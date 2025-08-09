जेल से छूटे स्वामी प्रसाद मौर्य के हमलावर ने बहन से बंधाई राखी

रायबरेली : RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर 6 अगस्त को हमला करने वाले दो आरोपियों की तीन दिन बाद आज सुबह जेल से रिहाई हो गई है. जिस दौरान रायबरेली जिला कारागार के सामने भारी संख्या में पुलिस प्रशासन व कई थानों की फोर्स मौजूद रही है.

9 अगस्त को सुबह रिहाई के बाद पुलिस कस्टडी में रोहित द्विवेदी और शिवम यादव को उनके घर भेजा गया. वहीं रोहित द्विवेदी की बहन नेहा ने अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन के अवसर पर अपने अच्छे व खराब समय में साथ रहकर रक्षा करने की शपथ दिलाई.