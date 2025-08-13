ETV Bharat / state

यूपी में नदियां उफान पर; उन्नाव में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी, बारिश से बिगड़े हालात

उन्नाव में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 12:34 PM IST

उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है. कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है. सड़कों पर जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित है. प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. वहीं यूपी के उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को गंगा का जलस्तर 112.420 मीटर था, वहीं बुधवार को बढ़कर 112.500 मीटर हो गया. बाढ़ खंड विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. तटीय इलाकों में निगरानी तेज कर दी गई है. स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए जलस्तर में और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है. प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा है. इस क्रम में मौसम विभाग ने यूपी में फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. इससे प्रभावित जिलों प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर आदि में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

