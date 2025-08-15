पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अभिभाषण के बाद गणतंत्र दिवस समारोह में 13 झांकियों का शानदार प्रदर्शन हुआ. इन झांकियों में विभिन्न थीम और विभागीय उपलब्धियों को दर्शाया गया. कृषि निदेशालय ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि गृह विभाग के अंतर्गत अग्निशमन निदेशालय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना ने अपनी प्रभावशाली झांकी के लिए कब्जा जमाया. समारोह के समापन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान से रवाना हुए.
स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा, रोजगार और प्रवासी बिहारियों के लिए खास ऐलान - 79TH INDEPENDENCE DAY 2025
Published : August 15, 2025 at 8:04 AM IST|
Updated : August 15, 2025 at 10:31 AM IST
झांकियों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने मारी बाजी
प्रतियोगिता, रोजगार और प्रवासी बिहारियों के लिए कई घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क को घटाकर 100 रुपये करने और मुख्य परीक्षा को निशुल्क करने की घोषणा की. रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, अधिक रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया. प्रवासी बिहारियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में बसें चलाने और केंद्र सरकार से अधिक विमान संचालन का आग्रह करने की बात कही गई. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बिहार की मदद के लिए बधाई दी और खुशहाल बिहार बनाने के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं.
रोजगार और महिला सशक्तीकरण पर चर्चा
रोजगार के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री ने बताया कि 2020 में 10 लाख नौकरियों और 10 लाख रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा गया था, जो धीरे-धीरे बढ़कर 12 लाख तक पहुंच गया है. इस बार 39 लाख रोजगार सृजित किए गए, जिससे कुल मिलाकर 50 लाख से अधिक नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए. उन्होंने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. महिला सशक्तीकरण के लिए, 2006 में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, और 2016 में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण प्रदान किया गया.
बिहार में बेहतर हुई स्वास्थ्य सेवाएं
सीएम ने स्वास्थ्य व्यवस्था में किए गए सुधारों को लेकर कहा कि पहले बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब थी, जहां अस्पतालों में प्रतिदिन केवल एक या दो मरीज आते थे. उनकी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किए, जिसके परिणामस्वरूप अब हर महीने अस्पतालों में 11,600 मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं. वर्तमान में राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज हैं, और बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है. इसके अलावा, आईजीआईएमएस में 3,000 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है.
स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा में झंडोत्सव
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान मंडल परिसर में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने झंडा फहराया और देशवासियों व राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह दिन स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लोगों की कुर्बानी को याद करने का है. उन्होंने प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए सभी से एकजुट होकर इसमें योगदान देने का आह्वान किया. साथ ही, उन्होंने लोगों से एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेने का आग्रह किया, यही उनका स्वतंत्रता दिवस का संदेश है.
शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति
सरकार ने बड़ी संख्या में स्कूलों का निर्माण किया है और शिक्षकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप, स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी शिक्षकों की संख्या अब 5 लाख 12 हजार तक पहुंच गई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
मुख्यमंत्री का कानून-व्यवस्था और शिक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयासों से बिहार में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिसके कारण अब लोग बिना डर के बाजारों और अन्य स्थानों पर स्वतंत्र रूप से आ-जा रहे हैं. इसके साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है.
पुलिस बल की संख्या में वृद्धि
कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस बल की संख्या को 1,10,000 तक बढ़ाया गया है, और इसे 2,29,000 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य के तहत अब तक पुलिस बल की संख्या 1,31,000 हो चुकी है. उन्होंने कहा कि पुलिस बल की संख्या में तेजी से वृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री का स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र में योगदान पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद सबसे पहले कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई.
मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज गांधी मैदान के शेड्यूल के अनुसार, वे सुबह 8:52 बजे पहुंच गये. उन्होनें सुबह 8:55 बजे समारोह में होने वाली परेड का निरीक्षण किया. वहीं 9 बजे मुख्यमंत्री ने 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया और बिहार के लोगों को बधाई दी. सीएम ने कहा "आजादी की लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं."
सम्राट चौधरी गांधी मैदान पहुंचे
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गांधी मैदान पहुंचे हैं. झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय सलामी और मुख्यमंत्री के अभिभाषण के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, जिसमें 13 झांकियां प्रदर्शित होंगी, जो नीतीश सरकार के हालिया फैसलों जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि और 125 मिनट मुफ्त बिजली योजना को दर्शाएंगी. सुरक्षा के लिए गांधी मैदान और कारगिल स्मृति चौक पर 60 स्थानों पर 103 दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, महिला बल और लाठी बल की तैनाती की गई है.
