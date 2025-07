ETV Bharat / state

हरे हरे गिरगिट के खिलौने लेकर विधानसभा आए विधायक, मध्य प्रदेश विधानसभा में गजब रंग - MADHYA PRADESH ASSEMBLY SESSION

एमपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 28, 2025 at 11:14 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 11:51 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED सदन में रखा 2 मिनट का मौन मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र की कार्रवाई शुरु होने से पहले वंदे मातरम का गान हुआ. सदन में सचिवालय के कर्मचारी ड्रेस कोड में आए. वहीं विधानसभा में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया. इधर विपक्ष ने आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा किया. जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए हुई स्थगित मृतकों को विधानसभा में श्रद्धांजलि विधानसभा में भूतपूर्व विधानसभा सदस्य राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, रघुनाथ चौधरी, शिव शंकर लाल, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सरदार सुखदेव सिंह, भूतपूर्व केंद्रीय उप मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय कुमार रुपाणी, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार, लोक कलाकार रामसहाय पांडे को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई. इसके अलावा 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में अमृत नौसेना के अधिकारी और पर्यटकों के अलावा 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से अमृत यात्रियों और मेडिकल स्टूडेंट को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई. कांग्रेस विधायकों का गिरगिट स्टंट मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बोले, "ओबीसी आरक्षण के मामले में गिरगिट की तरह रंग बदल रही सरकार". मध्य प्रदेश विधानसभा में गिरगिट (ETV Bharat) मध्य प्रदेश विधानसभा में गिरगिट के खिलौने लेकर आए विधायक 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष हमलावर. बैनर पोस्टर लेकर विधायक पहुंचे विधानसभा के सत्र में. भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी ऐप बेस्ड टैक्सी से पहुंचे सदन. विधानसभा में गिरगिट के खिलौने (ETV Bharat) सदन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरु होने से पहले कांग्रेस ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया. विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गिरगिट लेकर पहुंचे. नेता प्रतिपक्ष बोले ओबीसी आरक्षण के मामले में गिरगिट की तरह रंग बदल रही है सरकार.

