विधानसभा में विपक्ष की ओर से वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाया गया. पक्ष और भाजपा के विधायक वेल में पहुंचे. प्रश्न काल के कार्यवाही बाधित होने के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
विधानसभा में गूंजा वोट चोर-गद्दी छोड़ का नारा, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित - MONSOON SESSION
Published : August 26, 2025 at 11:15 AM IST
रांची: आज झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का तीसरा दिन है. राज्य में अतिवृष्टि की वजह से खेती-बाड़ी की स्थिति और सरकार द्वारा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर विशेष चर्चा होगी. इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अतिवृष्टि की वजह से फसलों के हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पटल पर रखेंगी. साथ ही झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025, झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025, झारखंड कोचिंग सेंटर( नियंत्रण एवं विनियमन ) विधेयक, 2025, झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (विशेष छूट ) विधेयक, 2025 और झारखंड प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण विधेयक, 2025 भी सभा पटल पर रखा जाएगा. आज प्रश्न काल के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रश्न लिए जाएंगे.
सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित
