मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज था दिल्ली दौरा, दिल्ली मे कई केंद्रीय मंत्रियों से थी मुलाक़ात और बैठकें, एसएमएस अस्पताल की दुखद घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली का दौरा स्थगित किया, मुख्यमंत्री लगातार घटना पर नज़र बनाए हुए हैं
SMS FIRE UPDATE : SMS अस्पताल अग्निकांड में 8 की मौत, परिजनों का आरोप - अस्पताल प्रशासन ने मरीज को बाहर निकालने में मदद नहीं की
Published : October 6, 2025 at 7:31 AM IST|
Updated : October 6, 2025 at 7:41 AM IST
जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात भीषण आग भड़क उठी. ट्रॉमा सेंटर में स्थित आईसीयू में आग की लपटें उठीं, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. तिमारदार मरीजों को बेड सहित सड़क पर लेकर भागे. आईसीयू में भर्ती सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया.
सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा स्थगित
ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठे परिजन
मृतकों के परिजन न्याय की मांग को लेकर एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठे, परिजनों ने आरोप लगाया कि न तो फायर एक्सटिंग्विशर सही ढंग से काम कर रहे थे और न ही अस्पताल प्रशासन ने मरीज को आईसीयू से बाहर निकालने में मदद की, यहां राजनेता आकर के सिर्फ तस्वीर खिंचवाने का काम कर रहे हैं, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे
एसएमएस हॉस्पिटल अग्निकांड
आठ हुई मृतकों की संख्या , मृतकों में तीन महिला और पांच पुरुष, एसएमएस अग्निकांड में दो और मरीजों की मौत, दिगंबर और सर्वेश ने भी तोड़ा दम, अब कुल मृतकों की संख्या हुई आठ
घटना की जांच के आदेश
जांच के लिए कमेटी की घोषणा, इकबाल खान आयुक्त चिकित्सा विभाग की अध्यक्षता में कमेटी की घोषणा, मुकेश कुमार मीणा अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन राजमेस,चंदन सिंह मीणा मुख्य अभियंता राजमेस, अजय माथुर मुख्य अभियंता विद्युत पी डब्ल्यू डी ,आरके जैन अतिरिक्त प्रधानाचार्य SMS मेडिकल कॉलेज एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जयपुर को सदस्य बनाया गया है
पीड़ितों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश
SMS अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर आगजनी की घटना को सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया दुःखद , सीएम रात को ढाई बजे ही तुरंत जायजा लेने पहुंचे SMS अस्पताल , अधिकारियों को दिया पीड़ितों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश
अस्पताल पहुंची एफएसएल की टीम
एसएमएस अस्पताल पहुंची एफएसएल की टीम, कुछ ही देर में खोला जाएगा अग्निकांड वाला आईसीयू वार्ड
हाई लेवल कमेटी का गठन
SMS अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के ICU वार्ड में आग, सीएम भजनलाल शर्मा ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया, कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी
ICU वार्ड में लगी आग, 6 मरीजों की मौत
ट्रॉमा सेंटर आग से 6 मरीजों की मौत, मृतकों में पिंटू निवासी सीकर, दिलीप निवासी आंधी जयपुर, श्रीनाथ निवासी भरतपुर, रुकमणि निवासी भरतपुर, खुरमा निवासी भरतपुर, बहादुर निवासी सांगानेर जयपुर शामिल है