हिमाचल मानसून सत्र: 'प्रदेश में क्लाइमेंट चेंज आपदा की बड़ी वजह, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए' - HIMACHAL MONSOON SESSION

आज से शुरु होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र
आज से शुरु होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 12:51 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 5:06 PM IST

1 Min Read
शिमला: आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है. पहले दिन सदन की कार्यवाही 2:00 शुरू हुई. विधानसभा सत्र के पहले दिन आज कुल 48 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 38 तारांकित और 10 अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा गया है. सदन में आपदा के बीच राहत कार्यों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है. राहत और बचाव कार्यों को लेकर सदन में तीखी बहस हो सकती हैं.

6:40 PM, 18 Aug 2025 (IST)

"हिमाचल में क्लाइमेंट चेंज आपदा की बड़ी वजह"

विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हिमाचल में क्लाइमेंट चेंज आपदा की बड़ी वजह बन गया है, जो चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि आज सरकार की बहुत बड़ी धनराशि आपदा से हुए नुकसान की भरपाई में खर्च हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में आपदा से उत्पन्न पीड़ा पर चर्चा कर रहे जयराम ठाकुर ने 24 घंटे पहले ही धर्मपुर में रैली की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सरकार और विधायक आपदा है. उन्होंने कहा कि NHAI की तरफ से अवैज्ञानिक तरीके से की जा रही कटाई भी आपदा की वजह है. कंपनियों द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए होने वाली ब्लास्टिंग के लिए स्थानीय विधायक की इजाजत और पंचायत की NOC ली जानी चाहिए.

5:06 PM, 18 Aug 2025 (IST)

आपदा में सरकार ने पूरी मेहनत से काम किया: मुकेश अग्निहोत्री

HIMACHAL MONSOON SESSION: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, अब तक धारणा रही है कि अब तक आप केंद्र के पास पैसा रोकने जाते थे, इस बार आप पैसा लेने गए हैं. ये पहली सरकार होगी ,जिसने नेता प्रतिपक्ष के कहने पर अधिकारियों को काम करने को कहा है. आपदा में सरकार ने पूरी मेहनत से काम किया है."

HIMACHAL MONSOON SESSION
आज से शुरु होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र (ETV Bharat)

4:50 PM, 18 Aug 2025 (IST)

FIR हटाने ते लिए CM सुक्खू ने रखी ये शर्त

HIMACHAL MONSOON SESSION: सदन में सीएम सुक्खू कहा कि, "जयराम ठाकुर डेढ़ घंटे बोले. लेकिन, लास्ट के सात मिनट में ही अच्छे सुझाव दिए. इससे पहले एक घंटे उन्होंने पूरी राजनीति की. पूर्व मुख्यमंत्री सदन में कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं. इसलिए सदन में गलत आंकड़े पेश किए. उन्होंने कहा कि आपदा को आए 45 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी NDRF के तहत एक पैसा नहीं आया. तिरंगे पर जूते और काले कपड़े फेंकने वाले लोग माफी मांगें तो उनके ऊपर से FIR हटा दी जाएगी."

3:50 PM, 18 Aug 2025 (IST)

"आपदा पर सियासत कर रही सरकार"

HIMACHAL MONSOON SESSION: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "आपदा कहीं भी आ सकती है, ये सरकार तय नहीं करेगी. मेरे विधानसभा ने 500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार से 2 करोड़ मिले हैं."

3:09 PM, 18 Aug 2025 (IST)

आपदा को लेकर अध्ययन

जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ सालों लगातार बारिश का क्रम जारी है. बरसात शुरू होते ही जानमाल का नुकसान शुरू हो जाता है. अबकी बार नुकसान अलग ही तरह का है. सारी आपदा को लेकर अध्ययन करने की आवश्यकता है. ऐसे पहाड़ों पर भी नुकसान हुआ है, जहां पर न कोई सड़क निर्माण हुआ और न ही कोई प्रोजेक्ट बने हैं. अबकी बार 12 से 13 हजार की फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ों का कटाव हुआ है. पूरे के पूरे पहाड़ ही टूट गए. चिंता की बात है कि लोगों की जमीन तक नहीं बची है. ऐसे में लोग घर कहां बनाएंगे. करसोग, नाचन, धर्मपुर मंडी विधानसभा क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है. कुल्लू जिला के किन्नौर और चंबा में भी नुकसान हुआ है. अब तो ऊना जैसे मैदानी क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ है.

2:38 PM, 18 Aug 2025 (IST)

विक्रमादित्य करेंगे दूसरी शादी

विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार शादी के बंधन में बंधेंगे. उनकी दूसरी शादी पंजाब की अमरीन कौर से होगी. 22 सितंबर को विक्रमादित्य सिंह सात फेरे लेंगे. डॉ. अमरीन कौर शेखों पंजाब विश्विद्यालय में साइकॉलजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.अमरीन कौर चंडीगढ़ सेक्टर दो के सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और सरदारनी ओपिंद्र कौर की पुत्री हैं. बताया जा रहा है अमरीन विक्रमादित्य सिंह की पुरानी महिला मित्र हैं। अमरीन कौर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी राजस्थान के उदयपुर में राजघराने की बेटी सुदर्शना सिंह के साथ हुई थी, ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और दोनों के बीच गत वर्ष तलाक हो गया था. सुदर्शना सिंह मेवात वंश की राजकुमारी हैं. इनकी शादी 8 मार्च 2019 को हुई थी और नवंबर 2024 में तलाक हो गया. अब विक्रमादित्य सिंह दोबारा से शादी करने जा रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

विक्रमादित्य शादी के बंधन में बधेंगे
विक्रमादित्य शादी के बंधन में बधेंगे (ETV Bharat)

2:21 PM, 18 Aug 2025 (IST)

सदन की कार्यवाही शुरू

सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू हुई है. सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में पूर्व विधायक गणेश दत्त भरवाल के निधन पर शोकोद्‌गार प्रकट करते हुए कहा कि मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक गणेश दत्त भरवाल जी का 20 जुलाई, 2025 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया. ये माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है. स्वर्गीय गणेश दत्त भरवाल का जन्म 6 फरवरी, 1946 को गांव व डाकघर भैरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना में हुआ था. गणेश दत्त भरवाल ने वर्ष 1970 में युवा कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत की. 1978 में ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में जनसेवा की. 1981 से जिला कांग्रेस समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे. वर्ष 1985 में वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए. उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए ये माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है.

12:50 PM, 18 Aug 2025 (IST)

इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

सदन में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, प्रभावित परिवारों के राहत एवं पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, स्कूलों के विलय, सड़क और पुल निर्माण, विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति, युवाओं में नशे की बढ़ती समस्या और कर्मचारियों के बकाया भुगतान जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

12:48 PM, 18 Aug 2025 (IST)

सत्र के लिए प्राप्त हुए कुल 981 प्रश्न

सत्र के लिए कुल 981 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं, जिनमें 793 तारांकित और 188 अतारांकित प्रश्न हैं. इसके अलावा नियम 62 के तहत 13, नियम 101 के तहत 6 और नियम 130 के तहत 13 सूचनाएं मिली हैं.

12:20 PM, 18 Aug 2025 (IST)

पहले दिन लगे 48 प्रश्न

पहले दिन सदन की कार्यवाही 2:00 शुरू होते ही पूर्व विधायक गणेश दत्त भरवाल के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके बाद प्रश्नकाल होगा. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजस्व विभाग से संबंधित रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा है. सदन में आपदा के बीच राहत कार्यों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है. विधानसभा सत्र के पहले दिन आज कुल 48 प्रश्न पूछे गए हैं. जिसमें 38 तारांकित और 10 अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा गया है.

Last Updated : August 18, 2025 at 5:06 PM IST

