स्कूली छात्राओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी

किन्नौर के पूह में स्कूली बच्चों मे चीनी सीमा पर ड्यूटी देने वाले सेना के जवानों को रक्षा बंधन के अवसर पर राखी बांधी. इस दौरान सेना के जवानों का बच्चों ने मुंह मिठाया करवाया. इन स्कूली बच्चों ने किन्नौर की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर जवानों को राखी बांधी. यहां दिन रात सीमा पर तैनात रहने वाले जवानों को कई बार मोबाइल सिग्नल भी नहीं मिल पाता है ऐसी स्थिति मे परिवार और अन्य अवसरो पर बहनों से बात करना भी मुश्किल साबित होता है. ऐसे मे इन स्कूली बच्चों ने रक्षा बंधन के अवसर पर सेना के जवानों को राखी बांध कर जवानों की हौसला अफजाई की है.