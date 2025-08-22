ETV Bharat / state

4296 करोड़ 62 लाख रुपये का अनुपूरक व्यय विवरण पेश, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग, सभा की कार्यवाही सोमवार के लिए स्थगित - JHARKHAND MONSOON SESSION

झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 11:08 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 11:45 AM IST

झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का आज पहला दिन दिन है. पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. इसके बाद शोक प्रकाश के दौरान दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी जाएगी. 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान 25 अगस्त को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा. इस सत्र के दौरान झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025, झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 के पेश होने की पूरी संभावना है. बता दें कि पूर्व में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मानसून सत्र बुलाया गया था लेकिन 4 अगस्त को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन की वजह से कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी.

LIVE FEED

12:12 PM, 22 Aug 2025 (IST)

सदन की कार्यवाही सोमवार के लिए स्थगित

12:11 PM, 22 Aug 2025 (IST)

जयराम महतो ने गुरूजी को दी श्रद्धांजलि

जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने शोक प्रकाश के दौरान गुरु जी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका हाड़ मांस का शरीर चला गया है मगर उनके विचार अटल हैं, अमर हैं जो हमेशा जीवित रहेगा.

11:53 AM, 22 Aug 2025 (IST)

शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग

सदन में शोकप्रकाश के दौरान विधायक अरुप चटर्जी ने सदन में गुरु जी शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की. साथ ही विधानसभा परिसर में दिशोम गुरु की मूर्ति स्थापित करने का आग्रह किया.

11:42 AM, 22 Aug 2025 (IST)

4296 करोड़ 62 लाख रुपये का अनुपूरक व्यय विवरण पेश

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4296 करोड़ 62 लाख रुपये का चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण प्रस्तुत किया. विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि कटौती प्रस्ताव पर आज दोपहर दो बजे तक विचार किया जाएगा.

11:23 AM, 22 Aug 2025 (IST)

गुरुजी शिबू सोरेन के निधन पर शोक प्रकाश पर संबोधन, नेता प्रतिपक्ष ने जताया शोक

विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गुरुजी शिबू सोरेन के निधन पर शोक प्रकाश के दौरान संबोधन चल रहा है. मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर दुख जताया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शोक प्रकाश के दौरान गुरुजी शिबू सोरेन,शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पत्रकार हरिनारायण सिंह के निधन पर दुख जताया. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव शोक प्रकाश के दौरान सदन को संबोधित कर रहे हैं.

11:08 AM, 22 Aug 2025 (IST)

सदन शुरू होने से पहले विधानसभा में गहमागहमी

सदन शुरू होने से पहले विधानसभा में गहमागहमी, विधानसभा परिसर में नेताओं का जुटान.

