यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, दिल्ली में बिगड़े हालात; लोगों ने छोड़ा घर - FLOOD IN DELHI

दिल्ली में बाढ़ से ये इलाकें प्रभावित
दिल्ली में बाढ़ से ये इलाकें प्रभावित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 1:23 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 3:24 PM IST

1 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बाढ़ का पानी घुस आया है, दिल्ली के बुराड़ी, यमुना बाजार और डूब क्षेत्रों में लोगों के घर डूब गए है. यहां से पीड़ित परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. फिलहाल हालात काफी मुश्किल बने हुए हैं. क्योंकि यमुना का पानी तेजी से बढ़ रहा है. सिविल लाइन्स इलाके में दुकानदारों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकानें खाली कर सामान शिफ्ट कर दिया है. यमुना किनारे बसे लोगों को हटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है. दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है. किसी भी तरह की कमी को दुरूस्त करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

3:23 PM, 3 Sep 2025 (IST)

यमुना बाजार में जलभराव

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई. बारिश के बाद यमुना बाजार में जलभराव देखा गया.

2:53 PM, 3 Sep 2025 (IST)

यमुना बाजार इलाके में NDRF की टीम तैनात

यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण यमुना बाजार के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. यमुना बाजार इलाके में NDRF की टीम तैनात है. कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि यहां पर तकरीबन 5-6 फीट पानी है. निचले इलाकों के घरों से लोगों को निकाल लिया गया है. अभी कुछ लोग और भी हैं जिन्हें बोला गया है कि सुरक्षित जगहों पर आ जाएं. कल रात से ही टीम यहां तैनात है। हम हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार हैं.

2:48 PM, 3 Sep 2025 (IST)

निचले इलाकों में बाढ़ का पानी

दिल्ली के यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. पुराने उस्मानपुर और पुराने गढ़ी मेंडू गांवों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है.

2:15 PM, 3 Sep 2025 (IST)

वासुदेव घाट का इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया

राजधानी दिल्ली में लागातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. यमुना नदी आरती स्थल वासुदेव घाट का इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया है.

1:35 PM, 3 Sep 2025 (IST)

मयूर विहार फेज़-1 बाढ़ राहत शिविर

दिल्ली में भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. यह नजारा मयूर विहार फेज़-1 बाढ़ राहत शिविर का है. बुधवार सुबह 10 बजे नदी का स्तर 206.93 मीटर दर्ज किया गया जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है. बढ़ते पानी का असर अब यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के आसपास दिखाई देने लगा है. यहां झुग्गियों में रह रहे सैकड़ों परिवारों के घर पानी में डूब गए हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें झुग्गियां खाली करने का आदेश तो दिया लेकिन अब तक किसी तरह का राहत कैंप नहीं बनाया गया है. यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास न तो टेंट लगाए गए हैं और न ही खाने-पीने की कोई व्यवस्था की गई है. प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया कि वे छोटे-छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. कई लोगों का सारा सामान पानी में डूब गया है जिससे उनके पास अब न बिस्तर बचा है और न ही रसोई का सामान.

1:25 PM, 3 Sep 2025 (IST)

यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण यमुना बाजार के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है.

1:16 PM, 3 Sep 2025 (IST)

दिल्ली में बाढ़ से ये इलाकें प्रभावित

यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से भाला घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है.दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाका जलमग्न नजर आ रहा है. यहां रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी 20 फीट तक ऊपर आ चुका है और अभी इसके बढ़ने की संभावना है.

