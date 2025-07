ETV Bharat / state

सावन-2025: आज से कांवड़ यात्रा शुरू, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत यूपी के मंदिरों में दर्शन-पूजन, गूंजा हर-हर महादेव - SAWAN 2025

सावन की शुरुआत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 11, 2025 at 7:03 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 7:26 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के सख्त निर्देश कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार पहले ही सख्त दिशा-निर्देश दे चुकी है. कांवड़ यात्रा के रूट पर मांस की बिक्री पूरी तरह से बैन है. दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य है. यात्रा रूट्स पर शराब की दुकानें पर्दे से ढकी गईं हैं. रास्ते में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड जारी किए गए हैं. यूपी में कांवड़ यात्रा के प्रमुख रूट यूपी में गाजियाबाद, हापुड़, लाल कुआं, गाजीपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद रूट पर कांवड़िए निकलना शुरू हो गए हैं. वे चार तरह की कांवड़ लेकर चल रहे हैं. इनमें सामान्य कांवड़, डाक कांवड, खड़ी कांवड़ और दांडी कांवड़ शामिल हैं. श्रवण, राम और रावण ने की थी कांवड़ यात्रा हिंदू मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत श्रवण कुमार ने की थी. श्रवण कुमार ने माता पिता को कंधों पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पूरी की थी. उन्होंने इस यात्रा में माता-पिता को चारों धाम के दर्शन कराए थे. मान्यता है कि पहली बार परशुराम ने यूपी बागपत के मंदिर का कांवड़ के जल से जलाभिषेक किया था. भगवान राम और रावण ने भी यात्रा की थी. इसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के साथ विष भी निकला था. भगवान शिव ने उस विष का पान किया था. इससे उनके कंठ में जलन होने लगी थी. इस पर रावण ने गंगाजल के अभिषेक से इस जलन को शांत किया था. नौ अगस्त को रक्षाबंधन तक सावन इस वर्ष सावन मास 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जबकि समापन नौ अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर होगा. इस बार श्रावण कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि की हानि है जबकि शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि की वृद्धि है. इस बार श्रावण पूर्णिमा भी दो दिन होगी. आठ अगस्त को व्रत की पूर्णिमा और नौ अगस्त को स्नान-दान की पूर्णिमा के साथ ही रक्षाबंधन पर्व भी मनाया जाएगा. मंदिरों के आसपास पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सावन को लेकर मंदिरों में पूजन की विशेष व्यवस्था की गई है. काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं. वहीं, कांवड़ियों कांवड़ यात्रा के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए योगी सरकार ने सभी जिलों में अफसरों को निर्देश दिए हैं. कांवड़ियों की मदद के लिए जगह-जगह व्यवस्था की गई है.

Last Updated : July 11, 2025 at 7:26 AM IST