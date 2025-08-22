गुरुजी शिबू सोरेन के निधन पर शोक प्रकाश पर संबोधन, नेता प्रतिपक्ष ने जताया शोक

विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गुरुजी शिबू सोरेन के निधन पर शोक प्रकाश के दौरान संबोधन चल रहा है. मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर दुख जताया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शोक प्रकाश के दौरान गुरुजी शिबू सोरेन,शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पत्रकार हरिनारायण सिंह के निधन पर दुख जताया. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव शोक प्रकाश के दौरान सदन को संबोधित कर रहे हैं.