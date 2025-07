ETV Bharat / state

कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज धरती पर लौट रहे, लखनऊ समेत देशभर में सुरक्षित वापसी के लिए दुआएं - SHUBHANSHU SHUKLA EARTH RETURN LIVE

धरती पर आज लौट रहे शुभांशु शुक्ला. ( (फोटो क्रेडिट: AXIOM SPACE) )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 15, 2025 at 7:13 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 7:48 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED शुभांशु की मां बोली, बस ईश्वर से प्रार्थना है, बेटा सुरक्षित आ जाए पीटीआई से बातचीत में शुभांशु शुक्ला की मां ने कहा कि बस उनकी ईश्वर से यहीं प्रार्थना है कि मेरा बेटा सुरक्षित आ जाए. मां बोलीं, पूरे देश का बेटा है शुभांशु शुभांशु जब अपने मिशन पर रवाना हुए थे तब मां मां आशा शुक्ला ने बताया था कि बीते साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 लोगों का नाम देश के सामने रखा तो उसमें बेटा भी शामिल था. इससे काफी खुशी हुई थी. थोड़ा डर भी लगा था. शुभांशु पिछले साल अप्रैल में लखनऊ आए थे. उन्होंने कहा था कि दिन-रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि बेटे का सफर सुरक्षित हो और वह सेफ लौट आए. शुभांशु शुरू से ही काफी मेहनती रहा है. वह सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा है. लखनऊ में बहन की शादी वाले दिन पेपर देने गए थे शुभांशु शुभांशु की बड़ी बहन निधि ने बताया था कि शादी के दो दिन बाद उन्हें पता चला था कि शादी वाले दिन शुभांशु एनडीए का पेपर देने गए थे. जब एनडीए का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने परीक्षा पास कर ली है. इसके बाद उसने परिवार को पूरी कहानी बताई. बताया कि शादी समारोह में किसी को कोई परेशानी न हो, इसलिए वह सुबह ही परीक्षा देने निकल गया था. अचानक से भाई ने पूरे परिवार को बड़ा सरप्राइज दे दिया था. पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था. लखनऊ में शुभांशु शुक्ला की वापसी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा परिवार शुभांशु शुक्ला का जन्म लखनऊ में हुआ था. शुभांशु भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान के लिए चुने जाने वाले चार अंतरिक्ष यात्रियों में एक हैं. आज उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लखनऊ स्थित उनके घर पर परिजन प्रार्थना कर रहे हैं.

Last Updated : July 15, 2025 at 7:48 AM IST