नवरात्र 2025; शैलपुत्री के दर्शन को मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, मां विंध्यवासिनी के दर्शन और त्रिकोण परिक्रमा से मिलते हैं अद्भुत फल

मां विंध्यवासिनी का दरबार.
मां विंध्यवासिनी का दरबार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 8:13 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 8:54 AM IST

शारदीय नवरात्र में देवी पूजन को लेकर देशभर के देवी मंदिर सज चुके हैं. मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम, काशी विश्वनाथ धाम से लेकर विभिन्न मंदिर मां के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन-पूजन के लिए भोर से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे हैं. मां विंध्यवासिनी मंदिर में मंगला आरती के बाद श्रद्धालु मां के चरणों में नारियल, चुनरी और शृंगार का सामान अर्पित कर रहे हैं. वाराणसी के मंदिरों में भी भक्तों की जबरदस्त भीड़ है. इस बार नवरात्र में एक दिन की वृद्धि की वजह से माता की आराधना 10 दिनों चलेगी.

8:51 AM, 22 Sep 2025 (IST)

फर्रुखाबाद; देवी मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु, देखते बन रही मंदिरों की सजावट

मिनी काशी जाने वाले फर्रुखाबाद में नवरात्र की दिव्यता देवी मंदिरों में देखने को मिल रही है. सुंदर सजावट वाले देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ मां शैलपुत्री के दर्शन पूजन के लिए उमड़ रही है. मंदिरों में बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए गए हैं. महाभारत कालीन शहर के प्रमुख शक्ति पीठ गुरुगांव देवी मंदिर में विराजमान मां मंगला गौरी के पूजन के लिए श्रद्धालु भोर से लंबी कतारों में लगे हैं. बढ़पुर स्थित माता शीतला देवी मंदिर, जेएनवी रोड के माता गमा देवी मंदिर में भी शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं.

माती कुंती ने स्थापित की थी मठिया मंदिर में देवी मां की प्रतिमा

मंदिर के पुजारी कैलाश चंद्र ने बताया कि यहां मां की प्रतिमा गुरु द्रोणाचार्य ने स्थापित की थी. मान्यता है कि नवरात्र में जो श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन को पहुंचते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है. इसके अलावा पल्ला मठिया देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है. बताया जाता है कि मठिया देवी मंदिर में स्थापित मां भगवती की प्रतिमा की स्थापना अज्ञातवास के दौरान पांडवों की मां कुंती ने की थी.

8:16 AM, 22 Sep 2025 (IST)

देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में नवदुर्गा के नौ मंदिर

देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में नौ दिनों तक देवी आराधना की अद्भुत परंपरा देखने को मिलती है. काशी में नवदुर्गा के नौ अलग अलग मंदिर हैं. इनमें दर्शन पूजन की अलौकिक परंपरा और मान्यता है. नवरात्र के पहले दिन (सोमवार) शक्तिपीठ से लेकर गली मोहल्ले के देवी मंदिरों तक जबरदस्त भीड़ है. शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन श्रद्धालु मां शैलपुत्री के दर्शन पूजन कर रहे हैं. मां शैलपुत्री का मंदिर अलईपुरा इलाके में है. मान्यता है कि मां शैलपुत्री सबकुछ देने वाली देवी हैं. मां शैलपुत्री पर्वत राज हिमालय के घर में पुत्री रूप में अवतरित हुई थीं. कालांतर में जगदम्बा इसी स्वरूप में पार्वती के नाम से देवाधिदेव भगवान शंकर की अर्धांगनी बनीं. इस बार नवरात्र 10 दिनों की है. चतुर्थी तिथि की वृद्धि की वजह से मां की आराधना 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन होगी. इसके अलावा शहर में जगह-जगह पर देवी प्रतिमाएं स्थापित करने की भी तैयारियां चल रही हैं. प्रतिमा स्थापना का क्रम षष्टि तिथि से शुरू होता है. तीन दिनों तक आराधना के बाद प्रतिमा विसर्जन किया जाता है.

वाराणसी में मां शैलपुत्री मंदिर में उमड़े श्रद्धालु.
वाराणसी में मां शैलपुत्री मंदिर में उमड़े श्रद्धालु.

8:08 AM, 22 Sep 2025 (IST)

मां विंध्यवासिनी की आरती के समय में बदलाव

नवरात्र में भीड़ को देखते हुए मां विंध्यवासिनी की आरती के समय में बदलाव किया गया है. नई समय सारिणी के अनुसार में भोर में होने वाली मंगला आरती 3:00 से 4:00 बजे तक होगी. पहले आरती सुबह 4:00 से 5 बजे के बीच होती थी. दोपहर में राजश्री आरती 12:00 से 1:00 बजे तक होगी. संध्या आरती 7 तक 8:00 के बीच होगी. बड़ी आरती रात 9:30 से 10:30 के बीच होगी. साथ ही नवरात्र में दोपहर एवं रात्रि में मां का शयन मेले के दौरान नहीं लगेंगे. हालांकि मां का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहेगा.

देखें; मां विंध्यवासिनी के दरबार से ईटीवी भारत की खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

8:05 AM, 22 Sep 2025 (IST)

विंध्याचल धाम का महात्म्य, जानिए त्रिकोण परिक्रमा का रहस्य

धर्माचार्य मिट्ठू मिश्रा बताते हैं कि इस बार नवरात्र 10 दिनों तक हैं. विंध्याचल सिद्धि पीठ है. यहां पर नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है. मां से मागने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन-पूजन का विधान है. मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी के साथ ही मां काली, मां अष्टभुजा का त्रिकोण परिक्रमा करने पर यात्रा पूरी मानी जाती है. त्रिकोण परिक्रमा से एक दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाता है.

विंध्याचल धाम में कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था : नवरात्र मेले को लेकर विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीन सुपर जोन, 10 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है. भारी संख्या में अधिकारी और पुलिस बल तैनात है. सीसीटीवी और सिविल ड्रेस में निगरानी की जा रही है. गंगा घाट पर बैरिकेडिंग की गई है. साथ ही फ्लड पीएसी भी तैनात है. मेला परिसर की व्यवस्था जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा की निगरानी में है. सुरक्षा की दृष्टि से नवरात्र तक मां विंध्यवासिनी के चरण स्पर्श पर रोक लगा दी गई है.

मां विंध्यावासिनी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु.
मां विंध्यावासिनी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु.

8:04 AM, 22 Sep 2025 (IST)

मां विंध्यवासिनी के दरबार में भोर से उमड़े श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा मंदिर

मिर्जापुर के विंध्याचल धाम का अलग ही महात्म्य है. इच्छा, क्रिया और ज्ञान सिर्फ विंध्याचल में ही प्राप्त होता है. यह इकलौता स्थान है जहां मां गंगा विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं. शारदीय नवरात्र के पहले दिन (सोमवार) सुबह से ही विंध्याचल धाम स्थित मां विंध्यवासिनी के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन के लिए कतारों में लगे हैं. आधी रात से ही यहां श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था. मंगला आरती के बाद से श्रद्धालु हाथों में नारियल, चुनरी और मां विंध्यवासिनी के शृंगार का सामान लेकर लंबी-लंबी लाइनों में लगे हैं.

मां विंध्यावासिनी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु.
मां विंध्यावासिनी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु.
Last Updated : September 22, 2025 at 8:54 AM IST

