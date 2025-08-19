ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़: लखीमपुर खीरी के गांवों में शारदा नदी का रौद्र रूप, कटान से 9 घर नदी में समाए - FLOOD IN UTTAR PRADESH

ETV Bharat
यूपी में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 9:52 AM IST

1 Min Read
उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है. कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है. सड़कों पर जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित है. प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. वहीं प्रदेश के लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र के ग्रंट नंबर-12 गांव में शारदा नदी की कटान से हालात बिगड़ गए हैं. पिछले साल 28 मकान नदी में बह गए थे और इस साल अब तक 9 मकान और एक शिव मंदिर नदी में समा चुके हैं. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे. उन्होंने मुआवजे के साथ जमीन की भी मांग की है, ताकि वे सुरक्षित पुनर्वास कर सकें. एसडीएम ने कहा है कि राजस्व विभाग की टीम गांव में है और सहायता प्रदान कर रही है.

LIVE FEED

9:35 AM, 19 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, कई गांवों में बाढ़ का कहर

फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गंगा का जलस्तर घटने के बावजूद खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि रामगंगा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है. ग्रामीणों के मुताबिक बाढ़ के क्षेत्र, गंगा के तटवर्ती गांव मंझा की मडिया, फखरपुर, माखन नगला, रामपुर,जगतपुर, उदयपुर, कंचन, तीस राम की मडिया, सुंदरपुर, नगला दुर्गू, करनपुर घाट, कुडरी सारंगपुर व सैदापुर व गांव में पानी घुस गया है. चित्रकूट व राजेपुर डिप पर पानी तेज धार से बहने से बदायूं मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है. राम गंगा खतरे के निशान पर पहुंचते ही बाढ़ आने की आशंका से तटवर्ती गांव अमैयापुर, गु, हीरानगर, भावन, अहलादादपुर भटौली,कोलासोता के ग्रामीण धड़कनें बढ़ गई हैं. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में हमारे कैंप गए हैं. लोगों को दवाइयां वितरित की जा रही हैं.

उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है. कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है. सड़कों पर जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित है. प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. वहीं प्रदेश के लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र के ग्रंट नंबर-12 गांव में शारदा नदी की कटान से हालात बिगड़ गए हैं. पिछले साल 28 मकान नदी में बह गए थे और इस साल अब तक 9 मकान और एक शिव मंदिर नदी में समा चुके हैं. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे. उन्होंने मुआवजे के साथ जमीन की भी मांग की है, ताकि वे सुरक्षित पुनर्वास कर सकें. एसडीएम ने कहा है कि राजस्व विभाग की टीम गांव में है और सहायता प्रदान कर रही है.

LIVE FEED

9:35 AM, 19 Aug 2025 (IST)

फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, कई गांवों में बाढ़ का कहर

फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गंगा का जलस्तर घटने के बावजूद खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि रामगंगा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है. ग्रामीणों के मुताबिक बाढ़ के क्षेत्र, गंगा के तटवर्ती गांव मंझा की मडिया, फखरपुर, माखन नगला, रामपुर,जगतपुर, उदयपुर, कंचन, तीस राम की मडिया, सुंदरपुर, नगला दुर्गू, करनपुर घाट, कुडरी सारंगपुर व सैदापुर व गांव में पानी घुस गया है. चित्रकूट व राजेपुर डिप पर पानी तेज धार से बहने से बदायूं मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है. राम गंगा खतरे के निशान पर पहुंचते ही बाढ़ आने की आशंका से तटवर्ती गांव अमैयापुर, गु, हीरानगर, भावन, अहलादादपुर भटौली,कोलासोता के ग्रामीण धड़कनें बढ़ गई हैं. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में हमारे कैंप गए हैं. लोगों को दवाइयां वितरित की जा रही हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

UP FLOOD RED ALERTUP FLOOD DISASTER NEWSFLOOD IN UP 2025यूपी में बाढ़FLOOD IN UTTAR PRADESH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पूजा पाल की BJP से 'दोस्ती', सपा से 'दुश्मनी' के पीछे की क्या है Inside Story; क्या माफिया अतीक के खात्मे से बदली सोच?

यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने पूरे किए 100 साल; रोज चलती हैं 250 से ज्यादा ट्रेनें, अब हो रहे ये बदलाव

यूपी में पहली बार; गोरखपुर में शुरू हुआ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, सीएनजी और पीएनजी में दो प्रतिशत की होगी मिलावट

लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च ; एल्युमिनियम से होने वाले नुकसान से बचाएगा नारिंगिन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.