नेपाल तख्तापलट; जेल से भागे चार कैदियों को एसएसबी ने बॉर्डर पार करते समय दबोचा, नेपाली पुलिस को सौंपा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 7:58 AM IST
बहराइच : पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की जेल से फरार हुए चार कैदियों को एसएसबी ने सीमा में अवैध रूप से घुसते समये धर दबोचा. पूछताछ के बाद एसएसबी ने आरोपियों को नेपाली पुलिस के हवाल कर दिया. बताया जा रहा है कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल की विभिन्न जेलों को तोड़कर करीब 8 हजार से अधिक कैदी भाग निकले हैं. इन्हें पकड़ने में नेपाली पुलिस का दम फूल रहा है. वहीं भाग निकले कैदी भारत में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे ही चार कैदियों को एसएसबी ने बहराइच के रुपईडीह बार्डर पर दबोच लिया.
एसएसबी कमांडेंट गंगा सिंह उदावत ने बताया कि खुली सीमा होने के कारण नेपाल की जेलों से भागे कैदी भारत में अवैध रूप से घुसने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. सीमा पर आने जाने वालों की सघन तलाशी के बाद ही भारत में प्रवेश दिया जा रहा है. इसी बीच शुक्रवार को एसएसबी जवानों ने बॉर्डर पर चेकिंग के पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो चार के नेपाल की जेल से भागने की पता चली. इसके बाद सभी हिरासत में ले लिया गया और नेपाल पुलिस को सूचना दी गई. पकड़े आरोपियों की पहचान शेर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी बेला परसावां जनपद लखीमपुर, समीर सिंह पुत्र केवल सिंह बेला परसावा जनपद लखीमपुर, जसपाल सिंह पुत्र परमजीत सिंह निवासी सूरतनगर जनपद लखीमपुर व अजय कुमार पुत्र वशिष्ठ नारायण निवासी केवलपुर थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच के रूप में हुई है. एक अन्य हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.