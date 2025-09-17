जन्मदिन पर पीएम मोदी का महिलाओं को बड़ा तोहफा, धार से स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार योजना का शुभारंभ

महिलाओं की होगी विशेष स्वास्थ्य जांच

कार्यक्रम के तहत एम्स दिल्ली और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. एम्स के धानुकी प्रतीक्षा हाल (गेट नंबर-3) के पास जागरूकता और जांच संबंधी गतिविधियां आयोजित होंगी. महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच में ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, टीबी, ईएनटी से जुड़ी बीमारियां और आंखों की जांच शामिल होगी. इसके अलावा बढ़ते मोटापे की समस्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा.