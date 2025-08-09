लखनऊ : रक्षाबंधन के त्योहार पर आज सभी बहनों को रोडवेज की तरफ से बसों में मुफ्त सफर करने का तोफहा मिला है. योगी सरकार की ओर से लगातार 9वीं बार यह सुविधा बहनों को दी गई है. 10 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिली है. प्रदेश के सभी प्रमुख बस अड्डों पर भारी भीड़ है. रोडवेज की ओर से यात्रियों के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं.
यूपी में रक्षाबंधन का उल्लास, बहनें कर रही भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना; सीएम योगी ने भी दी बधाई - RAKSHABANDHAN FESTIVAL CELEBRATION
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2025 at 11:52 AM IST
लखनऊ : यूपी में आज रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. बहनें भाई के हाथों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं. भाई बहन के अटूट प्रेम का यह पर्व बेहद खास है. वहीं, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने इस पर्व की बधाई प्रदेशवासियों को दी है. सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है कि स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई.
रक्षाबंधन त्योहार पर सभी बहनें रोडवेज बसों में कर रही मुफ्त सफर...
रक्षाबंधन पर आज कौन सा मुहूर्त सबसे अच्छा, किस समय बांधे राखी?
लखनऊ : रक्षाबंधन पर आज अपराह्न 11.59 से 12.53 बजे तक का मुहूर्त सबसे अच्छा बताया जा रहा है. इसके अलावा अन्य मुहूर्तों में दिनभर राखी बांधी जा सकती है.
जेल से छूटे स्वामी प्रसाद मौर्य के हमलावर ने बहन से बंधाई राखी
रायबरेली : RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर 6 अगस्त को हमला करने वाले दो आरोपियों की तीन दिन बाद आज सुबह जेल से रिहाई हो गई है. जिस दौरान रायबरेली जिला कारागार के सामने भारी संख्या में पुलिस प्रशासन व कई थानों की फोर्स मौजूद रही है.
9 अगस्त को सुबह रिहाई के बाद पुलिस कस्टडी में रोहित द्विवेदी और शिवम यादव को उनके घर भेजा गया. वहीं रोहित द्विवेदी की बहन नेहा ने अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन के अवसर पर अपने अच्छे व खराब समय में साथ रहकर रक्षा करने की शपथ दिलाई.
