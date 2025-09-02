नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव

हिमाचल में इस साल के आखिरी में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं. इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. क्या हिमाचल में पंचायत चुनाव टाले जाएंगे. इस पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा के सवाल के जवाब में कहा कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव नहीं टलेंगे. साथ ही नई पंचायतों के गठन को लेकर भी सवाल पूछा गया था. इस पर सीएम ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि नई पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा. बता दें कि हिमाचल विधानसभा में नई पंचायतों के गठन को लेकर साढ़े सात सौ आवेदन आए थे. अब सीएम ने सत्र में नई पंचायतों के गठन से इनकार कर दिया है. इससे पहले इस मानसून सत्र के 10वें दिन हिमाचल विधानसभा में हिमाचल में नगर निगम और नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पारित हो चुका है. इससे दो साल तक शहरी निकायों के चुनाव टाले जा सकते हैं. जिसे विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था. इन विधेयकों के पारित होने के बाद सरकार अब नव गठित नगर निगमों और स्थानीय निकायों में चुनाव को दो साल के लिए टाल सकती है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की ओर से मतदान के लिए रखे गए इन संशोधनों को विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया था.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को निराधार बताया था. अनिरुद्ध सिंह ने कहा था, "शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है. बेतरतीब निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है. राज्य में 3615 ग्राम पंचायतें थीं, इनके कई क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है. वर्ष 2012 की तुलना में 2024 में शहरी जनसंख्या 60 फीसदी से अधिक बढ़कर 9.16 लाख हो गई है. इस संशोधन में कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं है. अन्य राज्यों हरियाणा, असम और महाराष्ट्र में इसी तरह से चुनावों को स्थगित किया गया है. ओबीसी जनसंख्या का सर्वेक्षण 4 नवंबर, 2010 को केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया था. हम नहीं चाहते कि ओबीसी के साथ अन्याय हो, इसलिए सर्वेक्षण चल रहा है".



