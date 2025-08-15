राज्यपाल का संबोधन

राज्यपाल ने झारखंड के वीर सपूतों और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन किया. राज्यपाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु लंबे समय तक लोकसभा में मेरे साथ रहे, उनका जीवन आदिवासी अस्मिता और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहा. नक्सलवाद को रोकने के लिए और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं अब तक 197 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं 17 नक्सली मारे गए हैं और 10 आत्मसमर्पण किए हैं.