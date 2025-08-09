Essay Contest 2025

धूमधाम से मनाया गया राखी का त्योहार, बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी - RAKHI 2025 MUHURAT

सेना के जवानों को राखी बांधती स्कूली बच्चियां
सेना के जवानों को राखी बांधती स्कूली बच्चियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 10:32 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 1:33 PM IST

शिमला: आज देशभर में राखी का त्योहार मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म में इस त्योहार का खासा महत्व रहता है. हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है. रक्षाबंधन पर भद्राकाल का विशेष ध्यान दिया जाता है,लेकिन इस साल भद्राकाल का साया नहीं रहेगा और न ही पंचक का. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. वहीं, भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं.

LIVE FEED

1:32 PM, 9 Aug 2025 (IST)

धूमधाम से मनाया गया रखी का त्योहार

शिमला में आज पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया गया. सुबह से ही घरों में त्यौहार की रौनक देखने को मिली. बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की, वहीं भाइयों ने भी उपहार देकर जीवनभर रक्षा का वचन निभाने का संकल्प दोहराया.

बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी
बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी (ETV Bharat)

12:48 PM, 9 Aug 2025 (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रक्षाबंधन पर बधाई देते हुए कहा कि 'रक्षा बंधन के पावन अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.'

12:46 PM, 9 Aug 2025 (IST)

एचआरटीसी में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा

आज महिलाएं एचआरटीसी बसों में निशुल्क यात्रा कर सकती हैं. ये सुविधा महिलाओं को निगम की ऑर्डिनरी बसों में मिलेगी. आज शाम तक महिलाओं से यात्रा का किराया नहीं लिया जाएगा.

12:44 PM, 9 Aug 2025 (IST)

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दी बधाई

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बधाई देते हुए कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक यह त्यौहार हमारे सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक बंधनों को और सशक्त बनाता है. आइए, इस अवसर पर हम सभी एक-दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के संकल्प को और मजबूत करें.

12:42 PM, 9 Aug 2025 (IST)

सीएम सुक्खू ने दी बधाई

सीएम सुक्खू ने भी रक्षाबंधन के मौके पर लोगों को बंधाई दी. सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया पर लिखा रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ धागों से नहीं, विश्वास और अपनेपन से बंधा है. ये दिन बहनों की ख़ुशी और उनके सम्मान को और बढ़ाने का होता है. इस रक्षाबंधन, संकल्प है- बहनों की राह और भी सुगम होगी, और उनके सपने ऊँचाई छुएंगे. आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं.

12:33 PM, 9 Aug 2025 (IST)

शिमला में मनाया गया त्योहार

शिमला में आज पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया गया. सुबह से ही घरों में त्यौहार की रौनक देखने को मिली. बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की गई. वहीं, भाइयों ने भी उपहार देकर जीवनभर रक्षा का वचन निभाने का संकल्प दोहराया.

बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी
बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी (ETV Bharat)

10:26 AM, 9 Aug 2025 (IST)

किस दिशा में बैठकर राखी बांधनी चाहिए

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनमर्जी के अनुसार किसी भी दिशा में राखी नहीं बांधनी चाहिए. राखी बांधते समय भाई को उत्तर- पश्चिम दिशा में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए. पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके राखी बांधनी चाहिए.

10:26 AM, 9 Aug 2025 (IST)

राखी बांधते समय यह मंत्र बोलें

येन बद्धो बलिर्राजा दानवेन्द्रो महाबलः।

तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे मा चल मा चल।।

10:25 AM, 9 Aug 2025 (IST)

रक्षाबंधन की पूजा विधि और परंपरा

राखी बांधने से पहले थाली में रोली, अक्षत (चावल), दीपक और मिठाई रखें

भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधते हुए आरती करें और तिलक लगाएं

10:24 AM, 9 Aug 2025 (IST)

ये राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

राखी के दिन भद्रा काल 9 अगस्त के दिन सुबह 05:47 बजे तक समाप्त हो चुका है. इसलिए सूर्योदय के बाद राखी बांधना एकदम शुभ है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश शर्मा ने कहा, "9 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा, इसलिए बहनें इस मुहूर्त के भीतर राखी बांधना सुनिश्चित करें. पंचांग के अनुसार, इस अवधि में न तो भद्रा काल है और न ही ग्रहण आदि का कोई दोष, इसलिए यह समय पूरी तरह शुभ है".

10:13 AM, 9 Aug 2025 (IST)

स्कूली छात्राओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी

किन्नौर के पूह में स्कूली बच्चों मे चीनी सीमा पर ड्यूटी देने वाले सेना के जवानों को रक्षा बंधन के अवसर पर राखी बांधी. इस दौरान सेना के जवानों का बच्चों ने मुंह मिठाया करवाया. इन स्कूली बच्चों ने किन्नौर की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर जवानों को राखी बांधी. यहां दिन रात सीमा पर तैनात रहने वाले जवानों को कई बार मोबाइल सिग्नल भी नहीं मिल पाता है ऐसी स्थिति मे परिवार और अन्य अवसरो पर बहनों से बात करना भी मुश्किल साबित होता है. ऐसे मे इन स्कूली बच्चों ने रक्षा बंधन के अवसर पर सेना के जवानों को राखी बांध कर जवानों की हौसला अफजाई की है.

सेना के जवानों को राखी बांधती स्कूली छात्राएं
सेना के जवानों को राखी बांधती स्कूली छात्राएं (ETV Bharat)

