नेपाल में तख्तापलट LIVE; यूपी में हाई अलर्ट, बॉर्डर से सटे सभी जिलों में अतिरिक्त फोर्स तैनात

बॉर्डर पर एसएसबी की 170 चेक पोस्ट पर तैनाती बढ़ी

पुलिस महानिदेशक राजू कृष्णा ने बताया कि नेपाल के हालातों को देखते हुए बॉर्डर पर एसएसबी की तैनाती बढ़ाई गई. इंडो नेपाल बॉर्डर के ट्रांजिट प्वाईंट पर एसएसबी के गजेटेड अफसर तैनात हैं. बॉर्डर पर एसएसबी की 170 चेक पोस्ट पर तैनाती बढ़ाई गई हैं. साथ ही एसएसबी की क्यूआरटी बॉर्डर पर तैनात की गई. पुलिस और एसएसबी की ज्वाइंट पेट्रोलिंग बॉर्डर पर जारी. कहा कि वहां के वर्तमान हालात में नेपाल के पुलिस अफसर ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हैं. डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि नेपाल में वर्तमान स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है. बताया कि नेपाल से सटे जिलों श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सनौली, बलरामपुर में भी हर थाने चौकी पर पुलिस बल बढ़ा दी गई है. सीमा पर गश्त भी बढ़ाई गई है. सीमा से सटे जिलों की गतिविधियों की रिपोर्ट रोजाना शाम को पुलिस मुख्यालय मंगाई जा रही है.