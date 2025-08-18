सदन की कार्यवाही शुरू

सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू हुई है. सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में पूर्व विधायक गणेश दत्त भरवाल के निधन पर शोकोद्‌गार प्रकट करते हुए कहा कि मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक गणेश दत्त भरवाल जी का 20 जुलाई, 2025 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया. ये माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है. स्वर्गीय गणेश दत्त भरवाल का जन्म 6 फरवरी, 1946 को गांव व डाकघर भैरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना में हुआ था. गणेश दत्त भरवाल ने वर्ष 1970 में युवा कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत की. 1978 में ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में जनसेवा की. 1981 से जिला कांग्रेस समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे. वर्ष 1985 में वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए. उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए ये माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है.