SMS FIRE UPDATE : SMS अस्पताल अग्निकांड में 8 की मौत, परिजनों का आरोप - अस्पताल प्रशासन ने मरीज को बाहर निकालने में मदद नहीं की

ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठे परिजन

मृतकों के परिजन न्याय की मांग को लेकर एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठे, परिजनों ने आरोप लगाया कि न तो फायर एक्सटिंग्विशर सही ढंग से काम कर रहे थे और न ही अस्पताल प्रशासन ने मरीज को आईसीयू से बाहर निकालने में मदद की, यहां राजनेता आकर के सिर्फ तस्वीर खिंचवाने का काम कर रहे हैं, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे