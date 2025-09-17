ETV Bharat / state

जन्मदिन पर पीएम मोदी का महिलाओं को बड़ा तोहफा, धार से स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार योजना का शुभारंभ

PM NARENDRA MODI VISIT DHAR
जन्मदिन पर पीएम मोदी का महिलाओं को बड़ा तोहफा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 8:21 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 8:43 AM IST

1 Min Read
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. वे दिल्ली से इंदौर होते हुए दोपहर करीब 12 बजे धार में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करेंगे. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देना है. इसके लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं. इस मौके पर प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, साथ ही जनसमूह को संबोधित भी करेंगे.

LIVE FEED

8:38 AM, 17 Sep 2025 (IST)

पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे. यह पार्क लगभग 2158 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. अनुमान है कि इस परियोजना से करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा कपास उत्पादक किसानों को होगा, क्योंकि उनकी उपज का दाम बढ़ने की संभावना है. इस पहल से मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में नई पहचान मिलेगी.

8:26 AM, 17 Sep 2025 (IST)

ट्रंप ने दी पीएम मोदी को बधाई

पीएम मोदी को बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी को बधाई दी. उन्होंने फोन पर कहा, ''आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं."

8:14 AM, 17 Sep 2025 (IST)

महिलाओं की होगी विशेष स्वास्थ्य जांच

कार्यक्रम के तहत एम्स दिल्ली और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. एम्स के धानुकी प्रतीक्षा हाल (गेट नंबर-3) के पास जागरूकता और जांच संबंधी गतिविधियां आयोजित होंगी. महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच में ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, टीबी, ईएनटी से जुड़ी बीमारियां और आंखों की जांच शामिल होगी. इसके अलावा बढ़ते मोटापे की समस्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा.

Last Updated : September 17, 2025 at 8:43 AM IST

