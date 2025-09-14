ETV Bharat / state

नेपाल की जेल से भागकर यूपी के बॉर्डर पर पहुंचे कैदियों को वापस नेपाल भेजा जाएगा

नेपाल में हिंसा.
नेपाल में हिंसा. (Photo Credit; (AFP))
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 7:11 AM IST

लखनऊः नेपाल के मौजूदा राजनीतिक हालातों का फायदा उठाकर वहां की जेलों में बंद कई कैदी भाग निकले हैं. ये कैदी मादक पदार्थों के तस्करी सहित विभिन्न अपराधों में वहां की जेलों में बंद थे. ये सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे जिलों से गिरफ्तार हुए हैं. उत्तर प्रदेश में निगरानी के दौरान एसएसबी और पुलिस ने करीब एक दर्जन ऐसे कैदियों को गिरफ्तार किया है, जो नेपाल की जेल में बंद थे और उन पर कई संगीन मामले नेपाल में दर्ज हैं. ऐसे कैदियों को देश में प्रवेश देना है या नहीं, अगर देना है तो इन्हें इनके घर जाने दिया जाए या कहीं और भेजा जाए, इसको लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से गाइडलाइन मांगी थी. इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पकड़े गए इन कैदियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इन कैदियों को देश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इन्हें बॉर्डर से ही वापस नेपाल भेज दिया जाएगा. गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड सरकारों को इस संबंध में स्पष्ट सूचना भेजी है.

6:59 AM, 14 Sep 2025 (IST)

नेपाल से बदायूं लौटे 23 लोग

नेपाल में हिंसा के कारण वहां फंसे बदायूं के 23 व्यक्तियों को भारत वापस लाया गया है. दिल्ली से ये सभी बदायूं पहुंचे हैं. इसमें से 21 इस्लामनगर थाना क्षेत्र और 2 बिसौली इलाके के रहने वाले हैं. स्थानीय प्रशासन और भारत सरकार के सहयोग से ये सभी वापस लाए गए हैं.

6:57 AM, 14 Sep 2025 (IST)

नेपाल से लखनऊ पहुंचीं राजस्थान की निर्दलीय महिला विधायक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार नेपाल दौरे पर गईं राजस्थान की निर्दलीय महिला विधायक ऋतु बनावत शुक्रवार देर रात नेपाल से लखनऊ पहुंचीं. विधायक लखनऊ से राजस्थान के लिये सकुशल चारबाग़ रेलवे स्टेशन से रवाना हुईं. विधायक ने बताया कि नेपाल के छोटे-छोटे बच्चों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. फिलहाल वहां की स्थिति सामान्य है. बताया कि इण्डियन एंबेसी ने मेरी पूरी मदद की.

