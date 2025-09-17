ETV Bharat / state

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर काशी में मां गंगा का दुग्धाभिषेक, शंखनाद

पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा. (etv bharat)
Published : September 17, 2025 at 8:38 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 10:33 AM IST

पीएम नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में उनके संसदीय क्षेत्र काशी में भी बड़े धूमधाम से कई आयोजन किए जा रहे हैं. वाराणसी में पीएम के जन्मदिन पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया. इस मौके पर बटुकों ने शंखनाद किया. वहीं, एक कलाकार ने रेत पर पीएम की आकृति बनाकर पीएम को जन्मदिन का तोहफा दिया. वहीं, काशी में ही 75 किलों का लड्डू तैयार किया गया है. यह लड्डू भगवान को अर्पित किया जाएगा.

10:31 AM, 17 Sep 2025 (IST)

पद्मश्री गायिका सोमा घोष ने पीएम मोदी के लिए गाया गीत

बनारस की शास्त्रीय गायिका पद्मश्री सोमा घोष ने भी अपने गीतों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और उनके जन्मदिन को लेकर के एक विशेष गीत भी बनाया है. पद्मश्री गायिका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का कायाकल्प कर दिया है. आज काशी का अपना अलग नाम और पहचान है. पूरे विश्व के लोग बनारस को देखने जानने के लिए आ रहे हैं,जिसमें सबसे बड़ा योगदान पीएम मोदी का है. उन्होंने हम काशी वासियों को नए बनारस का तोहफा दिया है. यही नहीं आज पूरे विश्व में भारत का एक अलग नाम है और देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है इसलिए मैंने अपने गीत के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है.

पद्मश्री गायिका सोमा घोष ने पीएम मोदी के लिए गाया गीत. (etv bharat)

9:20 AM, 17 Sep 2025 (IST)

पीएम मोदी के जन्मदिन पर मां गंगा को अर्पित की 75 मीटर की चुनरी

काशी में नमामि गंगे के सदस्यों ने लंबी उम्र के लिए उनकी तस्वीर संग मां गंगा की आरती उतारी. इस मौके पर मां गंगा को 75 मीटर लंबी चुनरी प्रतीकात्मक रूप से चढ़ाई गई. नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारतवासी स्वच्छता को संस्कार में शामिल करें इस निमित्त हमने मां गंगा की आरती और दुग्धाभिषेक कर आशीर्वाद मांगा है.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर मां गंगा को अर्पित की 75 मीटर की चुनरी. (etv bharat)

9:03 AM, 17 Sep 2025 (IST)

बनारस में सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर बनाई पीएम की आकृति

बनारस के सैंड आर्टिस्ट कलाकार रूपेश सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की आकृति रेत पर बनाई. कलाकार रूपेश सिंह ने बताया कि लगभग 6 से 7 घंटे में इस आकृति को बनकर तैयार किया गया है. प्रधानमंत्री काशी की जनता को अपना परिवार मानते हैं और यही वजह है कि बनारस की जनता और हम कलाकार भी प्रधानमंत्री को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं. आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैंने यह आकृति वाराणसी के भेलूपुर जल संस्थान में बनाई है.

काशी में रेत पर उकेरी गई पीएम की आकृति. (etv bharat)

8:41 AM, 17 Sep 2025 (IST)

बनारस में 75 किलो लड्डू का केक काटा जाएगा

भाजपा वाराणसी महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि के संयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाहर नगर एक्सटेंशन स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर सायं 5 बजे 75 किलो लड्डू का केक काटा जाएगा और इसे आमजन में वितरित किया जाएगा. इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल विरासत और विकास का संगम की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा. 17 सितम्बर को वाराणसी महानगर के तीन स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे. सायं 5:45 बजे नमो घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन शहर दक्षिणी विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में होगा. वहीं दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन विधायक सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया जाएगा.

75 किलो का लड्डू तैयार. (etv bharat)

8:38 AM, 17 Sep 2025 (IST)

दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक, बटुकों ने की दीर्घायु की कामना

पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के सेलिब्रेशन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ हुई है. वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया है. दक्षिणी विधानसभा से विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी के साथ बटुकों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर मां गंगा का अभिषेक करते हुए उनके स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की कामना की.

बटुकों ने किया गंगा का अभिषेक. (etv bharat)
