नवरात्र 2025; शैलपुत्री के दर्शन को मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, मां विंध्यवासिनी के दर्शन और त्रिकोण परिक्रमा से मिलते हैं अद्भुत फल

फर्रुखाबाद; देवी मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु, देखते बन रही मंदिरों की सजावट

मिनी काशी जाने वाले फर्रुखाबाद में नवरात्र की दिव्यता देवी मंदिरों में देखने को मिल रही है. सुंदर सजावट वाले देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ मां शैलपुत्री के दर्शन पूजन के लिए उमड़ रही है. मंदिरों में बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए गए हैं. महाभारत कालीन शहर के प्रमुख शक्ति पीठ गुरुगांव देवी मंदिर में विराजमान मां मंगला गौरी के पूजन के लिए श्रद्धालु भोर से लंबी कतारों में लगे हैं. बढ़पुर स्थित माता शीतला देवी मंदिर, जेएनवी रोड के माता गमा देवी मंदिर में भी शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं.

माती कुंती ने स्थापित की थी मठिया मंदिर में देवी मां की प्रतिमा

मंदिर के पुजारी कैलाश चंद्र ने बताया कि यहां मां की प्रतिमा गुरु द्रोणाचार्य ने स्थापित की थी. मान्यता है कि नवरात्र में जो श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन को पहुंचते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है. इसके अलावा पल्ला मठिया देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है. बताया जाता है कि मठिया देवी मंदिर में स्थापित मां भगवती की प्रतिमा की स्थापना अज्ञातवास के दौरान पांडवों की मां कुंती ने की थी.