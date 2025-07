ETV Bharat / state

सावन के पहले सोमवार पर यूपी के शिव मंदिरों में पूजन-अर्चन, बम-बम बोल रही काशी, कांवड़िए कर रहे बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक - SAWAN SOMWAR 2025 LIVE

सावन का पहला सोमवार आज. ( etv bahrat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 14, 2025 at 6:55 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 7:45 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में भोर से बम बम, रूट डायवर्जन लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में भोर से ही दर्शन पूजन को भक्त पहुंच रहे हैं. पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा बताया गया कि डालीगंज स्थित मनकामेश्वर मंदिर में आज देर रात्रि तक जलाभिषेक होगा. जलाभिषेक समाप्ति तक डालीगंज पुल से नदवा बन्धा रोड पर, बन्द मटर चौराहा से मनकामेश्वर मंदिर तक तथा नदवा ढलान से मनकामेश्वर पुलिस चौकी तक समस्त प्रकार के वाहनो का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. हनुमान सेतु की तरफ से आकर झूलेलाल पार्क की पार्किंग में अपने वाहनो को खड़ा कर सकते है. सड़क पर वाहन नहीं खड़े होने दिए जाएंगे. अयोध्या में महादेव का दर्शन-पूजन, भोर से उमड़े भक्त अयोध्या में सावन के पहले सोमवार के मौके पर क्षीरेश्वर नाथ महादेव के दर्शन को भक्त उमड़े हैं. बाबा का जलाभिषेक कर भक्त मंगलकामना कर रहे हैं. काशी में भक्तों पर कमिश्नर-डीएम ने बरसाए फूल काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे भक्तों पर डीएम और कमिश्नर ने फूल बरसाए.पुष्प वर्षा में पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, वाराणसी, मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी वाराणसी सत्येन्द्र कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ के पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं. काशी में पुलिस कमिश्नर ने भक्तों पर बरसाए फूल. (etv bahrat) सावन के हर सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के अलग-अलग शृंगार होंगे प्रथम सोमवार यानी 14 जुलाई को बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा श्रृंगार होगा. द्वितीय सोमवार 21 जुलाई को गौरी-शंकर (शंकर-पार्वती) श्रृंगार, तृतीय सोमवार 28 जुलाई को अर्धनारीश्वर श्रृंगार, चतुर्थ सोमवार यानी 4 अगस्त को रुद्राक्ष श्रृंगार होगा, सावन माह के अंतिम दिन 9 अगस्त को पूर्णिमा पर झूला श्रृंगार होगा. बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़े भक्त. (etv bahrat) काशी में चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, 200 सीसीटीवी से हो रही निगरानी, कांवड़ियों के लिए अलग लेन काशी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि प्रयागराज-वाराणसी मार्ग की एक लेन कांवड़ियों के लिए सुरक्षित रहेगी. 10 क्विक रिस्पांस टीम 24 घंटे तैनात रहेगी. सावन में कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 200 सीसीटीवी कैमरे और आठ ड्रोन से निगरानी की जा रही है. पुलिस आयुक्त ने बताया कि 20 से अधिक मोटर साइकिल दस्ते सड़कों पर पेट्रोलिंग करेंगे, लगभग 1,500 पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे. इसके अलावा पुलिसकर्मी की ड्यूटी अन्य कई स्थानों पर लगाई गई है. बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़े भक्त. (etv bahrat) गर्भगृह के दर्शन पूजन का सजीव प्रसारण, कई जगह लगाई गईं एलईडी टीवी काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक ने बताया कि आज गर्भगृह के दर्शन पूजन का सजीव प्रसारण किया जा रहा है. धाम में एलईडी टीवी लगाई गई है. इसके अलावा घाटों पर रेलवे स्टेशन, गोदौलिया चौराहा समेत 6 स्थानों पर एलईडी टीवी के माध्यम से सजीव प्रसारण किया जा रहा है. यूट्यूब से बाबा की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, जिससे पूरे विश्व में बाबा के भक्त सावन में अपने आराध्य का दर्शन कर पाएंगे. देर रात से बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लाइन में लगे भक्त, भोर में मंगला आरती में किया दर्शन रविवार की रात ही घंटो जबरदस्त बारिश के बीच लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लग गए. सुबह मंगला आरती के साथ ही भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया. काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि श्रावण मास के पहले सोमवार को महादेव के चल प्रतिमा का श्रृंगार होगा, नीलकंठ के भक्त बाबा के इस विशेष स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे.सड़क पर भीड़ को कम करते हुए धाम के अंदर बैरिकेड्स को जिग-जैग किया गया है. इसके अलावा जर्मन हैंगर, अतिरिक्त शेड बारिश, धूप व गर्मी से बचाव के लिए लगाया गया है. बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़े भक्त. (etv bahrat)

