ETV Bharat / state

यूपी में सामान्य से अधिक बारिश; वाराणसी-मिर्जापुर, बांदा समेत 45 जिलों में लोग बाढ़ से परेशान, बचाव और राहत कार्य शुरू - RAIN AND FLOOD IN UP

बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंचे मंत्री ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 4, 2025 at 5:47 PM IST | Updated : August 4, 2025 at 6:22 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED लखनऊ में बारिश का कहर जारी; सड़क बनी झील, मछुआरा लापता, चौथी मंजिल पर पहुंची गाय लखनऊ: राजधानी में तीन दिन से जारी बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी है. जलभराव, सड़क धंसने और लापता लोगों की खबरों के बीच नगर निगम के कार्यालय की छत तक टपकने लगी है. वहीं, एक गाय चौथी मंजिल तक जा पहुंची, जिसे नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित नीचे उतारा. मड़ियांव में सड़क पर बना 8 फीट गहरा गड्ढा, गोमती में मछुआरा लापता: बारिश के चलते मड़ियांव क्षेत्र के अली नगर में सड़क अचानक धंस गई, जिससे वहां करीब 8 फीट गहरा गड्ढा बन गया. वहीं ठाकुरगंज के बरी कला गांव निवासी 50 वर्षीय सनोज कश्यप बीती रात से लापता हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, वह रात 11 बजे गोमती नदी में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. SDRF और फायर ब्रिगेड की टीम उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला. गाय पहुंची चौथी मंजिल पर, नगर निगम ने किया रेस्क्यू: अली कॉलोनी, मंजू टंडन ढाल के पास एक भारी-भरकम गाय एक चार मंजिला इमारत की छत पर पहुंच गई.स्थानीय लोग भयभीत हो गए और तुरंत पार्षद गुलशन अब्बास रिजवी को सूचना दी. पार्षद ने पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा को सूचित किया. नगर निगम की विशेष कैटल कैचिंग टीम ने सतर्कता से रेस्क्यू कर गाय को सुरक्षित नीचे उतारा. उसे गौशाला भेज दिया गया. वहां उसकी देखरेख की जा रही है. शहर की सड़कें बनी तालाब, स्कूलों में छुट्टी: बारिश के चलते जिलाधिकारी ने सोमवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है. गोमती नगर, इंदिरा नगर, सुशांत गोल्फ सिटी, ठाकुरगंज, मलिहाबाद, आशियाना और आलमबाग जैसे क्षेत्रों में जलभराव के कारण हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं. आशियाना में घरों में पानी भर गया है और कई वाहन बीच सड़क में बंद हो गए हैं. नगर आयुक्त की अपील: सावधानी बरतें, घरों में रहें: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपील की है कि लोग बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. उन्होंने कहा कि घर से तभी निकलें जब अत्यंत आवश्यक हो. नगर निगम की टीम पूरी तत्परता से राहत कार्य में जुटी हुई है. मेयर-आयुक्त विवाद फिर सुर्खियों में: लगातार हो रही बारिश और जलभराव के बीच मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच मतभेद भी चर्चा में हैं. मेयर ने बीते दिनों पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा था कि नगर आयुक्त उन्हें नगर निगम कार्यक्रमों से क्यों वंचित रखते हैं. सोमवार को जलकल विभाग के कर्मचारी की विदाई कार्यक्रम में भी मेयर तो दिखीं, लेकिन नगर आयुक्त अनुपस्थित रहे. मेयर के निजी जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 'बारिश की वजह से आयुक्त शहर का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है'. लखनऊ में बारिश के बाद लोगों को परेशानी (Photo Credit: ETV Bharat) मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे बनारस, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, बांटी राहत सामग्री वाराणसी: प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य तथा जनपद वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर वाराणसी में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुए. उन्होंने योगी सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का उन्हें भी भरोसा दिया. प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नमो घाट से लेकर नक्की घाट तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए राहत शिविरों में पहुंचकर पीड़ितों से संवाद किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर राहत कार्यों में कोताही न हो. जरूरतमंद लोगों की हर आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने राहत शिविरों में साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, चिकित्सा सुविधा और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी जरूरतों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. प्रभारी मंत्री ने श्री राम पीजी कॉलेज में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को मुख्यमंत्री बाढ़ राहत किट दी. उन्होंने दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल हुकुलगंज में बनाएं गए राहत शिविरों का भी दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से बात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चिकित्सा टीमें पूरी सतर्कता के साथ काम करें. जलजनित रोगों की रोकथाम हेतु समुचित प्रयास हों. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जरूरतमंद सहायता से वंचित न हो. उन्होंने पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए. निरीक्षण के दौरान राहत शिविर में रह रहे परिवारों के साथ छोटे बच्चों को प्रभारी मंत्री ने चॉकलेट भी दी. मिर्जापुर में बाढ़ के कारण 30 मकानों में लोग फंसे, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से लगाई मदद की गुहार मिर्जापुर: जंगी रोड स्थित बसही और भगवती होटल के पीछे गंगा के बाढ़ के पानी मे 30 मकान चपेट में आ गए. सभी मकानों में फसे में लोगों ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से गुहार लगाई. स्थानीय लोगों से बात कर मंत्री ने जिला प्रशासन को बाहर निकालने का निर्देश दिया. सदर तहसील प्रशासन मौके पर जाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर राहत कैंप में पहुंचाया. स्थानीय लोगों का कहना था कि रात में पानी का जलस्तर बढ़ने के कराण घरों में सांप,बिच्छू और जहरीले जानवर प्रवेश कर रहे थे. इससे लोगों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया था. सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद पीड़ितों ने ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को धन्यवाद दिया. कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से लगाई थी मदद की गुहार (Photo Credit: ETV Bharat)

LIVE FEED लखनऊ में बारिश का कहर जारी; सड़क बनी झील, मछुआरा लापता, चौथी मंजिल पर पहुंची गाय लखनऊ: राजधानी में तीन दिन से जारी बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी है. जलभराव, सड़क धंसने और लापता लोगों की खबरों के बीच नगर निगम के कार्यालय की छत तक टपकने लगी है. वहीं, एक गाय चौथी मंजिल तक जा पहुंची, जिसे नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित नीचे उतारा. मड़ियांव में सड़क पर बना 8 फीट गहरा गड्ढा, गोमती में मछुआरा लापता: बारिश के चलते मड़ियांव क्षेत्र के अली नगर में सड़क अचानक धंस गई, जिससे वहां करीब 8 फीट गहरा गड्ढा बन गया. वहीं ठाकुरगंज के बरी कला गांव निवासी 50 वर्षीय सनोज कश्यप बीती रात से लापता हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, वह रात 11 बजे गोमती नदी में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. SDRF और फायर ब्रिगेड की टीम उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला. गाय पहुंची चौथी मंजिल पर, नगर निगम ने किया रेस्क्यू: अली कॉलोनी, मंजू टंडन ढाल के पास एक भारी-भरकम गाय एक चार मंजिला इमारत की छत पर पहुंच गई.स्थानीय लोग भयभीत हो गए और तुरंत पार्षद गुलशन अब्बास रिजवी को सूचना दी. पार्षद ने पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा को सूचित किया. नगर निगम की विशेष कैटल कैचिंग टीम ने सतर्कता से रेस्क्यू कर गाय को सुरक्षित नीचे उतारा. उसे गौशाला भेज दिया गया. वहां उसकी देखरेख की जा रही है. शहर की सड़कें बनी तालाब, स्कूलों में छुट्टी: बारिश के चलते जिलाधिकारी ने सोमवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है. गोमती नगर, इंदिरा नगर, सुशांत गोल्फ सिटी, ठाकुरगंज, मलिहाबाद, आशियाना और आलमबाग जैसे क्षेत्रों में जलभराव के कारण हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं. आशियाना में घरों में पानी भर गया है और कई वाहन बीच सड़क में बंद हो गए हैं. नगर आयुक्त की अपील: सावधानी बरतें, घरों में रहें: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपील की है कि लोग बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. उन्होंने कहा कि घर से तभी निकलें जब अत्यंत आवश्यक हो. नगर निगम की टीम पूरी तत्परता से राहत कार्य में जुटी हुई है. मेयर-आयुक्त विवाद फिर सुर्खियों में: लगातार हो रही बारिश और जलभराव के बीच मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच मतभेद भी चर्चा में हैं. मेयर ने बीते दिनों पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा था कि नगर आयुक्त उन्हें नगर निगम कार्यक्रमों से क्यों वंचित रखते हैं. सोमवार को जलकल विभाग के कर्मचारी की विदाई कार्यक्रम में भी मेयर तो दिखीं, लेकिन नगर आयुक्त अनुपस्थित रहे. मेयर के निजी जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 'बारिश की वजह से आयुक्त शहर का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है'. लखनऊ में बारिश के बाद लोगों को परेशानी (Photo Credit: ETV Bharat) मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे बनारस, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, बांटी राहत सामग्री वाराणसी: प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य तथा जनपद वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर वाराणसी में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुए. उन्होंने योगी सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का उन्हें भी भरोसा दिया. प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नमो घाट से लेकर नक्की घाट तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए राहत शिविरों में पहुंचकर पीड़ितों से संवाद किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर राहत कार्यों में कोताही न हो. जरूरतमंद लोगों की हर आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने राहत शिविरों में साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, चिकित्सा सुविधा और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी जरूरतों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. प्रभारी मंत्री ने श्री राम पीजी कॉलेज में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को मुख्यमंत्री बाढ़ राहत किट दी. उन्होंने दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल हुकुलगंज में बनाएं गए राहत शिविरों का भी दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से बात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चिकित्सा टीमें पूरी सतर्कता के साथ काम करें. जलजनित रोगों की रोकथाम हेतु समुचित प्रयास हों. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जरूरतमंद सहायता से वंचित न हो. उन्होंने पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए. निरीक्षण के दौरान राहत शिविर में रह रहे परिवारों के साथ छोटे बच्चों को प्रभारी मंत्री ने चॉकलेट भी दी. मिर्जापुर में बाढ़ के कारण 30 मकानों में लोग फंसे, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से लगाई मदद की गुहार मिर्जापुर: जंगी रोड स्थित बसही और भगवती होटल के पीछे गंगा के बाढ़ के पानी मे 30 मकान चपेट में आ गए. सभी मकानों में फसे में लोगों ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से गुहार लगाई. स्थानीय लोगों से बात कर मंत्री ने जिला प्रशासन को बाहर निकालने का निर्देश दिया. सदर तहसील प्रशासन मौके पर जाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर राहत कैंप में पहुंचाया. स्थानीय लोगों का कहना था कि रात में पानी का जलस्तर बढ़ने के कराण घरों में सांप,बिच्छू और जहरीले जानवर प्रवेश कर रहे थे. इससे लोगों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया था. सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद पीड़ितों ने ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को धन्यवाद दिया. कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से लगाई थी मदद की गुहार (Photo Credit: ETV Bharat)

Last Updated : August 4, 2025 at 6:22 PM IST