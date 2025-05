ETV Bharat / state

LIVE FEED जींद में मॉक ड्रिल जींद में आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण किया गया, जिसमें वीटा प्लांट सहित पांच स्थानों पर मॉक ड्रिल की गई. एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों ने अभ्यास की निगरानी की. फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस को मौके पर तैनात किया गया था. कुरुक्षेत्र में मॉक ड्रिल हरियाणा के कई शहरों की तरह धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में भी आज मॉक ड्रिल की गई. पंचकूला में भी हुई मॉक ड्रिल हरियाणा के पंचकूला में भी मॉक ड्रिल की गई. इस दौरान पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन अभ्यास के तहत मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया है. भिवानी में मॉक ड्रिल भिवानी में भी मॉक ड्रिल हुई. भिवानी प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति में लोगों को सावधानियां बरतने के दिए निर्देश. सामरिक महत्व के संस्थानों पर हमले की स्थिति में सावधानी बरतने के लिए मॉक ड्रिल में दी गई जानकारियां. भिवानी उपायक्त ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं की जांच व गुणवत्ता की परख करना था मॉक ड्रिल का उद्देश्य. मॉक ड्रिल सिर्फ एक जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है. भिवानी में मॉक ड्रिल (Etv Bharat) रेवाड़ी में मॉक ड्रिल रेवाड़ी के बीएमजी मॉल सहित पांच जगह हुई मॉक ड्रिल. घायल को ले जाने के लिए नहीं पहुंचे एंबुलेंस. डायल 112 की गाड़ी से लेकर गए. डीएसपी ट्रैफिक डीएसपी हेडक्वार्टर डीसी अभिषेक मीणा, एसपी हेमेंद्र मीणा सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे. रेवाड़ी में मॉक ड्रिल (Etv Bharat) चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल चंडीगढ़ में क़रीब आधे घंटे तक चली मॉक ड्रिल, चंडीगढ़ के फ़ायर डिपार्टमेंट पुलिस ऑफ़िसर और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों ने मिलकर ड्रिल को सफल बनाया. चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल (Etv Bharat)

