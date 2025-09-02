ETV Bharat / state

क्या टल जाएंगे हिमाचल में पंचायत चुनाव? जानिए सदन में क्या बोले सीएम सुक्खू - HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION

हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र
हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र (PIC CREDIT: VIDHANSABHA)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:47 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 12:24 PM IST

1 Min Read

आज हिमाचल मानसून सत्र का आखिरी दिन है. हिमाचल विधानसभा का ये सत्र सबसे लंबे सेशन में से एक है. मानसून सत्र 18 अगस्त से शुरू हुआ था. सत्र के दौरान कई विधेयक पारित किए गए. वहीं, सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया. सत्र के दौरान आपदा को लेकर भी चर्चा की गई.

12:10 PM, 2 Sep 2025 (IST)

नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव

हिमाचल में इस साल के आखिरी में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं. इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. क्या हिमाचल में पंचायत चुनाव टाले जाएंगे. इस पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा के सवाल के जवाब में कहा कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव नहीं टलेंगे. साथ ही नई पंचायतों के गठन को लेकर भी सवाल पूछा गया था. इस पर सीएम ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि नई पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा. बता दें कि हिमाचल विधानसभा में नई पंचायतों के गठन को लेकर साढ़े सात सौ आवेदन आए थे. अब सीएम ने सत्र में नई पंचायतों के गठन से इनकार कर दिया है. इससे पहले इस मानसून सत्र के 10वें दिन हिमाचल विधानसभा में हिमाचल में नगर निगम और नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पारित हो चुका है. इससे दो साल तक शहरी निकायों के चुनाव टाले जा सकते हैं. जिसे विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था. इन विधेयकों के पारित होने के बाद सरकार अब नव गठित नगर निगमों और स्थानीय निकायों में चुनाव को दो साल के लिए टाल सकती है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की ओर से मतदान के लिए रखे गए इन संशोधनों को विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया था.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को निराधार बताया था. अनिरुद्ध सिंह ने कहा था, "शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है. बेतरतीब निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है. राज्य में 3615 ग्राम पंचायतें थीं, इनके कई क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है. वर्ष 2012 की तुलना में 2024 में शहरी जनसंख्या 60 फीसदी से अधिक बढ़कर 9.16 लाख हो गई है. इस संशोधन में कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं है. अन्य राज्यों हरियाणा, असम और महाराष्ट्र में इसी तरह से चुनावों को स्थगित किया गया है. ओबीसी जनसंख्या का सर्वेक्षण 4 नवंबर, 2010 को केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया था. हम नहीं चाहते कि ओबीसी के साथ अन्याय हो, इसलिए सर्वेक्षण चल रहा है".


11:35 AM, 2 Sep 2025 (IST)

विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं दे रही सरकार: जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह पहली बार देखने में आया है कि सदस्यों की ओर से प्रश्न लगाए जाते हैं और विधानसभा सचिवालय इसे स्वीकार करता है. बिजनेस में उसे लिस्ट भी किया जाता है पहले कहा गया की सूचना एकत्रित की जा रही और फिर उसके बाद इस प्रश्न को ही सूची से हटा दिया जाता है. हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने देहरा उपचुनाव के दौरान महिला मंडल और महिलाओं को पैसे देने को लेकर प्रश्न पूछा था, लेकिन उसे हटा दिया गया था और विधानसभा अध्यक्ष ने इसे आज लगाने का आश्वासन दिया. आज प्रश्न लगा भी लेकिन मुख्यमंत्री ने सूचना एकत्रित करने की बात कही जब इस पर सप्लीमेंट्री लगाने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नही किया, जबकि इसकी सूचना आरटीआई में पहले ही ले ली गई थी, लेकिन सरकार उसे नही दे रही है.

11:31 AM, 2 Sep 2025 (IST)

सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा

प्रश्नकाल के पहले सवाल पर ही सदन में शोर शराबा शुरू हो गया. विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए. सदन में पहला प्रश्न देहरा से संबंधित महिला मंडलों को कांगड़ा बैंक की तरफ से जारी की गई धन राशि को लेकर लगा था. देहरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की धर्म पत्नी कमलेश ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है. देहरा उपचुनाव में महिला मंडलो को चुनाव के दौरान पैसे देने के मामले पर मंगलवार को विधानसभा सदन में विपक्ष की ओर से फिर इस मामले को उठाया गया और इस मामले पर सप्लीमेंट्री न लेने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष सदन में नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया. विपक्ष का आरोप है कि बीते दिन भी इस मामले को प्रश्न कल से हटाया गया था और आज भी मुख्यमंत्री ने केवल ये कहा कि सूचना एकत्रित की जारी है, जब इसको लेकर सप्लीमेंट्री लगाने के लिए प्रश्न पूछा गया तो विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी.

LIVE FEED

