शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले CM योगी, बंधाया ढांढस और दी सांत्वना, बोले-आतंकियों को सजा जरूर मिलेगी - PAHALGAM TERROR ATTACK

शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते सीएम योगी. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 24, 2025 at 10:42 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 11:05 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED हम दोनों साथ निकले थे फिर तुम क्यों नहीं आए? जब हम-तुम 17 अप्रैल को घर से एक साथ कश्मीर जाने के लिए निकले थे, तो वापस आते समय में तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? तुमने तो शादी वाले दिन ही कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं करुंगा. तुम्हारी हर खुशी को तुम्हारे साथ जिऊंगा. हम दोनों एक ही हैं. तुम कभी मत सोचना, तुम अकेले हो... तुम मुझे जब याद करोगी, तो फौरन ही मैं हर काम छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा. यह बोलते-बोलते वही ईशान्या बार-बार बेसुध हो जाती है. शुभम द्विवेदी को आतंकियों ने उनके सामने ही गोली मार दी थी. ईशान्या कहती हैं कि जब शुभम की यादों संग जीना है. जिस कश्मीर की सुंदर वादियों में साथ घूमने गए थे, वही कश्मीर हादसा अब पूरी जिंदगी भर दर्द देगा. काश, हम कश्मीर गए न होते। मैं तो वापस आ गई हूं, पर मेरा शुभम कभी नहीं आएगा. महाराजपुर स्थित हाथीपुर गांव वाले घर आते ही ईशान्या जमकर रोई. वह हर किसी से कहती रही, कोई तो मेरे शुभम को वापस ला दो. उसने किसी का क्या बिगाड़ा था. अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? कहां जाऊंगी, किससे बात करुंगी. हम दोनों तो बहुत खुश थे. खूब सारी बातें की थीं. वो बातें किससे शेयर करुंगी. ईशान्या शुभम के पास से हटने को भी तैयार नहीं थी. धर्म पूछकर बहन-बेटियों का उजाड़ दिया सिंदूर सीएम ने कहा कि आतंकियों ने जाति धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया. आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी. मैंने कल ही शुभम द्विवेदी के पिता से फोन पर वार्ता की थी. दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला क्रूर और कायरना हरकत है. हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो इस साजिश का हिस्सा हैं, उन्हें जीरो टोलेरेंस की नीति को देखना पड़ेगा. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने निर्णय लिए हैं, और आगे की रणनीति में आतंकवाद के खिलाफ भारत एक साथ आगे बढ़ा है.

Last Updated : April 24, 2025 at 11:05 AM IST