at 8:59 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD IN UPUP FLOODUP FLOOD UPDATEFLOOD IN FARRUKHABADFLOOD IN UP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.