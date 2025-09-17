पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर काशी में मां गंगा का दुग्धाभिषेक, शंखनाद

पद्मश्री गायिका सोमा घोष ने पीएम मोदी के लिए गाया गीत

बनारस की शास्त्रीय गायिका पद्मश्री सोमा घोष ने भी अपने गीतों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और उनके जन्मदिन को लेकर के एक विशेष गीत भी बनाया है. पद्मश्री गायिका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का कायाकल्प कर दिया है. आज काशी का अपना अलग नाम और पहचान है. पूरे विश्व के लोग बनारस को देखने जानने के लिए आ रहे हैं,जिसमें सबसे बड़ा योगदान पीएम मोदी का है. उन्होंने हम काशी वासियों को नए बनारस का तोहफा दिया है. यही नहीं आज पूरे विश्व में भारत का एक अलग नाम है और देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है इसलिए मैंने अपने गीत के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है.