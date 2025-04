ETV Bharat / state

Haryana Live: यमुनानगर में डंपर ने बच्चे को कुचला, अंबाला में जमानत पर बाहर आए युवकों पर जानलेवा हमला - HARYANA LIVE 16 APRIL 2025

Haryana Live 16 April 2025 ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 16, 2025 at 10:42 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 11:00 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED रोहतक में ढाबे में काम करने वाले उत्तराखंड के शख्स की संदिग्ध मौत रोहतक: शहर की सैनिक कॉलोनी में एक ढाबे पर काम करने वाले उत्तराखंड के एक कुक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. इस कुक ने रात के समय ढाबे पर काम करने वाले साथी कर्मचारियों के साथ शराब पी थी. इसके बाद वह सो गया और सुबह मृत मिला. हालांकि मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और विसरा जांच के लिए लैब में भेज दिया है। सिटी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है. हिसार एयरपोर्ट को लेकर सीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 3 हजार एकड़ में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) स्थापित की जाएगी. इस पर लगभग 4680 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस आईएमसी को हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआईसीडीसी) के सहयोग से विकसित किया जाएगा. बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि देशभर में विनिर्माण क्षेत्र में विकास को गति देने तथा व्यवस्थित और नियोजित शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के आधार पर एकीकृत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित कर रही है. चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन चंडीगढ़ नगर निगम ने संपत्ति कर में वृद्धि की है. इसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन की घोषणा की है. चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की ने भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि वह जानबूझकर चंडीगढ़ के निवासियों पर लगातार ऐसे निर्णय लेकर बोझ डाल रही है, जिससे आम नागरिकों की वित्तीय स्थिति सीधे तौर पर प्रभावित हुई है. लक्की ने कहा, "भाजपा ने लोगों की जेबें निचोड़ने की आदत बना ली है. चाहे कलेक्टर रेट बढ़ाना हो, 5% पानी पर सेस लगाना हो या अब संपत्ति कर को तीन गुना करना हो - वे आम परिवारों के संघर्षों के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखा रहे हैं." चंडीगढ़ में जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) की अहम बैठक चंडीगढ़: यूटी चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) की अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक का उद्देश्य शहर भर में चल रही विभिन्न सड़क सुरक्षा पहलों की समीक्षा और उनके अध्ययन पर चर्चा करना था. बैठक में सभी प्रमुख स्थानों पर पैदल यात्री और साइकिल सिग्नल लाइट स्थापित करने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही साइकिल ट्रैकों, पैदल पथों, साइनेज और सड़क चिह्नों को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया. पूर्व मार्ग पर समर्पित साइकिल ट्रैक विकसित करने का निर्णय लिया गया. विधायक रामकुमार गौतम से मिले सीएम नायब सैनी हिसार: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को नारनौंद पहुंच कर विधायक रामकुमार गौतम के चचेरे भाई स्वर्गीय देवेंद्र गौतम के निधन पर शोक व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय देवेंद्र गौतम का निधन परिवार ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है. गौरतलब है कि श्री देवेंद्र गौतम पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। वे 63 वर्ष के थे. पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन: यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मांगी मांग चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. 15 अप्रैल को डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) कार्यालय के बाहर छात्र प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण धरने के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कई अहम निर्णय लिए हैं. आंतरिक जांच समिति के निर्णय तक प्रो. नंदिता सिंह को डीएसडब्ल्यू कार्यालय का प्रभार सौंपा गया है, साथ ही, विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामलों की देखरेख अब रजिस्ट्रार प्रो. वाईपी वर्मा करेंगे. चंडीगढ़ में ऑनलाइन प्र्क्रिया से जुड़े रजिस्ट्रेशन एक्ट से जुड़े सभी बिल चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन एक्ट से जुड़े सभी शुल्क को ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है. अब रजिस्ट्रेशन के लिए भुगतान सिर्फ़ ऑनलाइन नहीं किया जाएगा. चंडीगढ़ में अब रजिस्ट्रेशन एक्ट 19 सौ8 के तहत दस्तावेज़ व अन्य काग़ज़ात के निरीक्षण आदि से जुड़े सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएंगे. उप पंजीयक UT चंडीगढ़ की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में यह साफ़ कर दिया गया है कि सभी प्रकार की फ़ीस अब स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (SHC IL) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी. इसके लिए सभी इच्छुक आवेदक एस एच सी IL के अधिकारिक वेबसाइट www.shcilestamps.com चर्चा कर भुगतान कर सकते हैं इस नियम का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और डिजिटल को मज़बूत बनाना है. अंबाला में जमानत पर बाहर आए युवकों पर जानलेवा हमला अंबाला छावनी की तोप खाना चौकी में आज देर रात हंगामा हो गया. मारपीट को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने आए एक पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने और पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए. पीड़ित पक्ष ने चौकी इंचार्ज पर गालियां देने और दुसरे पक्ष से पैसे लेकर कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए. जिसे चौकी इंचार्ज ने सिरे से नकार दिया. जमानत पर आए चार युवकों को बीच रास्ते रोक कुछ युवकों ने हमला बोल दिया. एक युवक की टांग में चाक़ू घोंप दिया. किसी तरह मौक़े से जान बचा कर भागे. युवकों के मुताबिक जब वो तोप खाना चौकी पहुंचे तो वहां चौकी इंचार्ज ने रपट लिखने की बजाय उन्हे गन्दी गन्दी गालियां दी और चौकी से भगा दिया. यमुनानगर में डंपर में बच्चे को कुचला यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर बाईपास पुल पर परिवार के साथ सड़क पार कर रहा मासूम डंपर की चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर चालक डंपर छोड़ मौके से फरार हो गया. लक्कड़ से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली भी डंपर की चपेट में आ गई. जिससे ट्रैक्टर चालक घायल हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

