प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे. यह पार्क लगभग 2158 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. अनुमान है कि इस परियोजना से करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा कपास उत्पादक किसानों को होगा, क्योंकि उनकी उपज का दाम बढ़ने की संभावना है. इस पहल से मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में नई पहचान मिलेगी.
जन्मदिन पर पीएम मोदी का महिलाओं को बड़ा तोहफा, धार से स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार योजना का शुभारंभ
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 8:21 AM IST|
Updated : September 17, 2025 at 8:43 AM IST
पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी
ट्रंप ने दी पीएम मोदी को बधाई
पीएम मोदी को बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी को बधाई दी. उन्होंने फोन पर कहा, ''आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं."
महिलाओं की होगी विशेष स्वास्थ्य जांच
कार्यक्रम के तहत एम्स दिल्ली और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. एम्स के धानुकी प्रतीक्षा हाल (गेट नंबर-3) के पास जागरूकता और जांच संबंधी गतिविधियां आयोजित होंगी. महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच में ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, टीबी, ईएनटी से जुड़ी बीमारियां और आंखों की जांच शामिल होगी. इसके अलावा बढ़ते मोटापे की समस्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा.