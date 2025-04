ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड का रिजल्ट LIVE; 10वीं और 12वीं के परिणाम 12:30 बजे होंगे घोषित, यहां सबसे पहले देखें - UP BOARD RESULT 2025

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025. ( Etv Bharat )

Published : April 25, 2025 at 9:02 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 9:29 AM IST

LIVE FEED पिछले 4 सालों में कब-कब जारी हुए नतीजे? वर्ष तिथि

2024 20 अप्रैल

2023 25 अप्रैल

2022 18 जून

2021 31 जुलाई 52 लाख विद्यार्थियों का आएगा परिणाम 2 अप्रैल तक चला था 3 कराेड़ कॉपियों का मूल्यांकन

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती प्रसाद ने बताया कि UP BOARD की कॉपियों का मूल्यांकन 2 अप्रैल तक चला है. यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 24 फरवरी 2025 से लेकर 12 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल लगभग 54 लाख परीक्षार्थियों ने फार्म भरा था और 52 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है. सचिव भगवती प्रसाद ने बताया कि यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए प्रदेशभर में कुल 261 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे. मूल्यांकन 19 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चला है. हाईस्कूल में 27 लाख 32 हजार 216 परीक्षार्थियों ने और इंटरमीडिएट में 27 लाख पांच हजार 17 परीक्षार्थियों ने फार्म भरा था. इनमें से 3 लाख दो हजार 508 स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ दी थी. हाईस्कूल में 16322248 और इंटर में 13371607 कॉपियों का मूल्यांकन हुआ है. दो कक्षाओं के 2 करोड़ 96 लाख 93 हजार 855 कॉपियों का मूल्यांकन हुआ है. हाईस्कूल की कॉपियों के सापेक्ष कुल 84122 परीक्षक और 8472 उप परीक्षक लगाए गए थे. इंटरमीडिएट में 50601 परीक्षक और 5471 उप परीक्षक लगाए गए थे. 148667 परीक्षकाें को लगभग 2 करोड़ 97 लाख कापियों का मूल्यांकन करना था.

Last Updated : April 25, 2025 at 9:29 AM IST