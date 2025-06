ETV Bharat / state

राहुल गांधी का भोपाल दौरा लाइव, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, नई कांग्रेस बनाने की शुरुआत - RAHUL GANDHI IN BHOPAL LIVE

राहुल गांधी का भोपाल दौरा आज ( Etv Bharat )

Published : June 3, 2025 at 8:26 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 11:30 AM IST

LIVE FEED आज का दिन भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक दिन : जीतू पटवारी एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अगवानी करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, '' ये भारतीय राजनीति के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है. हम सौभाग्यशाली है कि एमपी की धरती को ये अवसर मिला. जातिगत जनगणना के नायक के रूप में राहुल जी ने जो अलख जगाई है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मना करते-करते भी उनकी बात मानना पड़ी. ऐसे में हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल जी एमपी पधारे हैं.'' जीतू पटवारी व प्रदेश प्रभारी ने किया राहुल गांधी का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने एयरपोर्ट पर की राहुल गांधी की अगवानी. कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे पीसीसी राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा सहित कई पूर्व मंत्री कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे. कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में लिस्ट में नाम देखने के बाद ही नेताओं को दी जा रही एंट्री लिस्ट में नाम देखने के बाद ही नेताओं को दी जा रही एंट्री (Etv Bharat) कुछ ही देर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ समय बाद पहुंचेंगे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय. कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी के बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू. कुछ ही देरा में पीसीसी पहुंचेंगे राहुल गांधी (Etv Bharat) मंत्री विश्वास सारंग के निशाने पर राहुल गांधी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये प्रयास ''संगठन सृजन'' के लिए नहीं बल्कि नेहरू परिवार के सृजन के लिए हैं. उन्होंने राहुल गांधी के इस दौरे को '' पॉलिटिकल टूरिज्म'' का हिस्सा बताया. राहुल गांधी भोपाल पहुंचे, लोक नृत्य से होगा स्वागत राहुल गांधी भोपाल एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं. इस दौरान अपैक्स बैंक के सामने कांग्रेस द्वारा लोक नृत्य रखा गया है. लोक नृत्य का जरिए राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा. कांग्रेस कार्यालय में मीडिया की एंट्री नहीं राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने के बाद पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया की एंट्री नहीं होगी. पीसीसी में आयोजित हर बैठक के बाद मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक व अन्य नेता अलग से प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारी देंगे. बता दें कि राहुल गांधी के दौरे से 3 दिन पहले (31 मई को) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिला महासम्मेलन को संबोधित किया था. 10:15 पर भोपाल पहुंचेंगे राहुल गांधी, ये रूट प्रतिबंधित राहुल गांधी एयरपोर्ट से लालघाटी, VIP रोड, रेतघाट, पॉलिटेक्निक, बाणगंगा, रोशनपुरा, अपेक्स बैंक, लिंक रोड-1 होते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे. इस दौरान व्यापमं की ओर से पीसीसी कार्यालय, पीसीसी की ओर से 1250 वाला रूट ,1250 से पीसीसी कार्यालय और सिंधु भवन से पीसीसी कार्यालय का रूट डायवर्टेड रहेगा. राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर बोले कमलनाथ पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, '' राहुल गांधी जी का संगठन सृजन अभियान की शुरुआत के लिए मध्यप्रदेश आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं. आशा है कांग्रेस पार्टी नवाचार और नवसंकल्प के साथ नवसृजित होगी और हम मध्यप्रदेश की जनता की आवाज को और अधिक मजबूती से उठाकर श्रेष्ठ मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे.'' देश के ह्रदय प्रदेश में स्वागत : जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर कहा, '' देश के हृदय प्रदेश की धरती पर जननायक आदरणीय राहुल जी का हृदय से स्वागत है. कांग्रेस के विचार और संस्कार को संगठन के सिद्ध संकल्प से नई ऊर्जा देने के लिए हम आतुर हैं. साझा प्रयासों का यह अभियान, अब बनेगा मध्य प्रदेश की नई पहचान!'' राहुल गांधी लोकतंत्र के प्रहरी : उमंग सिंघार मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राहुल गांधी को लेकतंत्र का प्रहरी बताया. उन्होंने राहुल गांधी के आगमन से कुछ घंटों पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, '' भोपाल की पावन धरा पर संविधान के रक्षक, लोकतंत्र के प्रहरी जननायक श्री राहुल गांधी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन.'' भोपाल में ऐसा रहेगा राहुल गांधी का पूरा शेड्यूल सुबह 10.15 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर आगमन. एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय रवाना होंगे. सुबह 11 से 12 बजे तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विशेष बैठक. दोपहर 12 से 12.30 बजे तक विधायकों सांसदों के साथ बैठक. दोपहर 12.30 बजे से 1.30 बजे तक पर्यवेक्षकों और नियुक्त प्रभारियों के साथ बैठक. दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक का समय आरक्षित. दोपहर 2.30 बजे से शाम 4 बजे तक रवींद्र भवन में डेलीगेट्स, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों का अधिवेशन. शाम 4.20 बजे भोपाल एयरपोर्ट से प्रस्थान.

