79th Independence Day: राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया ध्वजारोहण, स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई - INDEPENDENCE DAY 2025

79th Independence Day
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2025 at 8:35 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 9:58 AM IST

रांची: भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार ध्वजारोहण करेंगे. इसे लेकर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतेजाम किए गए हैं. भारत सरकार ने इस बार इसका विषय 'नया भारत' रखा है. हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं. लेकिन इस साल दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण और उनके श्राद्ध क्रम की तैयारियों में व्यस्तता के कारण सीएम हेमंत सोरेन ध्वजारोहण नहीं कर रहे हैं. जिसके कारण राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे.

9:55 AM, 15 Aug 2025 (IST)

दुमका में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण

झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संथालपरगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डाडेल ने ध्वजारोहण किया. उन्होंने झंडे की सलामी ली और पैरेड का निरीक्षण किया. इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारा झारखंड विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है.

दुमका में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण (Etv Bharat)

9:54 AM, 15 Aug 2025 (IST)

गोड्डा में मंत्री संजय यादव ने फहराया तिरंगा

गोड्डा के गांधी मैदान में मंत्री संजय यादव ने तिरंगा फहराया. इस दौरान उन्होंने जिला पुलिस बल की विभिन्न टुकड़ियों की सलामी ली और स्कूली छात्र-छात्राओं ने भी परेड में हिस्सा लिया. संजय यादव ने जिले और राज्य में चल रही विकास योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में इसे और गति मिलेगी.

गोड्डा में मंत्री संजय यादव ने फहराया तिरंगा (Etv Bharat)

9:40 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्यपाल ने उत्कृष्ट सेवा के लिए अधिकारियों को किया सम्मानित

आईपीएस ऋषभ कुमार झा को वीरता पदक से सम्मानित किया गया.

एएसपी सीआरपीएफ अनुराग राज को भी वीरता के लिए सम्मानित किया गया.

9:36 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्यपाल का संबोधन

ग्राम स्वराज को सुदृढ़ करने के लिए, राज्य सरकार ने 2500 ग्राम पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इन केंद्रों में पुस्तकालय, कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस वित्तीय वर्ष में 1000 ग्राम पंचायतों को 4.2 लाख रुपये प्रति पंचायत की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

9:32 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्यपाल का संबोधन

राज्य के विश्वविद्यालयों को देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड विद्यार्थी शोध एवं नवाचार नीति लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत, राज्य के सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों से नेट, गेट या जेट उत्तीर्ण कर पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों को 22,500 से 25,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जा रही है।

9:22 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि राज्य का कोई भी नागरिक भूख से न मरे, इसके लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के लोगों को 2.6 करोड़ किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, पीवीटीजी डाकिया योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 75,000 लाभार्थी परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 35 किलो चावल सीलबंद पैकेट में उनके घरों तक निःशुल्क पहुँचाया जा रहा है।

9:19 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्यपाल ने कहा कि राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मछली उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मत्स्य मित्रों और मत्स्य बीज उत्पादकों के माध्यम से राज्य लगभग 1275 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में राज्य में 3.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक मछली का उत्पादन हुआ है.

9:13 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्यपाल का संबोधन

राज्यपाल ने झारखंड के वीर सपूतों और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन किया. राज्यपाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु लंबे समय तक लोकसभा में मेरे साथ रहे, उनका जीवन आदिवासी अस्मिता और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहा. नक्सलवाद को रोकने के लिए और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं अब तक 197 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं 17 नक्सली मारे गए हैं और 10 आत्मसमर्पण किए हैं.

9:07 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया ध्वजारोहण

राज्यपाल संतोष गंगवार ने ध्वजारोहण किया. उसके पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया.

8:56 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्पाल संतोष गंगवार मोरहाबादी मैदान पहुंचे

8:38 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

राज्यपाल संतोष गंगवार स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. उन्होंने लिखा कि 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि-कोटि नमन।

Last Updated : August 15, 2025 at 9:58 AM IST

79TH INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY PROGRAM RANCHIJHARKHAND INDEPENDENCE DAY PROGRAM79वां स्वतंत्रता दिवसINDEPENDENCE DAY 2025

