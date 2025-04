ETV Bharat / state

PM Modi LIVE: हिसार में पीएम का संबोधन: कहा- "कांग्रेस संविधान की भक्षक", "कांग्रेस मुस्लिम को पार्टी अध्यक्ष बना कर दिखाए" - PM MODI HARYANA VISIT

हरियाणा में पीएम मोदी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 14, 2025 at 9:29 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 11:30 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED कांग्रेस मुस्लिम को पार्टी अध्यक्ष बना कर दिखाए: पीएम मोदी पीएम ने कहा, वो कहते हैं कि हम मुसलमान के रक्षक हैं. उनका हित चाहते है. अगर आप उनके हितैषी हैं तो क्यों नहीं 50 प्रतिशत मुस्लिमों को पार्टी में जगह दे देते हैं? क्यों नहीं मुस्लिमों को पार्टी अध्यक्ष बना दिए हैं.अगर आप इतने ही हितैषी है मुसलमानों के तो मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष बना कर दिखाएं." वक्फ कानून पर बोले पीएम PM मोदी ने कहा, "साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है. इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं-बच्चों का भला होना चाहिए था.आज ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती. इससे सिर्फ भू-माफिया को ही फायदा हुआ. ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे. सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाकर सरकार ने यह बदलाव किया है. हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है. नए कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी के घर को यह वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा।यह आदिवासियों के हितों की रक्षा का हमने बहुत बड़ा काम किया है. नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा. मुस्लिम समाज के गरीब परिवारों, महिलाओं, खासकर मुस्लिम विधवाओं को उनका हक मिलेगा। उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा. 2014 के बाद बाबा साहेब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए. बाबा साहेब जहां-जहां रहे, वे स्थान अब तक उपेक्षित रहे. मुंबई में बाबा साहेब के स्मारक बनाने के लिए देश भर के लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन हमारी सरकार ने बाबा साहेब की याद में उनसे जुड़े स्थानों की सुध ली और वहां विकास किया. हमने इन स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया." बीजेपी ने बाबा साहब और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए पीएम ने आगे कहा, "स्थिति ये थी कि मुम्बई के इंदु मिल में बाबा साहब के सम्मारक बनाने के लिए देशभर में लोगों को आंदोलन करने पड़े. हमने सरकार में आते ही बाबा साहब की मिल के सामने स्मारक बनाया. मेरा सौभाग्य है कि कुछ दिन पहले ही मुझे नागपुर जाकर बाबा साहब को नमन करने का अवसर मिला. कांग्रेस के लोग समाजिक न्याय की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं. कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया था. बाबा साहब को भारत रत्न भाजपा शासन में मिला. भाजपा के शासन काल में ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है. कांग्रेस शासन में सबसे बुरी स्थिति पिछड़े समाज की थी: पीएम मोदी PM मोदी ने कहा, "शौचालय के अभाव में भी सबसे बुरी स्थिति पिछड़े समाज की थी, हमारी सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर वंचितों को उनका हक दिया. साथियों, कांग्रेस के जमाने में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बैंक का दरवाजा तक नहीं खुलता था. बीमा, लोन, मदद - ये सारी बातें सपना थीं, लेकिन अब जन-धन खातों के सबसे बड़े लाभार्थी मेरे वंचित भाई-बहन हैं. हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाई-बहन जेब से रुपए कार्ड निकालकर दिखाते हैं, जो अभी तक अमीरों की जेबों में हुआ करते थे." कांग्रेस ने सत्ता के लिए गरीबों को अपना हथियार बनाया: पीएम मोदी पीएम ने आगे कहा, "हमारे एससी एसटी गर्व से जेब से रुपे कार्ड दिखा रहे हैं, ये पहले अमीरों के जेब में हुआ करता था. कांग्रेस ने सत्ता के लिए गरीबों को अपना हथियार बनाया था. कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पीड को कुचला, ताकि जैसे-तैसे सत्ता बनी रहे. संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो. लेकिन ने कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया. उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद सेक्यूलर सीवील कोड लागू हुई. लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं. हमारे संविधान ने एससी-एसटी ओबीसी ने आरक्षण का प्रावधान किया. कांग्रेस ने उनको आरक्षण मिला कि नहीं हुआ, उनके बच्चों की शिक्षा सहित अन्य कामों की चिंता नहीं की. बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की. " पीएम ने कांग्रेस पर बाबा साहब का अपमान करने का लगाया आरोप पीएम ने कहा, "हमारी सरकार कनेक्टिवीटी पर जोर दे रही है. साथ ही हर वर्ग पर ध्यान दे रही है. कांग्रेस ने बार-बार अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम किया. बाबा साहब के मरने के बाद उनकी याद को मिटाने की कोशिश कांग्रेस ने की. डॉ अंबेडकर संविधान के रक्षक और कांग्रेस संविधान के भक्षक के तौर पर काम कर रही है. बाबा साहब चाहते थे कि हर गरीब सिर उंचा करके जिए. अपने सपने पूरे कर सके. लेकिन कांग्रेस ने एसटी, एससी और ओबीसी को सेकेंड क्लास सिटिजन बना दिया. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर तक स्विमिंग पूल पहुंच गया, लेकिन लोगों के घरों में , गांवों में पानी नहीं पहुंचा. पहले 16 प्रतिशत घरों में ही नल से जल आता था. इससे पहले एससी एसटी ओबीसी अधिक प्रभावित थे. आज घर-घर जाकर भाषण देते हैं. अपने शासनकाल में लोगों के घर में पानी तो पहुंचा देते. हमारी सरकार ने अब तक 12 करोड़ घरों में नल कनेक्शन नल दिए हैं. पहले 100 में ले 16 तो अब 100 में से 80 घरों में जल पहुंच रहा है. हम हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे." अब नौजवानों को रोजगार मिलेगा: पीएम मोदी पीएम ने अपने संबोधन में कहा, "हर वर्ग के जीवन में बदलाव लाना और उनके सपने को पूरा करना हमारा सपना है. इसके लिए निरंतर प्रयास भाजपा सरकार का मंत्र है. इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है. अग्रसेन हवाई अड्डे से बाल्मिकी हवाई अड्डे तक विमान शुरू हुई.हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई. हरियाणा वासियों को इस नई शुरुआत की ढ़ेर सारी बाधाईयां. मेरा आपसे वादा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा. ये वादा हम देश में चारो तरफ पूरा होते देख रहे हैं. बीते दस सालों में करोड़ों यात्रियों ने हवाई सफर किया है. हमने वहां भी एयरपोर्ट बनाए हैं जहां अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे.2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे. अब देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 पार हो चुकी है. जीतनी जहाजें आएगी उतनी ही नौकरियां लोगों को मिलेगी." बाबा साहब का संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना : पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा- "साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए और खासकर दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है.उनके जीवन में ये दूसरी दिवाली है. आज संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है.उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है. हर दिन, हर फैसला, हर नीति, बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित है." पीएम मोदी का भाषण शुरू पीएम ने हरियाणवी बोली में अपने भाषण की शुरुआत की. पीएम ने कहा कि हिसार ने हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है. हिसार- अयोध्या फ्लाइट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान का उद्घाटन कर दिया है. हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट शुरू हो गयी है. हिसार पहुंचे पीएम नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिसार पहुंच गये हैं. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनका स्वागत किया. नायब सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र के वादे पूरे किए जा रहे हैं. सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुशल नेतृत्व में हरियाणा के साथ देश का तेजी से विकास हो रहा है. सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का वादा किया था जो आज पूरा हो गया. सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा "यह वही हिसार है, जहां की मिट्‌टी ने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है. यहां की राखी गढ़ी हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है. आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में केवल फसलें ही नहीं, उम्मीदें भी लहराती हैं. आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आपके द्वारा हिसार में पहला एयरपोर्ट का शुभारंभ हो रहा है. आज से आपके सौजन्य से हिसार से अयोध्या जाकर सीधे राम लला के दर्शन कर सकेंगे. ये एक हवाई सेवा नहीं, ये हमारी आस्था को जोड़ने वाली अनमोल कड़ी है. आपका हरियाणा से अलग ही रिश्ता है. आप विधानसभा चुनाव के दौरान हिसार आए थे.आपने इसी स्थल से हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगा था, जिसको हरियाणा के लोगों ने पूरा कर दिया है." सीएम नायब सैनी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी सभा स्थल पर पहुंच गये हैं. उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद हैं. कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ हिसार में पीएम मोदी सुबह 10.05 बजे हिसार पहुंच जाएंगे. पीएम को देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. कार्यक्रम स्थल में लोगों के बैठने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. हिसार कार्यक्रम स्थल (ETV Bharat) पीएम के साथ मंच पर रहेंगे सीएम सैनी सहित कई केंद्रीय नेता पीएम मोदी कुछ ही देर में हिरयाणा पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है. पीएम के साथ सीएम नायब सिंह सैनी मंच पर रहेंगे. साथ ही केंद्रीय नगर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजराजू, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद रहेंगे.इस कार्यक्रम में लाडवा के नवीन पूनिया हरियाणवी सिंगर 'मोदी जी स्वागत है थारा आप पधारे हरियाणा' सॉन्ग की प्रस्तुति देंगे. इस गीत को लाडवा के ही नवीन लांबा ने लिखा है. हिसार में पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी (ETV Bharat)

Last Updated : April 14, 2025 at 11:30 AM IST