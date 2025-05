ETV Bharat / state

पाकिस्तान-भारत तनाव; राम मंदिर से 45 किलोमीटर दूर दिखा ड्रोन, फर्रुखाबाद में दंपती ने सेना के जवानों के लिए रक्तदान किया - PAKISTAN INDIA TENSION

फर्रुखाबाद में सेना के जवानों के लिए रक्तदान ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 4:17 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 4:58 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED कानपुर के अस्पतालों में किये गये विशेष इंतजाम, सीमा पर तनाव का निर्यात पर कोई असर नहीं कानपुर: भारत-पाक के बीच तनाव को देखते कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज से संबद्ध शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल- एलएलआर अस्पताल में हर तरह की गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए प्रबंध किये हैं. जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ.संजय काला ने कहा, अस्पताल में रेड जोन व इमरजेंसी वार्ड को तैयार किया गया है. अस्पताल के डाक्टर, नर्स, छात्र, कर्मी मास कैजुएलिटी के मामलों को लेकर पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं. कानपुर के आसपास 18 जिलों के मरीजों का यहां इलाज बराबर होता है. अगर कोई आपात स्थिति सामने आती है, तो हमने बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज करने का इंतजाम किया है. दवाइयां और दूसरे जरूरी उपकरणों का स्टॉक भी बढ़ा दिया गया है. निर्यात पर कोई असर नहीं: भारत-पाक सीमा पर तनाव के बीच उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर है. विदेश व्यापार मंत्रालय से सम्बद्ध फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि कानपुर के निर्यातकों का कारोबार प्रभावित नहीं हुआ है. कई देशों से शेफ्टी शूज, सैडलरी, केमिकल्स समेत अन्य उत्पादों की मांग बढ़ रही है. खाड़ी देशों में भी कई उत्पादों के आर्डर्स उद्यमियों को मिल गए हैं. जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ.संजय काला (Video Credit- ETV Bharat) प्रयागराज में राफेल की पूजा हुई, आतंकवाद के खात्मे के लिए 40 दिनों का शत्रु शमन महायज्ञ शुरू प्रयागराज: भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं. प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में जगतगुरु नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज ने साधु संतों और बटुक ब्राह्मणों के साथ शत्रु शमन यज्ञ आरम्भ किया है. आंतकवाद के खात्मे के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के महायज्ञ शुरू हुआ. शांडिल्य जी महाराज ने कहा कि हमारा देश केवल आतंकवाद को खत्म कर रहा है. पाकिस्तान निर्दोष लोगों को मार रहा है, चीन और तुर्किस्तान उसका साथ दे रहे हैं. इसीलिए आज से 1008 आहुतियों के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई. यहां राफेल को तिलक लगाकर संकल्प लिया गया. यह महायज्ञ 40 दिनों तक चलेगा. प्रयागराज में महायज्ञ शुरू (Photo Credit- ETV Bharat) राम मंदिर से 45 किलोमीटर दूर दिखा ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां हुईं सतर्क अयोध्या: राम मंदिर से 45 किलोमीटर दूर स्थित पटरंगा थाना क्षेत्र के सरौठा गांव के पास आसमान में एक संदिग्ध मंडराता हुआ ड्रोन दिखा. इसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. वहीं गांव के ही कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. गांव के आसपास संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत है. भारत-पाकिस्तान सीमा पर चल रहे तनाव के कारण लोगों को संशय था कि कहीं पाकिस्तानी ड्रोन अयोध्या तक तो नहीं पहुंच गया. कुछ ही देर में बाद ड्रोन गायब हो गया. ग्रामीणों ने ड्रोन की फोटो पुलिस को दी.सूचना मिलने पर पटरंगा पुलिस ने छानबीन शुरू की. ग्रामीणों ने ड्रोन की तस्वीर पुलिस को भी दी. पुलिस के प्रयास के बाद भी ड्रोन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा. रुदौली के सीओ आशीष निगम ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने जनपद के लोगों को किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है. पुलिस खुफिया एजेंसी घटना को गंभीरता से ले रही है. प्रारंभिक सूचना के अनुसार यह ड्रोन सर्वे आफ इंडिया के ने नगर नियोजन कार्य को लेकर क्षेत्र का सर्वे कराने के लिए इस्तेमाल किया था. राम मंदिर से 45 किलोमीटर दूर ड्रोन दिखने पर हड़कंप मचा (null)

Last Updated : May 10, 2025 at 4:58 PM IST