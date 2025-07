ETV Bharat / state

सावन का दूसरा सोमवार; शिव मंदिरों में रात से ही लगा तांता, शिवालयों में जलाभिषेक संग गूंजे बम-बम भोले के जयकारे - KANWAD YATRA 2025

सावन का दूसरा सोमवार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 21, 2025 at 6:51 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 7:03 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED फिरोजाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश फिरोजाबाद जनपद में रविवार देर रात असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस के टुकड़े मिलने के बाद पुलिस पहुंची और सफाई करा वहां फूल बिछवाए. बजरंग दल के नेता वीनेश शर्मा ने बताया कि यह कांवड़ को खराब करने की साजिश है. इस संबंध में एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. माहौल शांत है. भक्तों को गौरी शंकर स्वरूप में दर्शन देंगे बाबा विश्वनाथ वाराणसी: सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ भक्तों को गौरी शंकर स्वरूप में दर्शन देंगे. बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन है, यही वजह है कि देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं काशी आते हैं. बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं. सबसे खास बात यह है कि सावन के हर सोमवार को बाबा अपने अलग-अलग रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं. इस बार दूसरे सोमवार पर बाबा गौरी शंकर स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे. बाबा विश्वनाथ का द्वितीय सोमवार को गौरी शंकर स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया जायेगा. महादेव के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य कांवड़ियों के साथ आम श्रद्धालुओं को भी मिलेगा. श्रावण मास के प्रथम सोमवार को बाबा विश्वनाथ के चल प्रतिमा के स्वरूप का श्रृंगार हुआ था. काशी विश्वनाथ मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat) औरंगजेब ने बंद कराई तो मराठों ने शुरू कराई थी आगरा की परिक्रमा आगरा: आगरा की परिक्रमा को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं. इतिहासकारों कहना है कि आगरा के प्राचीन शिवालय, राजपूत काल के हैं. हर मंदिर का गौरवमयी इतिहास है. मुगल बादशाह अकबर के समय राजा मानसिंह ने शिव मंदिरों को आश्रय दिया. वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि आगरा की परिक्रमा प्राचीन काल से लग रही है. औरंगजेब के समय परिक्रमा बंद कराई गई थी. सन 1775 में जब मराठाओं का प्रभुत्व बढ़ा तो 14 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया. तब से आगरा की परिक्रमा पुन: शुरू की गई थी. बल्केश्वर मेले का उद्घाटन सावन के दूसरे सोमवार को प्राचीन बल्केश्वर महादेव मंदिर पर भव्य मेला है. जिसका रविवार में उद्घाटन हो गया. बल्केश्वर महादेव मेला समिति की ओर से लगाए गए मेले का बल्केश्वर चौराहा पर केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने महादेव के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित करके उदघाटन किया. बल्केश्वर पार्क के मुख्य द्वार पर खाटू श्यामजी का दरबार भी सजाया गया जिसका. मेला समिति ने शिव भक्तों की सेवा के लिए खोया पाया केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का भी खोला है. मंदिर मंहत कपिल नागर ने बताया कि रविवार शाम से ही परिक्रमार्थी बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं. मंदिर में रंग-बिरंगी विद्युत सजावट की गई है. मंदिर के गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मन्नत पूरी हुई तो लगा रहे परिक्रमा आगरा की परिक्रमा को निकले बच्चे, युवा, पुरुष और बुजुर्ग का उत्साह देखते ही बन रहा है. शहर की सडकों पर शिव भक्तों का रैला उमडा है. ​हर ओर बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं. आगरा में उमड़े शिवभक्त. (Video Credit; ETV BHARAT)

LIVE FEED फिरोजाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश फिरोजाबाद जनपद में रविवार देर रात असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस के टुकड़े मिलने के बाद पुलिस पहुंची और सफाई करा वहां फूल बिछवाए. बजरंग दल के नेता वीनेश शर्मा ने बताया कि यह कांवड़ को खराब करने की साजिश है. इस संबंध में एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. माहौल शांत है. भक्तों को गौरी शंकर स्वरूप में दर्शन देंगे बाबा विश्वनाथ वाराणसी: सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ भक्तों को गौरी शंकर स्वरूप में दर्शन देंगे. बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन है, यही वजह है कि देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं काशी आते हैं. बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं. सबसे खास बात यह है कि सावन के हर सोमवार को बाबा अपने अलग-अलग रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं. इस बार दूसरे सोमवार पर बाबा गौरी शंकर स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे. बाबा विश्वनाथ का द्वितीय सोमवार को गौरी शंकर स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया जायेगा. महादेव के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य कांवड़ियों के साथ आम श्रद्धालुओं को भी मिलेगा. श्रावण मास के प्रथम सोमवार को बाबा विश्वनाथ के चल प्रतिमा के स्वरूप का श्रृंगार हुआ था. काशी विश्वनाथ मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat) औरंगजेब ने बंद कराई तो मराठों ने शुरू कराई थी आगरा की परिक्रमा आगरा: आगरा की परिक्रमा को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं. इतिहासकारों कहना है कि आगरा के प्राचीन शिवालय, राजपूत काल के हैं. हर मंदिर का गौरवमयी इतिहास है. मुगल बादशाह अकबर के समय राजा मानसिंह ने शिव मंदिरों को आश्रय दिया. वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि आगरा की परिक्रमा प्राचीन काल से लग रही है. औरंगजेब के समय परिक्रमा बंद कराई गई थी. सन 1775 में जब मराठाओं का प्रभुत्व बढ़ा तो 14 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया. तब से आगरा की परिक्रमा पुन: शुरू की गई थी. बल्केश्वर मेले का उद्घाटन सावन के दूसरे सोमवार को प्राचीन बल्केश्वर महादेव मंदिर पर भव्य मेला है. जिसका रविवार में उद्घाटन हो गया. बल्केश्वर महादेव मेला समिति की ओर से लगाए गए मेले का बल्केश्वर चौराहा पर केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने महादेव के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित करके उदघाटन किया. बल्केश्वर पार्क के मुख्य द्वार पर खाटू श्यामजी का दरबार भी सजाया गया जिसका. मेला समिति ने शिव भक्तों की सेवा के लिए खोया पाया केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का भी खोला है. मंदिर मंहत कपिल नागर ने बताया कि रविवार शाम से ही परिक्रमार्थी बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं. मंदिर में रंग-बिरंगी विद्युत सजावट की गई है. मंदिर के गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मन्नत पूरी हुई तो लगा रहे परिक्रमा आगरा की परिक्रमा को निकले बच्चे, युवा, पुरुष और बुजुर्ग का उत्साह देखते ही बन रहा है. शहर की सडकों पर शिव भक्तों का रैला उमडा है. ​हर ओर बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं. आगरा में उमड़े शिवभक्त. (Video Credit; ETV BHARAT)

Last Updated : July 21, 2025 at 7:03 AM IST