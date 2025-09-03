मयूर विहार फेज़-1 बाढ़ राहत शिविर

दिल्ली में भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. यह नजारा मयूर विहार फेज़-1 बाढ़ राहत शिविर का है. बुधवार सुबह 10 बजे नदी का स्तर 206.93 मीटर दर्ज किया गया जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है. बढ़ते पानी का असर अब यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के आसपास दिखाई देने लगा है. यहां झुग्गियों में रह रहे सैकड़ों परिवारों के घर पानी में डूब गए हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें झुग्गियां खाली करने का आदेश तो दिया लेकिन अब तक किसी तरह का राहत कैंप नहीं बनाया गया है. यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास न तो टेंट लगाए गए हैं और न ही खाने-पीने की कोई व्यवस्था की गई है. प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया कि वे छोटे-छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. कई लोगों का सारा सामान पानी में डूब गया है जिससे उनके पास अब न बिस्तर बचा है और न ही रसोई का सामान.