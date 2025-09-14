नेपाल की जेल से भागकर यूपी के बॉर्डर पर पहुंचे कैदियों को वापस नेपाल भेजा जाएगा

नेपाल से लखनऊ पहुंचीं राजस्थान की निर्दलीय महिला विधायक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार नेपाल दौरे पर गईं राजस्थान की निर्दलीय महिला विधायक ऋतु बनावत शुक्रवार देर रात नेपाल से लखनऊ पहुंचीं. विधायक लखनऊ से राजस्थान के लिये सकुशल चारबाग़ रेलवे स्टेशन से रवाना हुईं. विधायक ने बताया कि नेपाल के छोटे-छोटे बच्चों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. फिलहाल वहां की स्थिति सामान्य है. बताया कि इण्डियन एंबेसी ने मेरी पूरी मदद की.