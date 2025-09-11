नेपाल में चल रही हिंसा के बीच अयोध्या के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं. गोसाईगंज विधायक अभय सिंह ने पीएम कार्यालय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है. जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फूंडे ने बताया कि कुछ श्रद्धालु मानसरोवर की यात्रा पर चीन गए थे और वापसी नेपाल के रास्ते होनी थी. नेपाल हिंसा के कारण सभी फ्लाइट निरस्त हैं. अभी यह सभी यात्री नेपाल में ही रुके हुए हैं और एक होटल में सुरक्षित हैं. दोबारा फ्लाइट की व्यवस्था बहाल होने के बाद ही सकुशल वापसी हो सकेगी.
नेपाल में तख्तापलट LIVE; यूपी में हाई अलर्ट, बॉर्डर से सटे सभी जिलों में अतिरिक्त फोर्स तैनात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 7:41 AM IST|
Updated : September 11, 2025 at 9:11 AM IST
लखनऊः पड़ोसी देश नेपाल में मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल से सटे सभी जिले को संवेदनशील घोषित कर दिया है. सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की तरफ से इन जिलों में दो-दो कंपनी पीएसी तैनात करने के अलावा अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है. डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश नेपाल सीमा से जुड़े जिलों के एसपी से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं. बता दें कि नेपाल में 'जेन-जी' आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है. पीएम केपी शर्मा ओली ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है.
LIVE FEED
नेपाल में फंसे अयोध्या के श्रद्धालु
नेपाल हिंसा में फंसे झांसी के चार युवक
झांसी से नेपाल घूमने गए चार युवक हिंसा ओर उपद्रव के बीच फंस गए हैं. सेना ने चारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है. शिवाजी नगर निवासी संदीप सोनी अपने तीन अन्य साथियों संग नेपाल घूमने गए थे. संदीप ने एक वीडियो बनाकर परिजनों को आश्वस्त किया है. इसमें कहा है कि 8 सितंबर को सभी नेपाल पहुंच गए थे. मंगलवार देर शाम पोखरा में अचानक हिंसक उपद्रव हो गया. पथराव, आगजनी होने लगी. एक होटल में आग लगने पर अन्य होटलों भी आग की लपटों दिखने लगीं. सेना ने वहां आकर मोर्चा संभाला. उन्हें और उनके साथियों को वहां से सुरक्षित निकाल कर हॉस्पिटल चौक पहुंचाया. उन्होंने वीडियो बनाकर अपने परिजनों और शुभ चिंतकों से आग्रह किया है कि अब घबराने की जरूरत नहीं है.
महराजगंज में इंडो-नेपाल बार्डर पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश
महराजगंज: नेपाल में फैली हिंसा के बाद हालात को देखते हुए मंडल और जिले के शीर्ष अधिकारी बुधवार को सोनौली बॉर्डर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया. नेपाल में जारी हिंसा और तनावपूर्ण माहौल को लेकर भारतीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. इसी कड़ी में बुधवार को गोरखपुर मंडल के कमिश्नर अनील ढिंगरा और डीआईजी एस. चेनप्पा इंडो-नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर सोनौली पहुंचे. उनके साथ महराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना और एसएसबी के कमांडेंट भी मौजूद रहे. कमिश्नर और डीआईजी ने अधिकारियों को चौकसी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए.
बॉर्डर पर एसएसबी की 170 चेक पोस्ट पर तैनाती बढ़ी
पुलिस महानिदेशक राजू कृष्णा ने बताया कि नेपाल के हालातों को देखते हुए बॉर्डर पर एसएसबी की तैनाती बढ़ाई गई. इंडो नेपाल बॉर्डर के ट्रांजिट प्वाईंट पर एसएसबी के गजेटेड अफसर तैनात हैं. बॉर्डर पर एसएसबी की 170 चेक पोस्ट पर तैनाती बढ़ाई गई हैं. साथ ही एसएसबी की क्यूआरटी बॉर्डर पर तैनात की गई. पुलिस और एसएसबी की ज्वाइंट पेट्रोलिंग बॉर्डर पर जारी. कहा कि वहां के वर्तमान हालात में नेपाल के पुलिस अफसर ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हैं. डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि नेपाल में वर्तमान स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है. बताया कि नेपाल से सटे जिलों श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सनौली, बलरामपुर में भी हर थाने चौकी पर पुलिस बल बढ़ा दी गई है. सीमा पर गश्त भी बढ़ाई गई है. सीमा से सटे जिलों की गतिविधियों की रिपोर्ट रोजाना शाम को पुलिस मुख्यालय मंगाई जा रही है.