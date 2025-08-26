सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित

विधानसभा में विपक्ष की ओर से वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाया गया. पक्ष और भाजपा के विधायक वेल में पहुंचे. प्रश्न काल के कार्यवाही बाधित होने के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.