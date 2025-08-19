फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, कई गांवों में बाढ़ का कहर

फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गंगा का जलस्तर घटने के बावजूद खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि रामगंगा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है. ग्रामीणों के मुताबिक बाढ़ के क्षेत्र, गंगा के तटवर्ती गांव मंझा की मडिया, फखरपुर, माखन नगला, रामपुर,जगतपुर, उदयपुर, कंचन, तीस राम की मडिया, सुंदरपुर, नगला दुर्गू, करनपुर घाट, कुडरी सारंगपुर व सैदापुर व गांव में पानी घुस गया है. चित्रकूट व राजेपुर डिप पर पानी तेज धार से बहने से बदायूं मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है. राम गंगा खतरे के निशान पर पहुंचते ही बाढ़ आने की आशंका से तटवर्ती गांव अमैयापुर, गु, हीरानगर, भावन, अहलादादपुर भटौली,कोलासोता के ग्रामीण धड़कनें बढ़ गई हैं. सीएमओ अवनींद्र कुमार ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में हमारे कैंप गए हैं. लोगों को दवाइयां वितरित की जा रही हैं.