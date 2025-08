ETV Bharat / state

रांची: दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे लोग - PEOPLES PAY TRIBUTE SHIBU SOREN

दिशोम गुरु शिबू सोरेन ( Etv bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : August 5, 2025 at 8:29 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 8:40 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होने के लिए रांची रवाना हो गए है पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर तमाम बड़े राजनेताओं के शामिल होंगे. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होने के लिए रांची रवाना हो गए है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग (Etv bharat)

LIVE FEED नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होने के लिए रांची रवाना हो गए है पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर तमाम बड़े राजनेताओं के शामिल होंगे. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होने के लिए रांची रवाना हो गए है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग (Etv bharat)

Last Updated : August 5, 2025 at 8:40 AM IST