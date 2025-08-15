प्रतियोगिता, रोजगार और प्रवासी बिहारियों के लिए कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क को घटाकर 100 रुपये करने और मुख्य परीक्षा को निशुल्क करने की घोषणा की. रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, अधिक रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया. प्रवासी बिहारियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में बसें चलाने और केंद्र सरकार से अधिक विमान संचालन का आग्रह करने की बात कही गई. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बिहार की मदद के लिए बधाई दी और खुशहाल बिहार बनाने के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं.